Обзорная экскурсия по древнему Владимиру

Познакомиться с городом, рассмотреть его главные символы и узнать историю
Вы встретитесь с самыми известными достопримечательностями Владимира — древней столицы Руси.

Мы прогуляемся по Соборной площади, заглянем на местный Арбат, полюбуемся губернской архитектурой и рассмотрим узоры храмов.

А ещё обсудим неожиданные детали — например, я расскажу о знаменитой владимирской вишне и о том, как был устроен первый городской водопровод.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дмитриевский собор с уникальным каменным резным декором.
  • Успенский кафедральный собор — главный храм на Руси.
  • Соборную площадь — исторический центр Владимира.
  • Георгиевскую улицу — пешеходную зону с лучшими смотровыми площадками.
  • Золотые ворота (временно на реставрации) — старейшее оборонительное сооружение России.
  • Театральную площадь с музыкальным светодинамическим фонтаном.

Вы узнаете:

  • Почему до сих пор неизвестно, когда и кем основана древняя столица.
  • Как была устроена оборона древнего Владимира и почему на гербе города изображён лев.
  • Какие тайны скрывает белокаменная резьба Дмитриевского собора.
  • Как с городом связан Андрей Рублёв.
  • За что Андрея Боголюбского называли первым великороссом, выступившим на историческую сцену.
  • Какими талантами славится Владимирская земля.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, но если ваш ребёнок — школьник старших классов, готов осваивать информацию и привык к групповым пешим экскурсиям в едином темпе, — добро пожаловать!
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится с динамиком.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1334 ₽
Дети до 18 лет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Дмитриевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфина
Руфина — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 9223 туристов
Меня зовут Руфина. Я родом из Сибири, по образованию лингвист. Часть жизни провела в Европе, свободно говорю на английском и немецком языках. Экскурсии по Владимирской земле вожу с 2012 года
читать дальше

и являюсь аккредитованным министерством туризма и предпринимательства Владимирской области экскурсоводом. Также у меня есть аккредитация в музеям и епархиальных объектах Владимира. Покажу вам этот старинный город таким, каким он когда-то полюбился мне.

Входит в следующие категории Владимира

