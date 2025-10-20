Владивосток предлагает уникальную возможность посетить мастер-класс по корейской каллиграфии.
В уютной атмосфере корейского дома, расположенного в Миллионке, участники смогут изучить основы корейской письменности, узнать историю её возникновения и научиться писать своё имя на корейском языке.
Мастер-класс подходит для всех возрастов, начиная с 7 лет, и позволяет не только обучиться новому навыку, но и глубже понять культуру и традиции Кореи
5 причин купить этот мастер-класс
- 🖌️ Изучение основ корейской письменности
- 🌏 Погружение в культуру Кореи
- 🎨 Творческая атмосфера
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Исторические факты и традиции
Что можно увидеть
- Миллионка
Описание мастер-класса
- Мы дадим вам кисти, чернила, бумагу и познакомим с основами корейской письменности.
- Откроете для себя новые способности и свежие творческие идеи.
- Узнаете, как возникла корейская письменность, как правильно пишется и произносится ваше имя на корейском языке.
- Мы поговорим о культуре, традициях и истории корейцев. Вы сможете задать любые вопросы об их жизни.
- Приятные сюрпризы.
Организационные детали
- Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 7 лет.
- Его проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00 и 13:00, в субботу в 13:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3600 ₽
|Дети до 12 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Алеутская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00 и 13:00, в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 116 туристов
Мы небольшая компания энтузиастов. Любим наш город. Нам нравится общаться с людьми и беседовать на самые разные темы. И конечно, мы любим готовить! Помимо гастрономических мастер-классов, проводим экскурсии по Миллионке. Постараемся оставить вам добрые и тёплые воспоминания о проведённом вместе времени. Ждём вас в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
20 окт 2025
Встреча с Игорем и его супругой прошла замечательно! Уютная атмосфера, интересные исторические справки, сама беседа. Меня восхитил индивидуальный, творческий, оригинальный подход к корейской каллиграфии - оказывается, каждый взмах кистью можно интерпретировать по-разному, а от стиля написания слова зависит общее впечатление. Очень рекомендую этот мастер-класс, чтобы самому все услышать, увидеть и написать!
Г
Галина
9 сен 2025
Замечательно проведенный мастер-класс по искусству корейской каллиграфии, организованный потрясающей семьей!
В процессе: погружение в историю алфавита хангыль, освоение разнообразных приемов письма, ответы на все возникающие вопросы и, как завершение, создание эксклюзивного "сувенира" — собственноручно расписанный веер))).
Атмосфера была невероятно теплой и творческой благодаря гостеприимным хозяевам!
Спасибо большое за чудесно проведенное время! 💜
С
Софья
26 авг 2025
Встретила очень гостеприимная семья корейцев у себя дома. Занятие проходило индивидуально в приятной располагающей обстановке. Примерно за час мы соприкоснулись с корейской письменностью. Показали как писать некоторые корейские буквы, писали мое имя, и разрисовали веер. «Прописи» и веер потом забрала себе. После занятия мне скинули фотографии. Всем осталась довольна! Большое спасибо, мне как творческому человеку очень понравилось!
О
Ольга
23 авг 2025
Побывав во Владивостоке, решили посетить данный мастер-класс. От всей души могу порекомендовать данное мероприятие. Игорь со всей душой подходит к его проведению. Было интересно его слушать. Мастер-класс проходит в не принужденной обстановке, вы сможете расслабиться и получит удовольствие, даже если никакого опыта до у вас не было.
Леонид
30 июл 2025
Было очень интересно! Всё объясняли или отвечали на все вопросы
К
Ким
16 июл 2025
Очень приятный и уютный мастер-класс, нам понравилось. Главное понимать, что это не урок корейского языка, а совместное творчество посредством каллиграфии. Интересный опыт, очень атмосферно, спасибо вам
Т
Татьяна
4 июл 2025
Спасибо большое, Игорь. Мне очень понравился мастер класс. Философия каллиграфии, художественность. Интересная интерпретация и видение каждого мазка кисти. Для желающих что-то узнать новое отличное времяпрепровождение.
Дарья
23 июн 2025
Мы с мужем в восторге от данного мастер-класса! 🇰🇷 Обязательно выбирайте, если хотите вырваться из рутины, и попасть в атмосферу тишины и покоя. 🧘🏻♀️ Это была прекрасная душевная встреча
