Сердце древней Руси: Владимир

В Варвара Замечательная экскурсия! Огромное спасибо Елене за интересную, познавательную экскурсию. Очень грамотно выстроен маршрут. Город, во многом благодаря экскурсоводу, произвел приятное впечатление. Есть желание приехать ещё!

М Макаров Это было первое знакомство с Владимиром. Рассказ был ярким, очень интересным. Впечатления как от экскурсии, так и от самого города самые восторженные! Надолго сохранятся добрые воспоминания! Елене желаем успехов.

О Ольга Великолепный экскурсовод. Елена ознакомила с историей г. Владимир используя наглядные материалы, достаточно углубленно, прекрасная литературная и историческая подготовка. Мы тоже полюбили Ваш город и восхитились его историей.

А Алена

Она прекрасно ориентировалась в истории города, рассказывала увлекательные истории о Успенском соборе и Дмитриевском соборе. читать дальше Ее рассказы были живыми и эмоциональными, что позволило почувствовать дух старины и проникнуться культурой древнего Владимира.

Мы остались довольны уровнем организации экскурсии, качеством подачи материала и искренним интересом Елены к своей работе. Если вы планируете посетить Владимир, обязательно воспользуйтесь ее услугами, чтобы ваше путешествие стало ярким и запоминающимся событием! Во Владимире нам посчастливилось познакомиться с профессиональным экскурсоводом Еленой, которая превратила нашу поездку в настоящее приключение.Она прекрасно ориентировалась в истории города, рассказывала увлекательные истории о Успенском соборе и Дмитриевском соборе.

К Килина

В Вячеслав Отличная экскурсия: интересная подача материала, история города от князя Владимира до наших дней, экскурсовод знающий и любящий свой город. Погода могла бы быть лучше. ☔️☔️☔️

К Ксения Большое спасибо гиду. Была очень интересная экскурсия, комфортная прогулка и атмосфера. Сразу чувствуется любовь к городу и желание передать эти чувства нам!

О Оксана читать дальше - захватывающий, задушевный рассказ о замечательном старинном городе! Елена с такой любовью рассказывала о своем городе, что даже в морозный день хотелось продолжать гулять по Владимиру до самого вечера и слушать, слушать, слушать. 2,5 часа пролетели незаметно и теперь точно приеду еще ни один раз, чтобы побродить в компании Елены по городу и услышать новые истории. И не только про Владимир 😉 Спасибо огромное за экскурсию! До новой встречи При выборе экскурсии для меня важен был личный интерес экскурсовода к городу, к достопримечательностям. Чтобы был не формат лекции, как часто бывает, а интересный разговор с другом. И полученный результат