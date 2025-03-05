Водная прогулка
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Незабываемый вечер на сапах в бухте Новик. Откройте для себя закат, морские деликатесы и ночной Владивосток в одном туре
Завтра в 18:00
11 дек в 18:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Айс-флоатинг в Японском море
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Японскому морю, где лёд и вода создают невероятные пейзажи. Испытайте себя в зимнем купании
Начало: В пределах Владивостока и Русского острова
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
5999 ₽ за человека
Водная прогулка
Дайвинг у островов Приморья
Увидеть подводный мир Японского моря, а также лежбища пёстрых нерп и морских львов
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
45 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон5 марта 2025ПРОГУЛКА ПО ЛЬДИНАМ.
Ультрамегапрочный и яркий пример гидрокостюм-скафандр.
Остров Русский. Вид на тот самый мост с купюры 2000 рублей.
Соленая вода моря. И море эмоций, усилий, радости, удивления и впечатлений. Однозначно пойду еще раз))) все друзья обзавидовались!!! Память на всю жизнь)✅✅✅
- ННина3 марта 2025Супер! Обнимали море, качали льдины. Эмоции зашкаливают. Фото и видео нереальные
