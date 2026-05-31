20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка включает посещение Золотых Ворот, Успенского и Дмитриевского соборов, а также смотровых площадок с лучшими видами. Откройте для себя уют современного Владимира на Пушкинском бульваре и в парке «Липки»
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать тайны древнего города
- 📸 Посетить знаковые достопримечательности
- 🌳 Прогуляться по живописным местам
- 🎨 Оценить современную архитектуру
- 🍒 Попробовать варенье из Владимирской вишни
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Золотые Ворота
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Пушкинский бульвар
- Парк «Липки»
Описание экскурсии
Основные вехи истории Владимира за два часа
Во время прогулки я предлагаю отправиться в небольшую экспедицию и обнаружить скрытые от глаз следы местной истории. Мы поговорим об исчезнувшей иконе Владимирской божьей матери; вы поймете, куда пропало золото с Золотых ворот; узнаете, почему живописное озеро в окрестностях города названо Поганым.
Я расскажу о самых ярких событиях, случавшихся во Владимире — пожарах, сражениях и чудесных исцелениях. Вы узнаете об основных этапах развития города, в истории которого переплелись кровавые сюжеты междоусобных войн и события века строительного бума, десятилетия упадка и времена расцвета. В центре Владимира каждое здание — безмолвный свидетель исторических событий. Мы посетим основные достопримечательности города — Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, а также побываем на четырех смотровых площадках, с которых открываются лучшие панорамы города.
Уютное путешествие в современность
Я познакомлю вас и с историей Владимира, и с его настоящим: расскажу о новой архитектуре города, о людях и решениях, которые определяют его будущее. Вы узнаете, как сейчас живут люди во Владимире, и почувствуете обаяние маленького русского города на Пушкинском бульваре — романтичной улице, постоянному месту прогулок влюбленных. Пройдетесь по тихому парку «Липки», засаженному деревьями еще в XIX веке и с тех пор заслужившему славу самого умиротворенного места в городе.
Во время путешествия, по вашему желанию, можно организовать мини-дегустацию душистого варенья из легендарной «Владимирской вишни» с иван-чаем. Или же мы посетим одно из старейших питейных заведений города — настоящий ресторан с историей, где вам предложат продегустировать фирменные алкогольные наливки (5 или 10 видов на выбор) с ассорти из мясных закусок и расскажут об их изготовлении.
Чтобы ваше путешествие по Владимирской земле было более насыщенным и запоминающимся, предлагаю дополнительно посетить резиденцию Андрея Боголюбского в п. Боголюбово. В экскурсию входит посещение остатков средневекового замка, территории монастыря и прогулка к церкви Покрова на Нерли. Стоимость для группы до 4 человек — 3000 руб., время экскурсии — около 2,5 часов, включает стоимость моего автомобиля. При желании можно воспользоваться арендованным автотранспортом (минивен, автобус).
Также мы можем посетить следующие музеи:
- один из самых знаменитых соборов России — Успенский собор. Вы пройдете внутрь, узнаете загадку этого храма, почему его называют собором-матрешкой, увидите древние фрески, постоите на царском месте (где стояла во время службы Екатерина и узнаете много других тайн, связанных с этим храмом). Экскурсия по Собору — 30 минут.
- Дмитриевский собор. Внутри вы увидите фрески неизвестного мастера 12 столетия, реликварий Дмитрия Солунского (списки икон и копия мощевика), захоронение 1 генерал-губернатора Владимира и, наконец, просто побываете в пространстве, где когда-то стояли на службе дети и внуки Юрия Долгорукого. Экскурсия по Собору — 20 минут.
- Исторический музей с экспозициями. В музее вы сможете глубоко и предметно погрузиться в историю Владимирского края, увидеть макет города 12 века и сравнить, насколько он смог сохранить свои древние черты, арх. находки, документы, фотографии. После музея можете смело считать себя знатоком истории и без труда ориентироваться в исторической части города. Город станет вам родным и понятным. Экскурсия длится около 40 минут.
Организационные детали
Дегустация проходит по предварительной договоренности. Обязательно напишите о вашем желании при бронировании экскурсии.
Дополнительные расходы:
- Дегустация настоек на 1 человека: 5 видов настоек и мясные закуски — 1500 руб.
- Билет с экскурсией по Успенскому собору (30 минут) — 700 руб. /взрослый, дети до 14 бесплатно (по желанию)
- Билет с экскурсией по Дмитриевскому собору (20 минут) – 500₽/взрослый, дети до 14 бесплатно
- Экскурсию проведу для вас я или моя коллега