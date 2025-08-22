В центре Владивостока, в квартале с богатым азиатским наследием, проходит уникальный мастер-класс по корейской кухне.
В уютной обстановке участники изучают тонкости приготовления традиционных блюд, таких как нэнмён и пибимпаб. Все продукты включены в стоимость, что делает это предложение особенно привлекательным. Атмосфера дружеского общения позволяет узнать больше о корейском быте и истории. Отличный выбор для тех, кто интересуется гастрономией и культурой
6 причин купить этот мастер-класс
- 🍜 Изучение корейской кухни
- 👩🍳 Практика с опытными хозяйками
- 🛒 Все продукты включены
- 🏙 Центр Владивостока
- 🤝 Новые знакомства
- 📚 Узнать о корейском быте
Что можно увидеть
- Квартал с азиатским наследием
Описание мастер-класса
Вы узнаете об особенностях национальной кулинарии, выясните, какие ингредиенты лежат в основе многих корейских блюд, откроете для себя некоторые секреты их приготовления. Под чутким руководством хозяек вы приготовите нэнмён, пибимпаб, разные салаты и закуски. А после накроем стол и вместе пообедаем.
В домашней атмосфере, располагающей к тёплым беседам, мы поговорим об истории и быте корейцев во Владивостоке и других темах, которые будут интересны компании.
Организационные детали
- Блюда корейской кухни преимущественно острые — имейте это, пожалуйста, в виду
- Если у вас есть пищевая аллергия, напишите нам, пожалуйста, мы расскажем, какие продукты используются на мастер-классе
- Дополнительных расходов нет — все продукты включены в стоимость
в будние дни в 15:00, в субботу в 16:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4000 ₽
|Дети до 12 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Адмирала Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 15:00, в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 116 туристов
Мы небольшая компания энтузиастов. Любим наш город. Нам нравится общаться с людьми и беседовать на самые разные темы. И конечно, мы любим готовить! Помимо гастрономических мастер-классов, проводим экскурсии по Миллионке. Постараемся оставить вам добрые и тёплые воспоминания о проведённом вместе времени. Ждём вас в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
22 авг 2025
Спасибо большое за интересный, вкусный и познавательный мастер-класс! Отдельное спасибо Анне, хозяйке дома, за подробное описание рецепта, а также за объяснение самой сути приготовления блюда). Почему необходимо нарезать именно так,
Дата посещения: 22 августа 2025
Л
Лидия
6 ноя 2025
Отличный мастер- класс! Мы с удовольствием провели время рядом с Игорем и его замечательной супругой Аней! Под её чутким руководством мы в течении часа освоили приготовление сытного и питательного блюда БИБИМПАБ. А потом с удовольствием провели дегустацию этого блюда приготовленное собственными руками! Спасибо ❤️
М
Марина
4 сен 2025
Получилась просто огромная порция еды, неожиданно. Приятная дружеская атмосфера
Д
Дарья
4 сен 2025
Готовка в домашней обстановке и приятной компании. Справится даже новичок в готовке, получается очень вкусно. Нам очень понравилось!
Наталья
4 сен 2025
В июле были на мастер-классе. Игорь интересно рассказал про историю корейцев в России, про особенности жизни корейцев в советский и пост-советский период. А под руководсьвом его жены мы приготовили классное
Н
Надежда
29 авг 2025
Мы с семьей решили подарить мастер-класс моему брату на 14 лет, подумали, что это будет отличной идеей для сплочения семьи.
Игорь и его семья нам рассказали историю улицы, на которой мы
Игорь и его семья нам рассказали историю улицы, на которой мы
M
Marina
22 авг 2025
Супер! Восторг! Очень довольны. Рекомендуем! Спасибо Игорю и его очаровательной семье!
Н
Наталия
8 авг 2025
Этот мастер-класс проходит в доме у корейской семьи, в центре города. Это такая потрясающая возможность побывать в гостях и проникнуться гостеприимством интересных, всесторонне развитых людей. Хозяйка Анна поможет вам приготовить
Л
Любовь
7 авг 2025
Очень интересный и полезный мастер-класс, который был больше похож на дружескую посиделка. Много интересных разговоров, и учили готовить одно из моих любимых блюд, теперь буду часто делать себе.
Эльвира
16 июл 2025
Решила спонтанно побывать на подобном МК в столь прекрасном городе Владивосток. МК очень понравился. Приятные хозяева, очень добрые, отзывчивые, доброжелательные. Ходили на МК "три поколения": дочь, я, мама. Игорь с Анной всё подробно рассказали, показали, доброжелательно приняли к себе в гости.
Благодарю за МК и приятное времяпрепровождение.
Благодарю за МК и приятное времяпрепровождение.
Сёмина
14 июл 2025
Очень понравилось мероприятие. Приготовили корейское блюдо пибимпап в приятной обстановке в компании чудесных людей - Игоря и Ани. Вкусно, познавательно, интересно, очень душевно провели время. Спасибо огромное Игорю и Ане, будем рады в следующий раз побывать на других мастер- классах от Игоря.
Татьяна
8 июл 2025
В приятной семейной обстановке самостоятельно приготовили блюдо корейской кухни, затем накрыли стол и попробовали свое творчество 😀, получилось много и вкусно, все это сопровождалось непринуждённой беседой, интересными рассказами. Побывали внутри "миллионки", очень радушные хозяева Игорь и Анна! Время провели увлекательно. Как многообразен Владивосток, как много в нем дружелюбных и отзывчивых людей разных национальностей!
А
Анастасия
17 июн 2025
Спасибо вам огромное! Было так здорово, по-домашнему уютно, весело и конечно же безмерно вкусно!
Отдельное спасибо «помощнице» ☺️ очень милая скромная девушка, просто чудо!
Анна, и вам огромное спасибо, вы чудесная!
Отдельное спасибо «помощнице» ☺️ очень милая скромная девушка, просто чудо!
Анна, и вам огромное спасибо, вы чудесная!
Алина
24 апр 2025
Просто 1000 из 100, это не просто мастер класс,это интересные истории,традиции,Вы побываете в историческом доме на миллионке. Интересные блюда,много интересных фишек по выбору продуктов. Аня и Игорь очень интересные и позитивные,было ощущение,что провожу вечер в компании близких людей,уходить не хотелось)От души советую,фото к сожалению очень мало,в основном видео,а его сюда нельзя подгрузить
Инна
5 апр 2025
Почувствовать запах Кореи, попробовать ее на вкус, услышать историю одной Корейской семьи и стать её членом на пару часов можно на кулинарном мастер-классе в квартире на знаменитой Миллионке в самом
Входит в следующие категории Владивостока
