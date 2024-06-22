Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом

В экспресс-формате увидеть город, а затем погрузиться в прошлое через истории и фото в уютном месте
В холодный сезон приятно спрятаться от непогоды в душевном пространстве. Но, даже если на улице тепло, замедлиться, не рваться увидеть всё сразу — отличная идея.

Мы совместим короткую прогулку по центру Владимира, а продолжим знакомство с городом в уютном месте за чашечкой чая или кофе. Я покажу, как раньше выглядели улицы, как одевались модники, и расскажу много интересного!
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экспресс-экскурсия

Мы совершим променад по одной из самых старинных улиц — Георгиевской, где осмотрим водонапорную башню в стилистике древнерусского зодчества с богатым декоративным убранством, побываем на эффектных смотровых площадках, отыщем памятник Владимирской вишне и занятные монументы одного местного скульптора и многое другое.

Культурные посиделки

Ну а закончим (а точнее продолжим и войдём во вкус) в уютной кофейне, где в тёплой атмосфере будем рассматривать фотографии города и живописных окрестностей. Вы окунётесь в мир прошлых столетий, оцените внешний вид владимирских модников, удивитесь особенностям и сохранности древней столицы Руси. Вы также сможете задать любые вопросы и при желании изучить каталоги фресок Андрея Рублёва, Даниила Чёрного, Марка Матвеева и других иконописцев, творивших на Владимирской земле.

Вы получите много новых знаний в формате увлекательной и лёгкой беседы, не замёрзнете и не устанете, а вдогонку я обязательно порекомендую места для самостоятельного осмотра.

Организационные детали

  • Заложите бюджет на чашку чая или кофе, а также на десерты при желании
  • Я предложу вам несколько вариантов кафе/кофеен и обязательно учту ваши предпочтения

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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