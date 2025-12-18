Вы встретитесь с самыми известными достопримечательностями Владимира — древней столицы Руси.
Мы прогуляемся по Соборной площади, заглянем на местный Арбат, полюбуемся губернской архитектурой и рассмотрим узоры храмов.
А ещё обсудим неожиданные детали — например, я расскажу о знаменитой владимирской вишне и о том, как был устроен первый городской водопровод.
Мы прогуляемся по Соборной площади, заглянем на местный Арбат, полюбуемся губернской архитектурой и рассмотрим узоры храмов.
А ещё обсудим неожиданные детали — например, я расскажу о знаменитой владимирской вишне и о том, как был устроен первый городской водопровод.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дмитриевский собор с уникальным каменным резным декором.
- Успенский кафедральный собор — главный храм на Руси.
- Соборную площадь — исторический центр Владимира.
- Георгиевскую улицу — пешеходную зону с лучшими смотровыми площадками.
- Золотые ворота (временно на реставрации) — старейшее оборонительное сооружение России.
- Театральную площадь с музыкальным светодинамическим фонтаном.
Вы узнаете:
- Почему до сих пор неизвестно, когда и кем основана древняя столица.
- Как была устроена оборона древнего Владимира и почему на гербе города изображён лев.
- Какие тайны скрывает белокаменная резьба Дмитриевского собора.
- Как с городом связан Андрей Рублёв.
- За что Андрея Боголюбского называли первым великороссом, выступившим на историческую сцену.
- Какими талантами славится Владимирская земля.
- И многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, но если ваш ребёнок — школьник старших классов, готов осваивать информацию и привык к групповым пешим экскурсиям в едином темпе, — добро пожаловать!
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
- Экскурсия проводится с динамиком.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1334 ₽
|Дети до 18 лет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Дмитриевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфина — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 9223 туристов
Меня зовут Руфина. Я родом из Сибири, по образованию лингвист. Часть жизни провела в Европе, свободно говорю на английском и немецком языках. Экскурсии по Владимирской земле вожу с 2012 года
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии из Владимира
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборВладимир. Путь сквозь века
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6800 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30
20 дек в 11:30
27 дек в 11:30
655 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
20 дек в 13:00
21 дек в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.