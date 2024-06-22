В экспресс-формате увидеть город, а затем погрузиться в прошлое через истории и фото в уютном месте
В холодный сезон приятно спрятаться от непогоды в душевном пространстве. Но, даже если на улице тепло, замедлиться, не рваться увидеть всё сразу — отличная идея.
Мы совместим короткую прогулку по центру Владимира, а продолжим знакомство с городом в уютном месте за чашечкой чая или кофе. Я покажу, как раньше выглядели улицы, как одевались модники, и расскажу много интересного!
Мы совершим променад по одной из самых старинных улиц — Георгиевской, где осмотрим водонапорную башню в стилистике древнерусского зодчества с богатым декоративным убранством, побываем на эффектных смотровых площадках, отыщем памятник Владимирской вишне и занятные монументы одного местного скульптора и многое другое.
Культурные посиделки
Ну а закончим (а точнее продолжим и войдём во вкус) в уютной кофейне, где в тёплой атмосфере будем рассматривать фотографии города и живописных окрестностей. Вы окунётесь в мир прошлых столетий, оцените внешний вид владимирских модников, удивитесь особенностям и сохранности древней столицы Руси. Вы также сможете задать любые вопросы и при желании изучить каталоги фресок Андрея Рублёва, Даниила Чёрного, Марка Матвеева и других иконописцев, творивших на Владимирской земле.
Вы получите много новых знаний в формате увлекательной и лёгкой беседы, не замёрзнете и не устанете, а вдогонку я обязательно порекомендую места для самостоятельного осмотра.
Организационные детали
Заложите бюджет на чашку чая или кофе, а также на десерты при желании
Я предложу вам несколько вариантов кафе/кофеен и обязательно учту ваши предпочтения
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 2076 туристов
Экскурсовод-культуролог, дипломированный гид, автор и ведущая тематических экскурсий для взрослых и детей. Организую пешие и автомобильные экскурсии, групповые и индивидуальные туры по всемирно известным местам Владимиро-Суздальского княжества.