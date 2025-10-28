читать дальше

знаем очень много благодаря Александру и его замечательной экскурсии « Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры». Сначала мы заблудились, но Александр нас нашёл и вовлёк в мир ками и ёкаи. Вот у них там движуха была! Саспенс, хоррор, боевик. И мнооого новых слов, которые я честно пыталась запомнить, но через некоторое время бросила - дохлый номер. Пора учить японский:) Размяться помогли японские салки и ещё поиграли в японскую версию камень-ножницы-бумага (уже после экскурсии с Алёной долго ещё играли). В конце узнали о правилах японского сада камней.

В итоге, Алёна как известный нелюбитель экскурсий оценила эту экскурсию на миллион звёздочек из пяти, а Даша выдала свою наивысшую похвалу: «Крутая экскурсия!».

Большое спасибо Александру! Всем рекомендуем!