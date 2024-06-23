На экскурсии мы познакомимся с занимательной историей Владимиро-Суздальского края, его уникальной белокаменной архитектурой, которая широко известна во всём мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сможем насладиться красотой городов Владимира и Суздаля, открыть для себя как известные, так и самые тайные их места, ощутить царящую здесь атмосферу древности и старины.
Сможем насладиться красотой городов Владимира и Суздаля, открыть для себя как известные, так и самые тайные их места, ощутить царящую здесь атмосферу древности и старины.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что вас ожидает:
- Золотые ворота
- Дмитриевский собор
- Успенский собор
- Георгиевская улица
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Женские монастыри Покровский и Ризоположенский
- Площадь Суздаля
- Кремлевская улица
- Архитектура Кремля
- Земляные валы
- Музея Деревянного зодчества
Описание экскурсии
Что вас ждетВладимир — город, пропитанный историей. Ярчайшее тому подтверждение «Золотые ворота», уникальный памятник древнерусского зодчества. Когда-то они были парадным входом в княжескую часть города. Сегодня это один из его главных символов. Следующим сокровищем в нашей программе станет белокаменный Дмитриевский собор. Его изящная резьба — высшая точка развития древнерусской архитектуры. Мы увидим и Успенский собор, где сохранились подлинные фрески Андрея Рублева. Многолетняя история Владимира связана с именами знаменитых соотечественников: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Дмитрий Пожарский, братья Столетовы, Александр Суворов — об их пребывании в городе мы поговорим подробнее. Во время обзорной экскурсии по Суздалю вы узнаете много нового, познакомитесь с уникальным архитектурным ансамблем города, его богатейшей историей. О том, как формировался удивительный облик города, какой вклад внесли известные исторические личности в этот процесс и как спустя столько лет сохранил своё старинное очарование можно рассказывать бесконечно. История и архитектура Спасо-Евфимиева монастыря, посещение женских действующих Покровского и Ризоположенского монастырей. Прогулка по торговой площади Суздаля, Кремлевская улица, архитектура Кремля, земляные валы, история создания Музея Деревянного зодчества.
Ежедневно, с 9:00 до 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|7 500 ₽
|Билет от 2-х до 3-х
|3 800 ₽
|Билет от 3-х до 7-ми
|3 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые ворота
- Дмитриевский собор
- Успенский собор
- Георгиевская улица
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Женские монастыри Покровский и Ризоположенский
- Площадь Суздаля
- Кремлевская улица
- Архитектура Кремля
- Земляные валы
- Музея Деревянного зодчества
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 9:00 до 18:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия начинается во Владимире. От Владимира до Суздаля 30 км. Трансфер до Суздаля оплачивается дополнительно. Приблизительная стоимость трансфера от Владимира до Суздаля в одну сторону от 1300 руб. с машины
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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