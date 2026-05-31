20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Владимира - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время открываются все смотровые площадки, и можно насладиться панорамами города. В октябре и апреле тоже приятно, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия будет менее комфортной из-за холода, но всё же можно насладиться зимними видами.

Эта экскурсия для тех, кто хочет совместить осмотр главных достопримечательностей Владимира с увлекательными рассказами о местных тайнах. Вы узнаете об исчезнувшей иконе, загадках Золотых ворот и других исторических событиях. Прогулка включает посещение Золотых Ворот, Успенского и Дмитриевского соборов, а также смотровых площадок с лучшими видами. Откройте для себя уют современного Владимира на Пушкинском бульваре и в парке «Липки»

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Основные вехи истории Владимира за два часа

Во время прогулки я предлагаю отправиться в небольшую экспедицию и обнаружить скрытые от глаз следы местной истории. Мы поговорим об исчезнувшей иконе Владимирской божьей матери; вы поймете, куда пропало золото с Золотых ворот; узнаете, почему живописное озеро в окрестностях города названо Поганым.

Я расскажу о самых ярких событиях, случавшихся во Владимире — пожарах, сражениях и чудесных исцелениях. Вы узнаете об основных этапах развития города, в истории которого переплелись кровавые сюжеты междоусобных войн и события века строительного бума, десятилетия упадка и времена расцвета. В центре Владимира каждое здание — безмолвный свидетель исторических событий. Мы посетим основные достопримечательности города — Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, а также побываем на четырех смотровых площадках, с которых открываются лучшие панорамы города.

Уютное путешествие в современность

Я познакомлю вас и с историей Владимира, и с его настоящим: расскажу о новой архитектуре города, о людях и решениях, которые определяют его будущее. Вы узнаете, как сейчас живут люди во Владимире, и почувствуете обаяние маленького русского города на Пушкинском бульваре — романтичной улице, постоянному месту прогулок влюбленных. Пройдетесь по тихому парку «Липки», засаженному деревьями еще в XIX веке и с тех пор заслужившему славу самого умиротворенного места в городе.

Во время путешествия, по вашему желанию, можно организовать мини-дегустацию душистого варенья из легендарной «Владимирской вишни» с иван-чаем. Или же мы посетим одно из старейших питейных заведений города — настоящий ресторан с историей, где вам предложат продегустировать фирменные алкогольные наливки (5 или 10 видов на выбор) с ассорти из мясных закусок и расскажут об их изготовлении.

Чтобы ваше путешествие по Владимирской земле было более насыщенным и запоминающимся, предлагаю дополнительно посетить резиденцию Андрея Боголюбского в п. Боголюбово. В экскурсию входит посещение остатков средневекового замка, территории монастыря и прогулка к церкви Покрова на Нерли. Стоимость для группы до 4 человек — 3000 руб., время экскурсии — около 2,5 часов, включает стоимость моего автомобиля. При желании можно воспользоваться арендованным автотранспортом (минивен, автобус).

Также мы можем посетить следующие музеи:

один из самых знаменитых соборов России — Успенский собор. Вы пройдете внутрь, узнаете загадку этого храма, почему его называют собором-матрешкой, увидите древние фрески, постоите на царском месте (где стояла во время службы Екатерина и узнаете много других тайн, связанных с этим храмом). Экскурсия по Собору — 30 минут.

Дмитриевский собор. Внутри вы увидите фрески неизвестного мастера 12 столетия, реликварий Дмитрия Солунского (списки икон и копия мощевика), захоронение 1 генерал-губернатора Владимира и, наконец, просто побываете в пространстве, где когда-то стояли на службе дети и внуки Юрия Долгорукого. Экскурсия по Собору — 20 минут.

Исторический музей с экспозициями. В музее вы сможете глубоко и предметно погрузиться в историю Владимирского края, увидеть макет города 12 века и сравнить, насколько он смог сохранить свои древние черты, арх. находки, документы, фотографии. После музея можете смело считать себя знатоком истории и без труда ориентироваться в исторической части города. Город станет вам родным и понятным. Экскурсия длится около 40 минут.

Организационные детали

Дегустация проходит по предварительной договоренности. Обязательно напишите о вашем желании при бронировании экскурсии.

Дополнительные расходы: