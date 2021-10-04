Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

Что вас ожидает

Символы Владимира

Вы рассмотрите знаменитые Золотые ворота и границы древнего города, обозначенные дошедшими до наших дней оборонительными валами. Погуляете по местному Арбату и оцените главные городские соборы: Успенский и Дмитриевский. Отыщете в историческом центре памятник Вишне, водонапорную башню XX века и столетний дуб. Подниметесь на смотровые площадки и насладитесь видом на Клязьму и Патриарший сад.

Погружение в прошлое

Владимир хранит множество секретов. Я расскажу, почему татаро-монголы не смогли войти через главные ворота города, где хранятся местные великие святыни и почему памятник на Соборной площади называют «Трем дуракам». А также: как Владимир связан с принятием христианства, какой период считается расцветом его архитектуры и какие князья больше всего повлияли на историю города.

Организационные детали

Билеты в Успенский собор не включены в стоимость — 150 р. с человека.