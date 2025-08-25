Прогулка по хвойным тропам вдоль побережья откроет вам бирюзовое море и величественные сосны на скалах. Вы посетите бухту Витязь, увидите замок Янковского и остров Томящегося сердца. Пикник на берегу станет отличным завершением дня. Программа подходит для всех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Завораживающие виды на море и скалы
- 🏰 Посещение исторических руин
- 🌲 Прогулка среди сосен и кекуров
- 🍃 Пикник на берегу
- 🐾 Возможность увидеть нерп
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Бухта Витязь
- Замок Янковского
- Остров Томящегося сердца
Описание экскурсии
Завораживающие панорамы: бухты Витязь и Теляковского, мысы Сосновый и Шульца, остров Томящегося Сердца, архипелаг Римского-Корсакова, гора Туманная, зверобойные шхуны и камни Таранцева — настоящие открытки, только в реальности.
Прогулка среди сосен и скал: по тропинкам вдоль побережья с видами на бирюзовое море, сосны и причудливые кекуры — Бакланьи и Штаны.
Исторические загадки: вы услышите легенды о склепе Бриннеров и замке Янковского (и осмотрите его руины), увидите старинные оборонительные сооружения.
Пикник в бухте: устроим небольшой привал в уединённой бухте, перекусим, подышим морским воздухом и насладимся природным спокойствием.
Купание в чистом море.
Возможность увидеть нерп и деревья-долгожители: настоящая встреча с природой в её первозданном виде.
Организационные детали
- Программа подходит для участников с 7 лет, особая физическая подготовка не требуется
- Поедем на Mitsubishi Delica. Время в пути — 4 часа с остановками в одну сторону (230 км)
- Возьмите с собой перекус и купальные принадлежности
- С вами поедет гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|9200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Нашему водителю Юлии отдельная благодарность, мне редко бывает комфортно в компании незнакомых людей, но в этот раз всё было замечательно! Юлия отличный водитель,
Поездка прошла замечательно, Петр отличный собеседник и водитель-гид.
Начиная от невероятной компании и превосходной организации тура, (отдельное спасибо, конечно хочется выразить нашему гиду - Петру), до ослепительной, головокружительной красоты природы…
Я - путешественник со