7 часов
Групповая
Путешествие по посадским улицам и историческим местам Суздаля
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свою историю. Вас ждут посадские улицы, знаменитый домик Бальзаминова и старинные трактиры
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
21 дек в 11:00
22 дек в 11:00
3200₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Владимира - в сказочный Суздаль: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Суздаля, его роль в становлении Москвы и знаменитых личностей, связанных с городом
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6001₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
23 дек в 08:30
14 500₽ за всё до 10 чел.
9 часов
Групповая
Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по древним городам, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя красоту русской архитектуры
Начало: У Соборной площади возле памятника 850-летия
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:45
21 дек в 08:45
22 дек в 08:45
3500₽ за человека
7 часов
Групповая
Обзорная по Суздалю + Трактирные истории
Отправиться из Владимира в старинный город, увидеть его достопримечательности и заглянуть в трактир
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
21 дек в 11:00
22 дек в 11:00
4400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана9 декабря 2024Всё было хорошо
- ААнна3 декабря 2024Прекрасная поездка со множеством фактов, все в диалоге, с ответами на вопросы. Николай прекрасный рассказчик, все структурировано и интересно. Поездка проходила в комфортном темпе и стиле
- ППлющев21 ноября 2024Все супер! Очень рекомендую!
- ВВалентина20 ноября 2024Опрос уже проходила, все было прекрасно.
- ММарина16 октября 2024Экскурсия очень интересная и познавательная!
- ММакар16 сентября 2024С подругой брали экскурсию по Суздалю. Путешествовали по Влад. обл. и захотели именно с гидом погулять. Всё круто. Город прям поразил. Много классных фото сделали. Гид нам классный попался. Всё чётко, по делу, интересно. День провели супер! Рекомендовать точно будем!
- ННаталья15 сентября 2024Гид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю в каждом слове Елены. Хочется еще не раз вернуться во Владимирскую область. Надеюсь так и будет. Очень много не успели посмотреть. Спасибо за прекрасную экскурсию!
- ЕЕлена11 сентября 2024Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Чувствуется, что человек увлечен своей работой и очень любит
- ООльга23 мая 2024Сергею -ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Профессионал, отличный рассказчик, замечательная энергетика, которая передается от гида и несмотря на поток информации не устаешь. Экскурсия
- ККатерина3 мая 2024Сергей- прекрасный знаток истории, Профессионал, удивительный рассказчик - эмоциональный, безмерно любящий свое дело. Получили невероятное удовольствие от экскурсии. Спасибо за насыщенный день, создание комфортных условий при любой погоде, а так же отдельное спасибо за грамотную речь и шикарную дикцию!
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