Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

Главные достопримечательности и богатая история города на обзорной экскурсии

4.8
9 отзывов
Владимир — старинное и очень колоритное место.

Вы увидите его храмы, соборы и монастыри.

Погуляете по пешеходной Георгиевской улице и полюбуетесь с высоты панорамой Клязьмы.

А я расскажу о зарождении и развитии города на протяжении столетий, проведу вас по его самым уютным уголкам и помогу их полюбить.
Знакомство с Владимиром
Знакомство с Владимиром
Знакомство с Владимиром
Знакомство с Владимиром
Знакомство с Владимиром
Знакомство с Владимиром
Знакомство с Владимиром

Что вас ожидает

Символы Владимира

Вы рассмотрите знаменитые Золотые ворота и границы древнего города, обозначенные дошедшими до наших дней оборонительными валами. Погуляете по местному Арбату и оцените главные городские соборы: Успенский и Дмитриевский. Отыщете в историческом центре памятник Вишне, водонапорную башню XX века и столетний дуб. Подниметесь на смотровые площадки и насладитесь видом на Клязьму и Патриарший сад.

Погружение в прошлое

Владимир хранит множество секретов. Я расскажу, почему татаро-монголы не смогли войти через главные ворота города, где хранятся местные великие святыни и почему памятник на Соборной площади называют «Трем дуракам». А также: как Владимир связан с принятием христианства, какой период считается расцветом его архитектуры и какие князья больше всего повлияли на историю города.

Организационные детали

Билеты в Успенский собор не включены в стоимость — 150 р. с человека.

Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: у Золотых ворот
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Давайте знакомиться, меня зовут Владимир. Я профессиональный гид и профессиональный фотограф. Но прежде всего, я человек, который не перестаёт восхищаться и открывать для себя новые уголки сказочных городов Владимирской области. Здесь переплетаются традиции, религии, история и культура. Они полны тайн и загадок. Здесь никогда не бывает скучно! Моя цель — индивидуальный подход к каждому гостю, оригинальность экскурсий, гибкость, мобильность, доступная и увлекательная подача материала. Россия богата своей историей, и я хочу познакомить вас с этими сокровищами. Также буду рад дать актуальную информацию о лучших ресторанах города, аренде жилья и автомобилей.
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9 реальных отзывов от туристов

А
4 окт 2021
Спасибо Владимиру за интересный рассказ о прекрасном городе)
Н
6 сен 2021
Очень интересная экскурсия с просмотром всех основных достопримечательностей города Владимира. Гид Владимир прекрасно владеет материалом, было очень интересно!
Р
26 авг 2021
Очень рады, что выбрали Владимира.
Отличная подача и глубокое знание истории как древнерусской, так и города Владимира и его достопримечательностей.
Экскурсия очень понравилась.
Рекомендую!
Сергей
21 авг 2021
С Владимиром нас познакомил - Владимир. Владимир - отличный гид, хорошо знает город, все прекрасно рассказал, показал интересные места и достопримечательности. Ответил на персональные вопросы. Рекомендую!
С
8 авг 2021
Гид хороший. Совершенно ненавязчивый, без непонятных каверзных вопросов. Брали экскурсию на 3х человек. Взрослые. Владимир всё показал, рассказал, комфортно было взаимодействовать друг с другом. Поделились общими мнениями. Конструктивно. По делу.
А
5 авг 2021
Прогулкой с Владимиром по городу остались очень довольны, экскурсия прошла легко, гид не перегружал информацию цифрами и датами, подача материала была легкая для восприятия. О Владимире можем сказать как о пунктуальном, внимательном, знающем экскурсоводе. Рекомендуем знакомство с городом с экскурсоводом Владимиром.
П
6 июля 2021
Отличная экскурсия. Понравился содержательный, спокойный рассказ Владимира без излишней патетики. Все логично и информативно. Рекомендую!
Е
13 июня 2021
С большим удовольствием прогулялись по Владимиру вместе с нашим экскурсоводом
Был подобран прекрасный маршрут от Владимира средневековой к Владимиру губернскому. Огромное спасибо Владимиру что рассказывал не то и не так, как в учебнике по истории или в путеводителе. Мы получили максимум уникальных фактов и впечатлений. Рекомендую
Н
29 мая 2021
Экскурсия очень понравилась. Гид оказался очень внимательным к нам. Заранее с нами созвонился, и даже перенёс время экскурсии, т. К. Мы приехали в город на 1 час раньше. 2 часа пронеслись просто незаметно. Спасибо за прекрасно проведённое время и интересный рассказ.

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