Смотровые площадки Владимира

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
«Подниметесь на лучшие смотровые площадки, пройдете по старинным улицам и раскроете самобытный характер Владимира»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
«Посетите 4 смотровые площадки и насладитесь прекрасными видами на заклязьменские дали»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
«В наши дни это прекрасные смотровые площадки, откуда вам откроется прелестный вид на Клязьму и Заклязьменье»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
«посетите несколько смотровых площадок, чтобы полюбоваться красотой среднерусской природы»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
«Кроме того, услышите, с какими великими русскими князьями связан Владимир и насладитесь живописными видами с лучших смотровых площадок»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
«5 смотровых площадок с прекрасными обзорными видами на город»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
«С нескольких смотровых площадок полюбуемся просторами знаменитого Залесья и Патриаршим садом, побываем на месте бывшей резиденции князя и его отца Юрия Долгорукого»
13 июня в 13:30
14 июня в 16:30
10 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
«А также отведу на лучшие смотровые площадки, с которых открываются захватывающие виды на заклязьменские дали»
19 июня в 14:00
23 июня в 09:30
7 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«Пять смотровых площадок, три памятника ЮНЕСКО 12 века, самая знаменитая вишня России и легендарный Рублев — с таким самобытным городом вы познакомитесь на экскурсии»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«Мы посетим основные достопримечательности города — Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, а также побываем на четырех смотровых площадках, с которых открываются лучшие панорамы города»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
«Вы расшифруете его богатую архитектуру, побываете на лучших смотровых площадках и узнаете, какие известные личности здесь родились»
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
«Подниметесь на древний оборонительный вал и секретную смотровую площадку на колокольне»
22 июня в 15:00
26 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами
Начало: От Золотых ворот
«Посетите постоялый двор и смотровые площадки»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
«Подниметесь на смотровые площадки и насладитесь видом на Клязьму и Патриарший сад»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
«Кроме того, подниметесь на смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама города»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
«Посетим лучшие смотровые площадки с открыточными видами»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
«посетим несколько смотровых площадок, откуда можно сделать фантастической красоты фотоснимки»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
В экспресс-формате увидеть город, а затем погрузиться в прошлое через истории и фото в уютном месте
Начало: У водонапорной башни
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: На Дворянской улице
«Полюбуетесь видами со смотровых площадок и разберётесь, зачем вишне поставили памятник»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса7 июня 2024Сергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетели на одном дыхании. Передвигались
- ЕЕлена5 июня 2024Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
- ООксана5 июня 2024Прекрасная экскурсия, необычно, легко, интересно и очень информативно. Дарья очень приятная в общении, чувствуется, что человек очень образованный, с правильной
- ЕЕлена4 июня 2024Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
- ИИрина1 июня 2024Очень круто, атмосферно, интересно!
- ЕЕлена1 июня 2024Экскурсия прошла замечательно, время пролетело незаметно. Увидели основные достопримечательности, Владимир сопроводил прогулку содержательным рассказом, сделал отличные фотки (мы были с подругой). Всем рекомендую!
- ЕЕвгения28 мая 2024Спасибо Марине за познавательную экскурсию. Интересное живое общение и как человек Марина замечательная
- ННиколай28 мая 2024Супер информативно и интересно!
- ЛЛариса27 мая 2024Были с друзьями на экскурсии с Владимиром. Нам всё очень понравилось!!! Искренне рекомендую отправиться на познавательную прогулку со "старожилом" Владимиром))
- ССергей26 мая 2024Благодарность Ольге за прекрасно проведенное время во Владимире. Великолепный гид и рассказчик, время пролетело незаметно 🙌
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Смотровые площадки»
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