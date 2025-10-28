Индивидуальная
до 10 чел.
Японский сад в Владивостоке: сказочная экскурсия для детей
Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками
Начало: В районе Владивостокского государственного универс...
Завтра в 19:00
12 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Побережье Японского моря и Штыковские пруды
Прогулка по бухтам с чёрным песком и стеклом, купание в Японском море и посещение арт-парка с озером лотосов. Идеально для семейного отдыха
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
5900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Японские страницы Владивостока: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю японского присутствия во Владивостоке. Прогулка по улочкам, исторические здания и памятники. Узнайте больше о русско-японских отношениях
Начало: На центральной площади города
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 октября 2025У меня дети разных возрастов младшему 10 лет, старшей 20 и пожалуй эта экскурсия была единственной, которая пришлась по душе всем. Даже наш весьма консервативный папа водил хороводы и участвовал в прочих активностях.
- ННаталья23 августа 2025Замечательная экскурсия и рассказчик Александр. Интересно и взрослым и детям. Проходит в легкой и непринужденной форме.
- ССветлана16 августа 2025Внуку понравилась экскурсия, любит слушать сказки. Организатор, как рассказчик очень хорош. Внуку не хватило игр и движения. Если бы были ещё дети, то, наверное, было бы лучше.
- ММихаил14 июля 2025По моей вине встреча с Александром состоялась немного позже намеченного, т. к. я перепутал адрес. Отмечу что не было выражено
- РРуслан14 апреля 2025Интересная экскурсия. Александр отличный рассказчик. Увлекательно было как детям, так и взрослым. Рекомендую всем гостям города.
- ВВера16 октября 2024Формат экскурсии выбирала специально для детей 10-11 лет. Хотелось погрузится в историю нашего региона,связанного с культурой Японии. Материала было очень
- ДДинара22 августа 2024Сказочная прогулка по японскому саду. Узнали много интересного, поиграли в игры всей семьёй.
"Мама, ну вот это нормальная экскурсия, а не то, что ты обычно заказываешь" (с)
Спасибо Александру от всей нашей семьи
- ННаталия16 августа 2024Экскурсия очень понравилась, и двум не очень глупым взрослым, и двум очень непоседливым детям) Можем смело рекомендовать всем семьям, приезжающим
- ТТатьяна8 августа 2024Мы всей семьёй с интересом послушали интересные японские сказки. С удовольствием поиграли в интересные японские игры. Большое спасибо за увлекательное погружение в предания древней японии. Рекомендую тем кто ищет интересную и познавательную программу для детей.
- ААлександр23 июля 2024Очень необычная тема, но было интересно и познавтельно. Мероприятие подходит для детей 7-10 лет.
- ООльга10 июля 2024Много ли японских сказок и мифов вы знаете? А что означают камни в саду камней? А мы с девочками теперь
- ККристина10 июня 2024Деткам понравилось, Александр интересно рассказывает японские сказки, были игры с детками 🌞 сам сад очень красивый
- ЗЗинаида9 июня 2024Отличная экскурсия, с интересными рассказами и играми. Интересно не только детям, но и взрослым.
- ЛЛена29 ноября 2023Были на экскурсии в августе 2023. Очень понравилось и взрослым, и ребёнку 9 лет.
Мне понравилось не только погружение в совсем
- ЯЯна17 октября 2023Это лучшая экскурсия в моей жизни)
- ССветлана24 августа 2023Отличная экскурсия!!! С первых минут ты погружаешься в сказку и иногда теряется чувство реальности, не понимаешь это про сейчас и
- ЕЕвгения23 августа 2023Нам очень понравилось! Было двое взрослых и двое детей (7 и 10 лет), Александр замечательный рассказчик, так как мы не
- ООльга8 августа 2023Были с детьми на экскурсии по японскому саду.
Время пролетело незаметно, понравилась всем - и мне и детям, причем всех возрастов.
- ЕЕкатерина31 июля 2023Интересный рассказ про японские сказки и сады, детям понравились игры, очень необычно
