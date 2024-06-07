Смотровые площадки Владимира

Найдено 20 экскурсий в категории «Смотровые площадки» во Владимире, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владимир сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
«Подниметесь на лучшие смотровые площадки, пройдете по старинным улицам и раскроете самобытный характер Владимира»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
309 отзывов
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
«Посетите 4 смотровые площадки и насладитесь прекрасными видами на заклязьменские дали»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345 за всё до 5 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
148 отзывов
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
«В наши дни это прекрасные смотровые площадки, откуда вам откроется прелестный вид на Клязьму и Заклязьменье»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Владимир. Путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
«посетите несколько смотровых площадок, чтобы полюбоваться красотой среднерусской природы»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за человека
Владимир - от далекого прошлого до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
«Кроме того, услышите, с какими великими русскими князьями связан Владимир и насладитесь живописными видами с лучших смотровых площадок»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по центру Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
«5 смотровых площадок с прекрасными обзорными видами на город»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
«С нескольких смотровых площадок полюбуемся просторами знаменитого Залесья и Патриаршим садом, побываем на месте бывшей резиденции князя и его отца Юрия Долгорукого»
13 июня в 13:30
14 июня в 16:30
10 950 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
36 отзывов
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
«А также отведу на лучшие смотровые площадки, с которых открываются захватывающие виды на заклязьменские дали»
19 июня в 14:00
23 июня в 09:30
7 500 за всё до 10 чел.
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
27 отзывов
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«Пять смотровых площадок, три памятника ЮНЕСКО 12 века, самая знаменитая вишня России и легендарный Рублев — с таким самобытным городом вы познакомитесь на экскурсии»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700 за человека
Прошлое и настоящее Владимира
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«Мы посетим основные достопримечательности города — Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, а также побываем на четырех смотровых площадках, с которых открываются лучшие панорамы города»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670 за всё до 9 чел.
Здравствуй, Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
«Вы расшифруете его богатую архитектуру, побываете на лучших смотровых площадках и узнаете, какие известные личности здесь родились»
4 700 за всё до 5 чел.
Нетипичный Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
«Подниметесь на древний оборонительный вал и секретную смотровую площадку на колокольне»
22 июня в 15:00
26 июня в 08:30
4 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Владимиру со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами
Начало: От Золотых ворот
«Посетите постоялый двор и смотровые площадки»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 7 чел.
Знакомство с Владимиром
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
«Подниметесь на смотровые площадки и насладитесь видом на Клязьму и Патриарший сад»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800 за всё до 7 чел.
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
«Кроме того, подниметесь на смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама города»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
По Владимиру с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
«Посетим лучшие смотровые площадки с открыточными видами»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
«посетим несколько смотровых площадок, откуда можно сделать фантастической красоты фотоснимки»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400 за всё до 5 чел.
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
В экспресс-формате увидеть город, а затем погрузиться в прошлое через истории и фото в уютном месте
Начало: У водонапорной башни
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
3 900 за всё до 5 чел.
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: На Дворянской улице
«Полюбуетесь видами со смотровых площадок и разберётесь, зачем вишне поставили памятник»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    7 июня 2024
    Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле)
    Сергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетели на одном дыхании. Передвигались
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    на автомобиле Сергея, чтобы отдохнуть от вождения) Нам понравилось абсолютно все: и маршрут, и манера подачи информации, ориентированность на гостей, прекрасное чувство юмора) Рекомендуем однозначно!

    Сергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетелиСергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетелиСергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетели
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
    Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Нетипичный Владимир
    Прекрасная экскурсия, необычно, легко, интересно и очень информативно. Дарья очень приятная в общении, чувствуется, что человек очень образованный, с правильной
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    речью и хорошим чувством юмора. Экскурсия пролетела на одном дыхании. При большой насыщенности информацией нашлось время перекусить и отдохнуть. Дарья, спасибо большое за то, что сделали наши выходные интересными и запоминающимися!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Владимир
    Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Нетипичный Владимир
    Очень круто, атмосферно, интересно!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Экскурсия по Владимиру со старожилом
    Экскурсия прошла замечательно, время пролетело незаметно. Увидели основные достопримечательности, Владимир сопроводил прогулку содержательным рассказом, сделал отличные фотки (мы были с подругой). Всем рекомендую!
  • Е
    Евгения
    28 мая 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    Спасибо Марине за познавательную экскурсию. Интересное живое общение и как человек Марина замечательная
  • Н
    Николай
    28 мая 2024
    Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
    Супер информативно и интересно!
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Экскурсия по Владимиру со старожилом
    Были с друзьями на экскурсии с Владимиром. Нам всё очень понравилось!!! Искренне рекомендую отправиться на познавательную прогулку со "старожилом" Владимиром))
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Древний Владимир: к истокам истории
    Благодарность Ольге за прекрасно проведенное время во Владимире. Великолепный гид и рассказчик, время пролетело незаметно 🙌

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Владимир сквозь столетия
  2. Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
  3. Древний Владимир: к истокам истории
  4. Владимир. Путь сквозь века
  5. Владимир - от далекого прошлого до наших дней
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
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