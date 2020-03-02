20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Основные вехи истории Владимира за два часа

Во время прогулки я предлагаю отправиться в небольшую экспедицию и обнаружить скрытые от глаз следы местной истории. Мы поговорим об исчезнувшей иконе Владимирской божьей матери; вы поймете, куда пропало золото с Золотых ворот; узнаете, почему живописное озеро в окрестностях города названо Поганым.

Я расскажу о самых ярких событиях, случавшихся во Владимире — пожарах, сражениях и чудесных исцелениях. Вы узнаете об основных этапах развития города, в истории которого переплелись кровавые сюжеты междоусобных войн и события века строительного бума, десятилетия упадка и времена расцвета. В центре Владимира каждое здание — безмолвный свидетель исторических событий. Мы посетим основные достопримечательности города — Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, а также побываем на четырех смотровых площадках, с которых открываются лучшие панорамы города.

Уютное путешествие в современность

Я познакомлю вас и с историей Владимира, и с его настоящим: расскажу о новой архитектуре города, о людях и решениях, которые определяют его будущее. Вы узнаете, как сейчас живут люди во Владимире, и почувствуете обаяние маленького русского города на Пушкинском бульваре — романтичной улице, постоянному месту прогулок влюбленных. Пройдетесь по тихому парку «Липки», засаженному деревьями еще в XIX веке и с тех пор заслужившему славу самого умиротворенного места в городе.

Во время путешествия, по вашему желанию, мы заглянем в чайную трапезную, где вас будет ждать дегустация душистого варенья из легендарной «Владимирской вишни» с Иван-чаем и/или вкуснейшим владимирским пломбиром (на выбор). К вашему приходу заботливая хозяйка сервирует стол посудой из керамики ручной работы, сделанной в местной мастерской. И, быть может, вы захватите с собой что-нибудь в качестве сувенира.

Или же мы посетим одно из старейших питейных заведений города — настоящий ресторан с историей, где вам предложат продегустировать фирменные алкогольные наливки (5 или 10 видов на выбор) с ассорти из мясных закусок и расскажут об их изготовлении.

Дополнительно: поездка в Боголюбово

Чтобы ваше путешествие по Владимирской земле было более насыщенным и запоминающимся, предлагаю дополнительно посетить резиденцию Андрея Боголюбского в п. Боголюбово. В экскурсию входит посещение остатков средневекового замка, территории монастыря и прогулка к церкви Покрова на Нерли. Стоимость для группы до 6 человек — 1500 рублей, время экскурсии около 2,5 часов. При желании можно воспользоваться моим автотранспортом (автомобиль, минивен, автобус).

Также мы можем посетить следующие музеи: