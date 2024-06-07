Смотровые площадки Владимира

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 161 отзыв Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие Начало: У ступенек театра Драмы «Подниметесь на лучшие смотровые площадки, пройдете по старинным улицам и раскроете самобытный характер Владимира» 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 309 отзывов Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города Начало: В районе Дмитриевского собора «Посетите 4 смотровые площадки и насладитесь прекрасными видами на заклязьменские дали» 5 345 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 148 отзывов Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров Начало: На Соборной площади «В наши дни это прекрасные смотровые площадки, откуда вам откроется прелестный вид на Клязьму и Заклязьменье» 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу «посетите несколько смотровых площадок, чтобы полюбоваться красотой среднерусской природы» от 3 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 80 отзывов Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой Начало: На Соборной площади «Кроме того, услышите, с какими великими русскими князьями связан Владимир и насладитесь живописными видами с лучших смотровых площадок» 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 140 отзывов Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии «5 смотровых площадок с прекрасными обзорными видами на город» 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 22 отзыва Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского «С нескольких смотровых площадок полюбуемся просторами знаменитого Залесья и Патриаршим садом, побываем на месте бывшей резиденции князя и его отца Юрия Долгорукого» 10 950 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 36 отзывов Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц Начало: Соборная площадь «А также отведу на лучшие смотровые площадки, с которых открываются захватывающие виды на заклязьменские дали» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2.5 часа 27 отзывов Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах Начало: На Театральной площади «Пять смотровых площадок, три памятника ЮНЕСКО 12 века, самая знаменитая вишня России и легендарный Рублев — с таким самобытным городом вы познакомитесь на экскурсии» 2000 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 54 отзыва Прошлое и настоящее Владимира Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу Начало: Театральная площадь «Мы посетим основные достопримечательности города — Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, а также побываем на четырех смотровых площадках, с которых открываются лучшие панорамы города» 6 670 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 88 отзывов Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое Начало: У Театра драмы «Вы расшифруете его богатую архитектуру, побываете на лучших смотровых площадках и узнаете, какие известные личности здесь родились» 4 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города Начало: У Академического театра драмы «Подниметесь на древний оборонительный вал и секретную смотровую площадку на колокольне» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Экскурсия по Владимиру со старожилом Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами Начало: От Золотых ворот «Посетите постоялый двор и смотровые площадки» 4 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места Начало: У Золотых ворот «Подниметесь на смотровые площадки и насладитесь видом на Клязьму и Патриарший сад» 5 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника «Кроме того, подниметесь на смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама города» 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града «Посетим лучшие смотровые площадки с открыточными видами» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Экскурсия-погружение в прошлое Владимира Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое Начало: На Соборной площади 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 54 отзыва Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками «посетим несколько смотровых площадок, откуда можно сделать фантастической красоты фотоснимки» 10 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом В экспресс-формате увидеть город, а затем погрузиться в прошлое через истории и фото в уютном месте Начало: У водонапорной башни 3 900 ₽ за всё до 5 чел.