Описание экскурсии
Знакомство с жемчужинами Золотого кольца РоссииВыберите одну из наших экскурсионных программ и отправьтесь в путешествие по древним городам Золотого кольца России. Каждая программа предлагает уникальные опции: от посещения знаменитых монастырей и кремлей до аутентичных трактиров с народными рассказами и дегустациями. Погрузитесь в атмосферу древнерусской истории, архитектуры и традиционного гостеприимства.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суздаль
- Красная площадь в Суздале
- Ризоположенский монастырь
- Торговая площадь и Торговые ряды
- Улица Старая
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Суздальский Кремль
- Суздаль и Боголюбово с посещением трактира
- Свято-Боголюбский монастырь
- Церковь Покрова на Нерли
- Трактир с историями
- Суздаль и Боголюбово
- Село Боголюбово
- Храм Рождества Богородицы
- Старый трактир
- Рождественский собор
Место начала и завершения?
Красная площадь, Суздаль, Владимирская область
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
26 окт 2025
Понравилась организация, содержание тура, гид
З
Запояско
21 окт 2025
нам отменили эту экскурсию. Предложили взамен Боголюбово и Суздаль с посещением музеев. Согласились. Оказалось в Боголюбово еще посещение церкви Покрова на Нерли. Нам это не надо было. Затем возвратились во Владимир. А затем через 45 мин поехали в Суздаль, подобрав еще 2-4чел. Т. е. мы потеряли уйму времени не на посещение музеев
О
Ольга
14 окт 2025
Все было здорово. Рассказ интересный. Были с мамой, остались очень довольны.
Впервые встречаю экскурсовода, который не советует супер дорогие магазины (за процент), а дает хорошие советы, где недорого и вкусно поесть, где хороший кофе и хороший магазин.
Л
Любовь
12 окт 2025
Сумбурная подача материала,нет последовательности. Материал подан неинтнресно. Ощущается либо усталость гида от работы,либо недостаточный профессионализм. нет четкой организации по времени. Водителю благодарность за прекрасное вождение.
Д
Дмитрий
7 окт 2025
Ужас, экскурсовода не слышно, цену подняли по итогу до 3к за человека, оно того не стоит
Н
Наталья
7 окт 2025
Благодарю за экскурсию. Прекрасный экскурсовод Елена. Все понравилось.
Е
Елена
5 окт 2025
Отличная экскурсия! Гид Елена Вадимовна- человек не только профессиональный,но главное - любящий свою работу и родные просторы!!!
С
Светлана
22 сен 2025
Не рекомендую данную экскурсию.
Организация хромает во многих моментах, имейте в виду, что Вы легко можете опоздать на обратный поезд или может оказаться, что оплаченные Вами места заняты другими туристами потому
А
Анна
15 сен 2025
Экскурсии была обширная.
К сожалению Елена перенасытила экскурсию информацией 🙁.
Было трудно усвоить и стало скучно.
С
Светлана
14 сен 2025
Очень приятная экскурсия. Спасибо Елене за неформальную подачу материала. Конечно, полдня в Суздали мало.
Е
Елена
17 авг 2025
Елена - прекрасный, заботливый и комфортный экскурсовод. Спасибо
Т
Тамара
8 авг 2025
Очень комфортная, познавательная и душевная была экскурсия
Л
Людмила
27 июл 2025
Все понравилось, экскурсовод приятная женщина, информативно рассказывала интересные факты о Суздали и Владимире. Остались довольны
О
Ольга
26 июл 2025
Это и не экскурсия вовсе, а поездка из Владимирв в Суздаль за 2500 руб. Билеты в Кремль в стоимость не входили. В автобусе - посмотрите налево, посмотрите направо. Программа, заявленная
О
Оксана
10 июн 2025
Экскурсия прошла скомкана. Так как в Суздали была велогонка, пол города было перекрыто. Долго кружили, и прошла она как то на бегу.
