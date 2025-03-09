Экскурсии по паркам Владимира

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» во Владимире, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Владимир за час - шедевры домогольской архитектуры
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир за час - шедевры домонгольской архитектуры
Узнайте о домонгольских шедеврах Владимира за час. Погрузитесь в историю и архитектуру древнего города с опытным гидом
Начало: У Дмитриевского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Пешая
6 часов
Групповая
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Исследовать главные достопримечательности так, чтобы не устали дети, и встретиться с героями сказок
Начало: На Соборной площади
«Парк «Липки» и Успенский собор — ценный памятник владимиро-суздальского зодчества с фресками Андрея Рублёва»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
3 мая в 11:00
10 мая в 11:00
2500 ₽ за человека
Экскурсия-квест «От каменщиков к масонам: алхимия архитектуры»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 2 чел.
Экскурсия-квест «От каменщиков к масонам: алхимия архитектуры»
В увлекательном формате прикоснуться к миру средневековых строителей храмов
Начало: На Соборной площади
«Городские парки в окрестностях Соборной площади»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Владимир за час - шедевры домогольской архитектуры
  2. Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
  3. Экскурсия-квест «От каменщиков к масонам: алхимия архитектуры»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Водонапорная башня
  7. Церковь Покрова на Нерли
  8. Большая Московская Улица
  9. Театральная площадь
  10. Козлов Вал
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в апреле 2025
Сейчас во Владимире в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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