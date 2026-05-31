20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прошлое и настоящее Владимира

Увлекательная прогулка по Владимиру, где откроются тайны прошлого и настоящего. Узнайте о главных событиях и насладитесь панорамами города
Эта экскурсия для тех, кто хочет совместить осмотр главных достопримечательностей Владимира с увлекательными рассказами о местных тайнах. Вы узнаете об исчезнувшей иконе, загадках Золотых ворот и других исторических событиях.

Прогулка включает посещение Золотых Ворот, Успенского и Дмитриевского соборов, а также смотровых площадок с лучшими видами. Откройте для себя уют современного Владимира на Пушкинском бульваре и в парке «Липки»
5
75 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать тайны древнего города
  • 📸 Посетить знаковые достопримечательности
  • 🌳 Прогуляться по живописным местам
  • 🎨 Оценить современную архитектуру
  • 🍒 Попробовать варенье из Владимирской вишни

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Владимира - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время открываются все смотровые площадки, и можно насладиться панорамами города. В октябре и апреле тоже приятно, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия будет менее комфортной из-за холода, но всё же можно насладиться зимними видами.
Сейчас август — это идеальное время.
Прошлое и настоящее Владимира
Прошлое и настоящее Владимира
Прошлое и настоящее Владимира

Что можно увидеть

  • Золотые Ворота
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Пушкинский бульвар
  • Парк «Липки»

Описание экскурсии

Основные вехи истории Владимира за два часа

Во время прогулки я предлагаю отправиться в небольшую экспедицию и обнаружить скрытые от глаз следы местной истории. Мы поговорим об исчезнувшей иконе Владимирской божьей матери; вы поймете, куда пропало золото с Золотых ворот; узнаете, почему живописное озеро в окрестностях города названо Поганым.

Я расскажу о самых ярких событиях, случавшихся во Владимире — пожарах, сражениях и чудесных исцелениях. Вы узнаете об основных этапах развития города, в истории которого переплелись кровавые сюжеты междоусобных войн и события века строительного бума, десятилетия упадка и времена расцвета. В центре Владимира каждое здание — безмолвный свидетель исторических событий. Мы посетим основные достопримечательности города — Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, а также побываем на четырех смотровых площадках, с которых открываются лучшие панорамы города.

Уютное путешествие в современность

Я познакомлю вас и с историей Владимира, и с его настоящим: расскажу о новой архитектуре города, о людях и решениях, которые определяют его будущее. Вы узнаете, как сейчас живут люди во Владимире, и почувствуете обаяние маленького русского города на Пушкинском бульваре — романтичной улице, постоянному месту прогулок влюбленных. Пройдетесь по тихому парку «Липки», засаженному деревьями еще в XIX веке и с тех пор заслужившему славу самого умиротворенного места в городе.

Во время путешествия, по вашему желанию, можно организовать мини-дегустацию душистого варенья из легендарной «Владимирской вишни» с иван-чаем. Или же мы посетим одно из старейших питейных заведений города — настоящий ресторан с историей, где вам предложат продегустировать фирменные алкогольные наливки (5 или 10 видов на выбор) с ассорти из мясных закусок и расскажут об их изготовлении.

Чтобы ваше путешествие по Владимирской земле было более насыщенным и запоминающимся, предлагаю дополнительно посетить резиденцию Андрея Боголюбского в п. Боголюбово. В экскурсию входит посещение остатков средневекового замка, территории монастыря и прогулка к церкви Покрова на Нерли. Стоимость для группы до 4 человек — 3000 руб., время экскурсии — около 2,5 часов, включает стоимость моего автомобиля. При желании можно воспользоваться арендованным автотранспортом (минивен, автобус).

Также мы можем посетить следующие музеи:

  • один из самых знаменитых соборов России — Успенский собор. Вы пройдете внутрь, узнаете загадку этого храма, почему его называют собором-матрешкой, увидите древние фрески, постоите на царском месте (где стояла во время службы Екатерина и узнаете много других тайн, связанных с этим храмом). Экскурсия по Собору — 30 минут.
  • Дмитриевский собор. Внутри вы увидите фрески неизвестного мастера 12 столетия, реликварий Дмитрия Солунского (списки икон и копия мощевика), захоронение 1 генерал-губернатора Владимира и, наконец, просто побываете в пространстве, где когда-то стояли на службе дети и внуки Юрия Долгорукого. Экскурсия по Собору — 20 минут.
  • Исторический музей с экспозициями. В музее вы сможете глубоко и предметно погрузиться в историю Владимирского края, увидеть макет города 12 века и сравнить, насколько он смог сохранить свои древние черты, арх. находки, документы, фотографии. После музея можете смело считать себя знатоком истории и без труда ориентироваться в исторической части города. Город станет вам родным и понятным. Экскурсия длится около 40 минут.

Организационные детали

Дегустация проходит по предварительной договоренности. Обязательно напишите о вашем желании при бронировании экскурсии.

