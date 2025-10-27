За один день вы побываете в двух живописных местах в окрестностях Владивостока — на мысе Тобизина на острове Русский и на острове Шкота.
Природа этих мест — суровые скалы, разбивающие волны, и уютные каменные пляжи, — не оставят вас равнодушными.
А мы позаботимся о том, чтобы вы привезли с собой не просто красивые виды на фото, а целый багаж впечатлений.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Владивостока
Дорога на остров Русский (около 40 минут).
9:40–10:00 — остановка в бухте Карпинского
Подготовка к пешей прогулке, небольшая разминка.
10:00–12:00 — прогулка к мысу Тобизина
Пешеходный маршрут вдоль обрывов (2,5 км в одну сторону). Осмотр геологических пород, фотостопы, отдых на площадках с видами.
12:00–12:30 — возвращение к бухте Карпинского
Короткий привал перед дорогой дальше.
12:30–13:00 — дорога к косе на остров Шкота
Переезд вглубь острова Русский.
13:00–13:30 — переход по косе
Пешая прогулка по песчаной косе (30–40 метров в зависимости от прилива). Зимой эта полоска суши всегда сухая, а вот летом придётся прогуляться по колено в воде.
13:30–15:30 — тропа к маяку на острове Шкота
Пешеходный маршрут вдоль красных скал (около 3,5 км). Привал у маяка, отдых, фото.
15:30–16:00 — обратный путь с острова Шкота
Возвращение по тропе и косе, отдых у воды. В тёплое время — купание или отдых на пляже.
17:00–17:30 — возвращение во Владивосток
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе (7 мест)
- С собой можно взять воду и перекус, дополнительных расходов не предвидится
- Летом для прохождения косы необходимо взять с собой акватапочки, купальные костюмы (шорты) и полотенце
- Маршрут по острову Шкота протяжённостью около 3,5 км в одну сторону. Маршрут по мысу Тобизина около 2,5 км в одну сторону. Подходит людям с обычной физической подготовкой, но обязательно позаботьтесь об обуви: она должна быть удобной и не скользкой
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 928 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край. Я и команда гидов с удовольствием покажем самые интересные места и поделимся нескучными историями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Д
Дмитрий
27 окт 2025
Нам безумно понравился день, проведенный с Михаилом на островах Русский и Шкота. Помимо совершенно невероятных видов мы получили очень интересное знакомство с природой. Михаил, кажется, знает каждую былиночку и лепесток
