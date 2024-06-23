На экскурсии мы познакомимся с занимательной историей Владимиро-Суздальского края, его уникальной белокаменной архитектурой, которая широко известна во всём мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сможем насладиться красотой городов Владимира и Суздаля, открыть для себя как известные, так и самые тайные их места, ощутить царящую здесь атмосферу древности и старины.

Описание экскурсии