Дополнительные расходы:

  • Дегустация настоек на 1 человека: 5 видов настоек и мясные закуски — 1500 руб.
  • Билет с экскурсией по Успенскому собору (30 минут) — 700 руб. /взрослый, дети до 14 бесплатно (по желанию)
  • Билет с экскурсией по Дмитриевскому собору (20 минут) – 500₽/взрослый, дети до 14 бесплатно
  • Экскурсию проведу для вас я или моя коллега

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4836 туристов
Я гид-экскурсовод по Владимиру, Суздалю и окрестностям. Считаю, что историю России невозможно понять без истории Суздаля и Владимира: вся корневая система будущей Московии, все базовые смыслы нашей великой страны были
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заложены именно на этой земле. Моя цель — донести важные факты и ключевые моменты истории до своих гостей простым и доступным языком. Я не люблю длинные лекции на одном месте, много цифр и фамилий. Вовлекаю (по возможности) гостей в диалог, привожу несколько точек зрения на события, благодаря большому опыту путешествий, информацию всегда даю в контексте мировой истории, привожу аналогии исторических фактов и современных. Я работаю в команде с коллегами — увлечёнными людьми и настоящими профессионалами своего дела. Приглашаем вас совершить историческое путешествие по древней Владимиро-Суздальской земле в сопровождении хорошего проводника.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
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Марина
ходили на экскурсию с Мариной компанией из 8 человек и все остались очень довольны. Марина рассказывала очень вовлечено и неравнодушно, впечатления отличные.
ходили на экскурсию с Мариной компанией из 8 человек и все остались очень довольны. Марина рассказывала
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Наталья
Было круто, Марина подняла настроение, рассказала историю под новым ракурсом не перегружая датами и фактами, только дух времени и веяния истории того периода, а дегустация местной кухни по совету Марины, стала той самой Владимирской вишней на торте чудесного вечера!!! Спасибо огромное от всей компании))
Было круто, Марина подняла настроение, рассказала историю под новым ракурсом не перегружая датами и фактами, только
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Ю
Забронировала экскурсию, начитавшись отзывов о Марине. Но Марина не смогла в нужную нам дату и переадресовала нас на свою коллегу Елену. Я уточнила у Марины - можно ли прочитать отзывы
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о работе Елены. Оказалось, что нет.
В итоге пошли на риск, согласившись с заменой экскурсовода, без изменения стоимости.
К сожалению, экскурсия нам не понравилась. Качество точно не соответствовало стоимости.
Владимир и его достопримечательности прекрасны, но дар увлекающего рассказчика у Елены, к сожалению, отсутствует. Нам не хватило грамотной речи, интеллигентности, кругозора, интересных деталей, эмоциональности и вовлеченности.
Справедливости ради, Елена при этом показала нам всё, обещанное по программе.
Однако химии не случилось. За немалые деньги за экскурсию (дороже, чем мы платили во многих городах), мы ожидали более высокого уровня.
P.S. Некоторые перлы в исполнении Елены мы забрали с собой 😉

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Юлия
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод. Марина открытвя, доброжелательная, общительная. Очень легко запоминается все ею расксзанное. Экскурсия прошла по самым красивым и интересным местам города. Времени хватило на все: и погулять, и на сувениры и на юмор. Жаль было расставаться!!!
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод. Марина открытвя, доброжелательная, общительная. Очень легко запоминается все ею расксзанное. Экскурсия
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод. Марина открытвя, доброжелательная, общительная. Очень легко запоминается все ею расксзанное. Экскурсия
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод. Марина открытвя, доброжелательная, общительная. Очень легко запоминается все ею расксзанное. Экскурсия
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод. Марина открытвя, доброжелательная, общительная. Очень легко запоминается все ею расксзанное. Экскурсия
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод. Марина открытвя, доброжелательная, общительная. Очень легко запоминается все ею расксзанное. Экскурсия
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод. Марина открытвя, доброжелательная, общительная. Очень легко запоминается все ею расксзанное. Экскурсия
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод. Марина открытвя, доброжелательная, общительная. Очень легко запоминается все ею расксзанное. Экскурсия
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод. Марина открытвя, доброжелательная, общительная. Очень легко запоминается все ею расксзанное. Экскурсия+2
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод. Марина открытвя, доброжелательная, общительная. Очень легко запоминается все ею расксзанное. Экскурсия
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод. Марина открытвя, доброжелательная, общительная. Очень легко запоминается все ею расксзанное. Экскурсия
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А
Очень понравилась экскурсия. Для меня Владимир оказался недооцененным городом. Марина очень интересно и живо рассказывала. Сын 14 лет в восторге от экскурсии. 100% рекомендую гостям города.
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Маргарита
Вся группа (взросые и подростки) остались в восторге от прогулки с Мариной! Глубокие знания, живая, действительно интересная подача, чуткое внимание к реакциям группы. Ни секунды не заскучали, и время пролетело с большим интересом и проникновением в древнюю историю Владимира и его настоящее. Очень рекомендую Гида Марину!
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