20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу

Марина
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Марина – ваш гид
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет совместить осмотр главных достопримечательностей с увлекательными рассказами о местных тайнах и легендах.

Вы узнаете об основных событиях, происходивших здесь на протяжении тысячелетней истории, и о скрытых от глаз деталях.
От 3510 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча — Театральная площадь
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У этой экскурсии20 отзывов
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Прошлое и настоящее Владимира
Прошлое и настоящее Владимира

Что вас ожидает

Основные вехи истории Владимира за два часа
Во время прогулки я предлагаю отправиться в небольшую экспедицию и обнаружить скрытые от глаз следы местной истории. Мы поговорим об исчезнувшей иконе Владимирской божьей матери; вы поймете, куда пропало золото с Золотых ворот; узнаете, почему живописное озеро в окрестностях города названо Поганым.

Я расскажу о самых ярких событиях, случавшихся во Владимире — пожарах, сражениях и чудесных исцелениях. Вы узнаете об основных этапах развития города, в истории которого переплелись кровавые сюжеты междоусобных войн и события века строительного бума, десятилетия упадка и времена расцвета. В центре Владимира каждое здание — безмолвный свидетель исторических событий. Мы посетим основные достопримечательности города — Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, а также побываем на четырех смотровых площадках, с которых открываются лучшие панорамы города.

Уютное путешествие в современность
Я познакомлю вас и с историей Владимира, и с его настоящим: расскажу о новой архитектуре города, о людях и решениях, которые определяют его будущее. Вы узнаете, как сейчас живут люди во Владимире, и почувствуете обаяние маленького русского города на Пушкинском бульваре — романтичной улице, постоянному месту прогулок влюбленных. Пройдетесь по тихому парку «Липки», засаженному деревьями еще в XIX веке и с тех пор заслужившему славу самого умиротворенного места в городе.

Во время путешествия, по вашему желанию, мы заглянем в чайную трапезную, где вас будет ждать дегустация душистого варенья из легендарной «Владимирской вишни» с Иван-чаем и/или вкуснейшим владимирским пломбиром (на выбор). К вашему приходу заботливая хозяйка сервирует стол посудой из керамики ручной работы, сделанной в местной мастерской. И, быть может, вы захватите с собой что-нибудь в качестве сувенира.

Или же мы посетим одно из старейших питейных заведений города — настоящий ресторан с историей, где вам предложат продегустировать фирменные алкогольные наливки (5 или 10 видов на выбор) с ассорти из мясных закусок и расскажут об их изготовлении.

Дополнительно: поездка в Боголюбово
Чтобы ваше путешествие по Владимирской земле было более насыщенным и запоминающимся, предлагаю дополнительно посетить резиденцию Андрея Боголюбского в п. Боголюбово. В экскурсию входит посещение остатков средневекового замка, территории монастыря и прогулка к церкви Покрова на Нерли. Стоимость для группы до 6 человек — 1500 рублей, время экскурсии около 2,5 часов. При желании можно воспользоваться моим автотранспортом (автомобиль, минивен, автобус).

Также мы можем посетить следующие музеи:

  • один из самых знаменитых соборов России — Успенский собор. Вы пройдете внутрь, узнаете загадку этого храма, почему его называют собором-матрешкой, увидите древние фрески, постоите на царском месте (где стояла во время службы Екатерина и узнаете много других тайн, связанных с этим храмом). Экскурсия по Собору — 30 минут.
  • Дмитриевский собор. Внутри вы увидите фрески неизвестного мастера 12 столетия, реликварий Дмитрия Солунского (списки икон и копия мощевика), захоронение 1 генерал-губернатора Владимира и, наконец, просто побываете в пространстве, где когда-то стояли на службе дети и внуки Юрия Долгорукого. Экскурсия по Собору — 20 минут.
  • Исторический музей с экспозициями. В музее вы сможете глубоко и предметно погрузиться в историю Владимирского края, увидеть макет города 12 века и сравнить, насколько он смог сохранить свои древние черты, арх. находки, документы, фотографии. После музея можете смело считать себя знатоком истории и без труда ориентироваться в исторической части города. Город станет вам родным и понятным. Экскурсия длится около 40 минут.

