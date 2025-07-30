Сердце древней Руси: Владимир

Увлекательная экскурсия по Владимиру - одному из древнейших городов России. Здесь вы сможете увидеть Соборную площадь, Золотые ворота и другие значимые достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу прошлого, узнайте интересные факты и легенды.
Насладитесь великолепными видами с обзорных площадок и почувствуйте дух золотого века Владимирского княжества. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и вдохновит на новые открытия
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Историческая значимость
- 🖼 Уникальные памятники
- 🌆 Великолепные виды
- 📜 Интересные легенды
- ☕ Уютные кафе
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Золотые ворота
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Старые улицы Владимира
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Владимиру — одному из самых древних и красивых городов России, который хранит в себе многовековую историю, культуру и дух великих событий. Если вы хотите не просто увидеть достопримечательности, но и погрузиться в атмосферу прошлого, узнать удивительные истории и почувствовать связь с эпохой золотого века Владимирского княжества, то эта экскурсия создана специально для вас! Что вас ждет:• Соборная площадь. Мы начнем нашу прогулку от памятника Андрею Рублёву, где вы узнаете о великом иконописце и его вкладе в русскую культуру.
- Золотые ворота. Уникальный памятник древнерусской архитектуры, который является символом Владимира и свидетельством его былого величия.
- Успенский собор. Вы увидите один из самых значимых храмов Руси, где сохранились фрески Андрея Рублёва, и услышите историю его создания.
- Дмитриевский собор. Этот шедевр белокаменного зодчества поразит вас своей красотой и изысканной резьбой.
- Старые улицы Владимира. Прогуливаясь по ним, вы почувствуете дух прошлого и узнаете, как жили люди в разные эпохи.
- Смотровые площадки. Мы поднимемся на точки, откуда открываются великолепные виды на город и его окрестности. Что вы узнаете:• Об основании Владимира и его роли в истории Руси.
- О золотом веке Владимирского княжества и великих людях, которые создавали нашу историю.
- Интересные факты, легенды и истории, которые оживят прошлое и сделают его ближе. В холодное время года не забудьте тепло одеться, чтобы наслаждаться экскурсией с удовольствием. По пути мы сможем сделать остановку в уютном кафе, чтобы выпить чашечку ароматного кофе и восстановить силы для продолжения пути. Не упустите возможность познакомиться с Владимиром — городом, который вдохновляет и оставляет незабываемые впечатления. До встречи в древнем и прекрасном Владимире!
Ежедневно, с 9.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборную площадь
- Успенский и Дмитриевский соборы
- Торговые ряды
- Старую аптеку
- Георгиевскую церковь
- Спасскую церковь
- Водонапорную башню
- Золотые ворота
Что включено
- Экскурсионная программа
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Андрею Рублеву на Соборной площади
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 9.00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
30 июл 2025
Замечательная экскурсия! Огромное спасибо Елене за интересную, познавательную экскурсию. Очень грамотно выстроен маршрут. Город, во многом благодаря экскурсоводу, произвел приятное впечатление. Есть желание приехать ещё!
М
Макаров
3 июл 2025
Это было первое знакомство с Владимиром. Рассказ был ярким, очень интересным. Впечатления как от экскурсии, так и от самого города самые восторженные! Надолго сохранятся добрые воспоминания! Елене желаем успехов.
В
Владимир
3 июл 2025
Это было первое знакомство с Владимиром. Рассказ был ярким, очень интересным. Впечатления как от экскурсии, так и от самого города самые восторженные! Надолго сохранятся добрые воспоминания! Елене желаем успехов.
О
Ольга
11 июн 2025
Великолепный экскурсовод. Елена ознакомила с историей г. Владимир используя наглядные материалы, достаточно углубленно, прекрасная литературная и историческая подготовка. Мы тоже полюбили Ваш город и восхитились его историей.
А
Алена
6 мая 2025
Во Владимире нам посчастливилось познакомиться с профессиональным экскурсоводом Еленой, которая превратила нашу поездку в настоящее приключение.
Она прекрасно ориентировалась в истории города, рассказывала увлекательные истории о Успенском соборе и Дмитриевском соборе.
К
Килина
6 мая 2025
Во Владимире нам посчастливилось познакомиться с профессиональным экскурсоводом Еленой, которая превратила нашу поездку в настоящее приключение.
Она прекрасно ориентировалась в истории города, рассказывала увлекательные истории о Успенском соборе и Дмитриевском соборе.
В
Вячеслав
3 мая 2025
Отличная экскурсия: интересная подача материала, история города от князя Владимира до наших дней, экскурсовод знающий и любящий свой город. Погода могла бы быть лучше. ☔️☔️☔️
К
Ксения
30 мар 2025
Большое спасибо гиду. Была очень интересная экскурсия, комфортная прогулка и атмосфера. Сразу чувствуется любовь к городу и желание передать эти чувства нам!
О
Оксана
25 фев 2025
При выборе экскурсии для меня важен был личный интерес экскурсовода к городу, к достопримечательностям. Чтобы был не формат лекции, как часто бывает, а интересный разговор с другом. И полученный результат
О
Ольга
23 фев 2025
Спасибо нашему гиду Елене, за первое знакомство с г. Владимир!
Прогулялись по городу от Соборной площади до Золотые ворота.
Экскурсия была интересной и познавательно. Узнали историю города. Два с половиной часа пролетеле быстро.
Елена смогла удержать внимание детей подростков до самого конца.
Рекомендуем.
