За один день вы побываете в двух живописных местах в окрестностях Владивостока — на мысе Тобизина на острове Русский и на острове Шкота. Природа этих мест — суровые скалы, разбивающие волны, и уютные каменные пляжи, — не оставят вас равнодушными. А мы позаботимся о том, чтобы вы привезли с собой не просто красивые виды на фото, а целый багаж впечатлений.

за 1–2 человек или 5900 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Владивостока

Дорога на остров Русский (около 40 минут).

9:40–10:00 — остановка в бухте Карпинского

Подготовка к пешей прогулке, небольшая разминка.

10:00–12:00 — прогулка к мысу Тобизина

Пешеходный маршрут вдоль обрывов (2,5 км в одну сторону). Осмотр геологических пород, фотостопы, отдых на площадках с видами.

12:00–12:30 — возвращение к бухте Карпинского

Короткий привал перед дорогой дальше.

12:30–13:00 — дорога к косе на остров Шкота

Переезд вглубь острова Русский.

13:00–13:30 — переход по косе

Пешая прогулка по песчаной косе (30–40 метров в зависимости от прилива). Зимой эта полоска суши всегда сухая, а вот летом придётся прогуляться по колено в воде.

13:30–15:30 — тропа к маяку на острове Шкота

Пешеходный маршрут вдоль красных скал (около 3,5 км). Привал у маяка, отдых, фото.

15:30–16:00 — обратный путь с острова Шкота

Возвращение по тропе и косе, отдых у воды. В тёплое время — купание или отдых на пляже.

17:00–17:30 — возвращение во Владивосток

Организационные детали