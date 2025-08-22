В центре Владивостока, в квартале с богатым азиатским наследием, проходит уникальный мастер-класс по корейской кухне. В уютной обстановке участники изучают тонкости приготовления традиционных блюд, таких как нэнмён и пибимпаб. Все продукты включены в стоимость, что делает это предложение особенно привлекательным. Атмосфера дружеского общения позволяет узнать больше о корейском быте и истории. Отличный выбор для тех, кто интересуется гастрономией и культурой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Вы узнаете об особенностях национальной кулинарии, выясните, какие ингредиенты лежат в основе многих корейских блюд, откроете для себя некоторые секреты их приготовления. Под чутким руководством хозяек вы приготовите нэнмён, пибимпаб, разные салаты и закуски. А после накроем стол и вместе пообедаем.

В домашней атмосфере, располагающей к тёплым беседам, мы поговорим об истории и быте корейцев во Владивостоке и других темах, которые будут интересны компании.

Организационные детали