Е Елена Понравилась организация, содержание тура, гид

З Запояско нам отменили эту экскурсию. Предложили взамен Боголюбово и Суздаль с посещением музеев. Согласились. Оказалось в Боголюбово еще посещение церкви Покрова на Нерли. Нам это не надо было. Затем возвратились во Владимир. А затем через 45 мин поехали в Суздаль, подобрав еще 2-4чел. Т. е. мы потеряли уйму времени не на посещение музеев

О Ольга Все было здорово. Рассказ интересный. Были с мамой, остались очень довольны.



Впервые встречаю экскурсовода, который не советует супер дорогие магазины (за процент), а дает хорошие советы, где недорого и вкусно поесть, где хороший кофе и хороший магазин.

Л Любовь Сумбурная подача материала,нет последовательности. Материал подан неинтнресно. Ощущается либо усталость гида от работы,либо недостаточный профессионализм. нет четкой организации по времени. Водителю благодарность за прекрасное вождение.

Д Дмитрий Ужас, экскурсовода не слышно, цену подняли по итогу до 3к за человека, оно того не стоит

Н Наталья Благодарю за экскурсию. Прекрасный экскурсовод Елена. Все понравилось.

Е Елена Отличная экскурсия! Гид Елена Вадимовна- человек не только профессиональный,но главное - любящий свою работу и родные просторы!!!

Организация хромает во многих моментах, имейте в виду, что Вы легко можете опоздать на обратный поезд или может оказаться, что оплаченные Вами места заняты другими туристами потому читать дальше что, неожиданно,"а у нас рассадка свободная, не знаю, что у вас там в ваучере написано".

Гид посредственный, местами рассказ затянут и перегружен мелочами, которые можно опустить, а местами, наоборот, скомкан.

Свято-Ефимьев монастырь не вошёл в экскурсию, хоть и был заявлен в описании (мы прошли снаружи вдоль стены и посмотрели три башни, внутрь не заходили)

В общем, несмотря на то, что Суздаль - прекрасный город с многовековой историей, впечатление от экскурсии осталось не лучшим Не рекомендую данную экскурсию.Организация хромает во многих моментах, имейте в виду, что Вы легко можете опоздать на обратный поезд или может оказаться, что оплаченные Вами места заняты другими туристами потому

А Анна Экскурсии была обширная.

К сожалению Елена перенасытила экскурсию информацией 🙁.

Было трудно усвоить и стало скучно.

С Светлана Очень приятная экскурсия. Спасибо Елене за неформальную подачу материала. Конечно, полдня в Суздали мало.

Е Елена Елена - прекрасный, заботливый и комфортный экскурсовод. Спасибо

Т Тамара Очень комфортная, познавательная и душевная была экскурсия

Л Людмила Все понравилось, экскурсовод приятная женщина, информативно рассказывала интересные факты о Суздали и Владимире. Остались довольны

О Ольга читать дальше в экскурсии, по словам гида, вообще не имеет значения. По Кремлю пробежали галопом, в зале древнерусского искусства не остановились, о Златых вратах ничего не было рассказано, об архитектурных стиля города - ни слова. Какая же это экскурсия. Это обман и обдираловка. Хотя на сайте написано, что никакой предоплаты не требуется, экскурсию можно оплатить и автобусе, после бронирования стали писать письма с требованием оплатить экскурсию. Понятно, что у них туристический сезон в разгаре, надо заработать, но совесть тоже надо иметь. Это и не экскурсия вовсе, а поездка из Владимирв в Суздаль за 2500 руб. Билеты в Кремль в стоимость не входили. В автобусе - посмотрите налево, посмотрите направо. Программа, заявленная