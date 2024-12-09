Экскурсии в Суздаль из Владимира

Найдено 5 экскурсий в категории «Суздаль» во Владимире, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автобусная экскурсия из Владимира «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
На автобусе
10 отзывов
7 часов
Групповая
Путешествие по посадским улицам и историческим местам Суздаля
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свою историю. Вас ждут посадские улицы, знаменитый домик Бальзаминова и старинные трактиры
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
21 дек в 11:00
22 дек в 11:00
3200 за человека
Из Владимира - в сказочный Суздаль
На машине
41 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Владимира - в сказочный Суздаль: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Суздаля, его роль в становлении Москвы и знаменитых личностей, связанных с городом
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6001 за всё до 6 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
31 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
23 дек в 08:30
14 500 за всё до 10 чел.
Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово
На автобусе
1 отзыв
9 часов
Групповая
Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по древним городам, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя красоту русской архитектуры
Начало: У Соборной площади возле памятника 850-летия
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:45
21 дек в 08:45
22 дек в 08:45
3500 за человека
Обзорная по Суздалю + Трактирные истории
На автобусе
7 часов
Групповая
Обзорная по Суздалю + Трактирные истории
Отправиться из Владимира в старинный город, увидеть его достопримечательности и заглянуть в трактир
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
21 дек в 11:00
22 дек в 11:00
4400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    9 декабря 2024
    Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово
    Всё было хорошо
  • А
    Анна
    3 декабря 2024
    Из Владимира - в сказочный Суздаль
    Прекрасная поездка со множеством фактов, все в диалоге, с ответами на вопросы. Николай прекрасный рассказчик, все структурировано и интересно. Поездка проходила в комфортном темпе и стиле
  • П
    Плющев
    21 ноября 2024
    Из Владимира - в сказочный Суздаль
    Все супер! Очень рекомендую!
  • В
    Валентина
    20 ноября 2024
    Из Владимира - в сказочный Суздаль
    Опрос уже проходила, все было прекрасно.
  • М
    Марина
    16 октября 2024
    Автобусная экскурсия из Владимира «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
    Экскурсия очень интересная и познавательная!
  • М
    Макар
    16 сентября 2024
    Автобусная экскурсия из Владимира «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
    С подругой брали экскурсию по Суздалю. Путешествовали по Влад. обл. и захотели именно с гидом погулять. Всё круто. Город прям поразил. Много классных фото сделали. Гид нам классный попался. Всё чётко, по делу, интересно. День провели супер! Рекомендовать точно будем!
    С подругой брали экскурсию по Суздалю. Путешествовали по Влад. обл. и захотели именно с гидом погулятьС подругой брали экскурсию по Суздалю. Путешествовали по Влад. обл. и захотели именно с гидом погулять
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2024
    Автобусная экскурсия из Владимира «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
    Гид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю в каждом слове Елены. Хочется еще не раз вернуться во Владимирскую область. Надеюсь так и будет. Очень много не успели посмотреть. Спасибо за прекрасную экскурсию!
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  • Е
    Елена
    11 сентября 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Чувствуется, что человек увлечен своей работой и очень любит
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    "свои" города Владимир и Суздаль. Очень грамотно, доходчиво и интересно преподносит историю этих городов как древнюю так и современную. Хорошо продумывает маршрут с учетом пожеланий своих туристов. Побольше бы таких гидов - профессионалов. Спасибо!

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Сергею -ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Профессионал, отличный рассказчик, замечательная энергетика, которая передается от гида и несмотря на поток информации не устаешь. Экскурсия
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    начиналась из Суздаля. Со всей ответственностью заявляю -СЕРГЕЙ ЛУЧШИЙ! Есть с кем сравнивать. За 5 дней прибывания в Суздале было 4 гида, Сергей единственный кто настолько профессионально и интересно подает материал, что факты остаются в памяти и нет усталость от нудной подачи как у некоторых. Сергей легко, порой с иронией и задором расскажет многое. Пожалела что не с Сергеем взяли развернутую экскурсию по Суздалю. Наша экскурсия была с длинным маршрутом и Суздаль затронули по касательной, но даже за это время он умудрился дать нам столько интересных фактов и нюансов, сколько мы не получили потом с другими гидами. Очень понравился сам подход, Сергей много дает информации, но потом консолидирует и обобщает выдает основные тезисы и факты которые стоит запомнить. У Сергея много интересных нюансов, личных наработок и заметок, которые не знают и не видят другие гиды. Однозначно, если вернемся в Суздаль еще, то обязательно обратимся к Сергею за новыми интересными маршрутами. Сергею удачи и творческого роста.

  • К
    Катерина
    3 мая 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Сергей- прекрасный знаток истории, Профессионал, удивительный рассказчик - эмоциональный, безмерно любящий свое дело. Получили невероятное удовольствие от экскурсии. Спасибо за насыщенный день, создание комфортных условий при любой погоде, а так же отдельное спасибо за грамотную речь и шикарную дикцию!
    Сергей- прекрасный знаток истории, Профессионал, удивительный рассказчик - эмоциональный, безмерно любящий свое дело. Получили невероятное удовольствие

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Суздаль»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Автобусная экскурсия из Владимира «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
  2. Из Владимира - в сказочный Суздаль
  3. Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
  4. Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово
  5. Обзорная по Суздалю + Трактирные истории
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Суздаль" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3200 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий во Владимире на 2025 год по теме «Суздаль», 83 ⭐ отзыва, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль