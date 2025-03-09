Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир за час - шедевры домонгольской архитектуры
Узнайте о домонгольских шедеврах Владимира за час. Погрузитесь в историю и архитектуру древнего города с опытным гидом
Начало: У Дмитриевского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Исследовать главные достопримечательности так, чтобы не устали дети, и встретиться с героями сказок
Начало: На Соборной площади
«Парк «Липки» и Успенский собор — ценный памятник владимиро-суздальского зодчества с фресками Андрея Рублёва»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
3 мая в 11:00
10 мая в 11:00
2500 ₽ за человека
Квест
до 2 чел.
Экскурсия-квест «От каменщиков к масонам: алхимия архитектуры»
В увлекательном формате прикоснуться к миру средневековых строителей храмов
Начало: На Соборной площади
«Городские парки в окрестностях Соборной площади»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKate9 марта 2025Николай интересный рассказчик, готовый ответить на все все вопросы) было интересно и весело, очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в апреле 2025
Сейчас во Владимире в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2025 год по теме «Парки», 1 ⭐ отзыв, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь