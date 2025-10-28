Мои заказы

Японский сад камней – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Японский сад камней» во Владивостоке, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
Пешая
1.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Японский сад в Владивостоке: сказочная экскурсия для детей
Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками
Начало: В районе Владивостокского государственного универс...
Завтра в 19:00
12 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
На машине
7 часов
24 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Побережье Японского моря и Штыковские пруды
Прогулка по бухтам с чёрным песком и стеклом, купание в Японском море и посещение арт-парка с озером лотосов. Идеально для семейного отдыха
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
5900 ₽ за человека
Японские страницы Владивостока
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Японские страницы Владивостока: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю японского присутствия во Владивостоке. Прогулка по улочкам, исторические здания и памятники. Узнайте больше о русско-японских отношениях
Начало: На центральной площади города
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 октября 2025
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    У меня дети разных возрастов младшему 10 лет, старшей 20 и пожалуй эта экскурсия была единственной, которая пришлась по душе всем. Даже наш весьма консервативный папа водил хороводы и участвовал в прочих активностях.
  • Н
    Наталья
    23 августа 2025
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Замечательная экскурсия и рассказчик Александр. Интересно и взрослым и детям. Проходит в легкой и непринужденной форме.
  • С
    Светлана
    16 августа 2025
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Внуку понравилась экскурсия, любит слушать сказки. Организатор, как рассказчик очень хорош. Внуку не хватило игр и движения. Если бы были ещё дети, то, наверное, было бы лучше.
  • М
    Михаил
    14 июля 2025
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    По моей вине встреча с Александром состоялась немного позже намеченного, т. к. я перепутал адрес. Отмечу что не было выражено
    никакого недовольства и претензий, исключительно терпение и желание помочь. Сама экскурсия прошла исключительно позитивно: взрослым было очень интересно, а детям не то что не скучно, а просто здорово! Такого вовлечения и внимания со стороны детей (8 и 10 лет) я мало где наблюдал. Мои комплименты гиду и пожелание дальше развивать свой безусловный талант рассказчика и обогащать знаниями благодарную юную (и не только) аудиторию. Браво, Александр!

  • Р
    Руслан
    14 апреля 2025
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Интересная экскурсия. Александр отличный рассказчик. Увлекательно было как детям, так и взрослым. Рекомендую всем гостям города.
  • В
    Вера
    16 октября 2024
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Формат экскурсии выбирала специально для детей 10-11 лет. Хотелось погрузится в историю нашего региона,связанного с культурой Японии. Материала было очень
    много предоставлено,и включенность была максимальная. Нас было трое(2 детей и взрослый). Но интереснее конечно,когда группа 4-5 чел,особенно на этапе игр. В качестве рекомендации, хотелось бы предложить включить в больше тематических артефактов в предложенную тему экскурсии, их поиск не только увлечет и удержит внимание слушателей(особенно детей), но и позволит лучше запомнить озвученный материал. Экскурсоводу Александру огромное спасибо!

  • Д
    Динара
    22 августа 2024
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Сказочная прогулка по японскому саду. Узнали много интересного, поиграли в игры всей семьёй.
    "Мама, ну вот это нормальная экскурсия, а не то, что ты обычно заказываешь" (с)
    Спасибо Александру от всей нашей семьи
  • Н
    Наталия
    16 августа 2024
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Экскурсия очень понравилась, и двум не очень глупым взрослым, и двум очень непоседливым детям) Можем смело рекомендовать всем семьям, приезжающим
    во Владивосток с детьми, провести 1,5 часа в компании Александра - тем для разговоров с детьми на несколько дней и мгновенное желание почитать/узнать больше о японской культуре, фольклористике. Особенное восхищение вызывает то, что это действительно абсолютно уникальная, индивидуальная экскурсия, от идеи до отличного исполнения полностью реализованая Александром.

  • Т
    Татьяна
    8 августа 2024
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Мы всей семьёй с интересом послушали интересные японские сказки. С удовольствием поиграли в интересные японские игры. Большое спасибо за увлекательное погружение в предания древней японии. Рекомендую тем кто ищет интересную и познавательную программу для детей.
  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Очень необычная тема, но было интересно и познавтельно. Мероприятие подходит для детей 7-10 лет.
  • О
    Ольга
    10 июля 2024
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Много ли японских сказок и мифов вы знаете? А что означают камни в саду камней? А мы с девочками теперь
    знаем очень много благодаря Александру и его замечательной экскурсии « Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры». Сначала мы заблудились, но Александр нас нашёл и вовлёк в мир ками и ёкаи. Вот у них там движуха была! Саспенс, хоррор, боевик. И мнооого новых слов, которые я честно пыталась запомнить, но через некоторое время бросила - дохлый номер. Пора учить японский:) Размяться помогли японские салки и ещё поиграли в японскую версию камень-ножницы-бумага (уже после экскурсии с Алёной долго ещё играли). В конце узнали о правилах японского сада камней.
    В итоге, Алёна как известный нелюбитель экскурсий оценила эту экскурсию на миллион звёздочек из пяти, а Даша выдала свою наивысшую похвалу: «Крутая экскурсия!».
    Большое спасибо Александру! Всем рекомендуем!

  • К
    Кристина
    10 июня 2024
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Деткам понравилось, Александр интересно рассказывает японские сказки, были игры с детками 🌞 сам сад очень красивый
  • З
    Зинаида
    9 июня 2024
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Отличная экскурсия, с интересными рассказами и играми. Интересно не только детям, но и взрослым.
  • Л
    Лена
    29 ноября 2023
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Были на экскурсии в августе 2023. Очень понравилось и взрослым, и ребёнку 9 лет.
    Мне понравилось не только погружение в совсем
    незнакомую мне японскую мифологию (хотя это тоже было чрезвычайно увлекательно), но и экскурс в правила устройства японского садика. Честно, из экскурсии вынесла много нового для себя.
    При написании отзыва спросила у дочери, какую оценку она бы поставила за экскурсию. Она уточнила:"А сколько звёзд максимум?" Я сказала, что пять."Поставь десять", - ответил ребёнок:)
    Она до сих пор носит в кармане подаренный уголёк, чтоб никакая кицунэ её не обманула.;-)

  • Я
    Яна
    17 октября 2023
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Это лучшая экскурсия в моей жизни)
  • С
    Светлана
    24 августа 2023
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Отличная экскурсия!!! С первых минут ты погружаешься в сказку и иногда теряется чувство реальности, не понимаешь это про сейчас и
    здесь или давно и далеко. Детям тоже очень понравилось, хотя мне показалось материал для детей от 9-10 лет, младшую 6 лет больше заинтересовал амулет и игра в конце маршрута. Мне и мужу тоже было очень интересно и познавательно, Александр отвечал на все вопросы, очень эрудированный и приятный рассказчик.

  • Е
    Евгения
    23 августа 2023
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Нам очень понравилось! Было двое взрослых и двое детей (7 и 10 лет), Александр замечательный рассказчик, так как мы не
    особо знакомы с мифами и легендами Японии, узнали много нового, порадовали сюрпризы и игры от Александра, дети просили поставить оценку 10:)

  • О
    Ольга
    8 августа 2023
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Были с детьми на экскурсии по японскому саду.
    Время пролетело незаметно, понравилась всем - и мне и детям, причем всех возрастов.
    7-летка сказал, что она была "зашибенная")) Старшие так вообще теперь просятся на какую-нибудь ещё экскурсию к Александру))
    Я думала экскурсия будет детской, а я просто погуляю - но было так интересно, что не хотелось отвлекаться. Собственно, это единственное что немного омрачило настроение - мы так заслушались, что даже забыли вытащить фотоаппарат и софтографироваться в этом прекрасно саду.

    Отдельно хочется отметить чувство юмора экскурсовода - благодаря ему получилось собрать в единое целое историю и мифы, реальные события и сказки.
    Спасибо большое за прекрасно проведенное время!

  • Е
    Екатерина
    31 июля 2023
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Интересный рассказ про японские сказки и сады, детям понравились игры, очень необычно

