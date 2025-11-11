Сказочная экскурсия по Боголюбово и Владимиру с квестом для всей семьи

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним местам Владимира и Боголюбова, где история и красота соединяются с традициями и легендами.
Вы посетите Боголюбовский монастырь, церковь Покрова на Нерли, музеи во Владимире, попробуете медовуху, а также примете участие в захватывающей детской интерактивной программе в музее Бабуся Ягуся. Вас ждут незабываемые впечатления, яркие эмоции и настоящая атмосфера древнерусского волшебства!
Вы посетите Боголюбовский монастырь, церковь Покрова на Нерли, музеи во Владимире, попробуете медовуху, а также примете участие в захватывающей детской интерактивной программе в музее Бабуся Ягуся. Вас ждут незабываемые впечатления, яркие эмоции и настоящая атмосфера древнерусского волшебства!
Описание квеста
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию, полную историй, тайн и удивительных открытий! Окунитесь в атмосферу древней Руси, насладитесь красотой архитектуры и раскройте загадки сказочного волшебства.
Боголюбовский монастырь
Первая остановка нашего путешествия — величественный Боголюбовский монастырь. Вы прогуляетесь по его территории, узнаете о его многовековой истории и насладитесь видом на архитектурные шедевры прошлого.
Церковь Покрова на Нерли
Полюбуйтесь жемчужиной древнерусского зодчества — легендарной церковью Покрова на Нерли. Этот храм, окруженный живописной природой, не оставит вас равнодушными.
Классическая экскурсия по Владимиру
Далее мы отправимся во Владимир — один из самых древних городов России. Вы познакомитесь с его знаменитыми достопримечательностями, узнаете интересные факты о его прошлом и увидите сохранившиеся памятники, свидетельствующие о великом наследии этого города. Посещение музея Во время прогулки по Владимиру мы заглянем в музей, где вы сможете прикоснуться к истории через уникальные экспонаты.
Дегустация медовухи
Насладитесь ароматами и вкусами традиционного русского напитка. Вы попробуете медовуху, приготовленную по старинным рецептам. Завершающим аккордом станет увлекательная игровая экскурсионная программа. Это не просто экскурсия, а настоящее приключение! Позвольте себе незабываемый день, полный красоты, новых знаний и волшебства.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боголюбовский монастырь
- Церковь Покрова на Нерли
- Город Владимир - экскурсия по знаковым достопримечательностям города
- Музей во Владимире
- Дегустация медовухи
- Детская интерактивная программа
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание с аккредитованным гидом
- Дегустация в музее Бабуся Ягуся
- Детская интерактивная программа
Что не входит в цену
- Входные билеты в Успенский Собор и музей Старый Владимир 600 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Россия, Соборная Площадь
Завершение: Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии из Владимира
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
24 500 ₽ за всё до 4 чел.