Организационные детали

Дегустация проходит по предварительной договоренности. Обязательно напишите о вашем желании при бронировании экскурсии.

Дополнительные расходы

  • дегустация варенья с чаем или пломбиром — 250 руб./чел., увеличивает время экскурсии на 15-25 минут
  • дегустация настоек на 1 человека: 5 видов настоек и мясные закуски — 450 руб.; 10 видов и мясные закуски — 650 руб.
  • в праздничные дни стоимость экскурсии увеличивается на 1000 руб. (окончательную цену уточняйте при бронировании)
  • во время или после экскурсии вы сможете посетить: экскурсию и мастер-класс в действующей кузнице, мастер-класс по изготовлению керамической посуды на гончарном круге или ручным способом (стоимость и продолжительность оговаривается дополнительно и зависит от количества участников)
Прошлое и настоящее Владимира
Прошлое и настоящее Владимира
Прошлое и настоящее Владимира
Прошлое и настоящее Владимира
Прошлое и настоящее Владимира
Прошлое и настоящее Владимира
Прошлое и настоящее Владимира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Театральная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Добрый день! Меня зовут Марина, я работаю гидом по городам Золотого Кольца, как с группами, так и с индивидуальными туристами. В школе я ужасно не любила историю, и только начав погружаться в профессию гида, осознала, насколько же это интересно и захватывающе. Поэтому, составляя программы и маршруты экскурсий, я стараюсь избегать банальностей и заученных фактов. Для меня каждая экскурсия — это маленькое путешествие в прошлое, а иногда и в будущее. Предлагаю вам погрузиться в атмосферу древних городов, неизвестных артефактов, узнать несколько версий исторических событий, познакомиться с интересными страницами в биографии известных людей, которые жили на просторах нашей родины. По вашему пожеланию адаптирую программу экскурсии под любые вкусы. Это может быть легкое знакомство с городом, паломнический тур или захватывающий квест для молодого поколения. Приезжайте, я буду очень рада знакомству.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Очень интересно. Даже неблагоприятная для прогулки погода не смогла испортить нам замечательные впечатления от экскурсии.
23 февраля 2020
Были на экскурсии 22 февраля, остались очень довольны! Экскурсия длилась 2 часа, но время прошло незаметно, т.к. все были увлечены рассказом. Маршрут недлинный, но насыщенный. Гид - очень энергичный и увлеченный своим делом человек! Считаем, что нам очень повезло с гидом и наша очередная встреча с Владимиром оказалась интересной и приятной во многом благодаря Марине!
С удовольствием рекомендуем этого специалиста!!!
8 января 2020
Отличная экскурсия!! Гид Марина просто супер!! Все очень довольны!
16 декабря 2019
После экскурсии остались великолепные теплые воспоминания и появилось желание к изучению истории не только Владимира, но и России в целом. Рассказ был наполнен интересными фактами, маршрут прекрасно продуман. Спасибо Марине за любовь к истории и к городу. Взглянув на Владимир после экскурсии понимаешь как много можно было бы не заметить и не узнать.
14 октября 2019
Прекрасный подарок на день рождения! Марина подошла индивидуально к подбору маршрута и «печенек». На все вопросы мы получили развёрнутый ответ. Мы в восторге! Очень рекомендую
8 октября 2019
Очень благодарны нашему гиду Марине за прекрасную и содержательную экскурсию по Владимиру и Боголюбово.И дети и родители остались очень довольны.Отдельное спасибо Марине за обед)))
9 сентября 2019
Очень довольны экскурсией. Экскурсовод Марина очень подробно рассказала историю города, много интересных малоизвестных фактов, интересно составлен маршрут. Получили полное представление о городе, хочется вернуться еще.
11 марта 2019
Экскурсия очень понравилась. Моя дочь в восторге. Все в меру. Достаточно исторических фактов, подача их интересная. Время пролетело незаметно. Большое спасибо Марине. Будем рекомендовать её нашим друзьям.
10 марта 2019
Отличная экскурсия, интересно, емко, захватывающе. Марина профессионал в своём деле.
10 марта 2019
Экскурсия - прекрасная.
Гид Марина - профессионал и просто приятный человек.

Спасибо огромное.

Всем рекомендую!
Ещё 10 отзывов

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