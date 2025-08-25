На один день покиньте шумный Владивосток и отправьтесь в захватывающее путешествие к морскому заповеднику Гамова.



Прогулка по хвойным тропам вдоль побережья откроет вам бирюзовое море и величественные сосны на скалах. Вы посетите бухту Витязь, увидите замок Янковского и остров Томящегося сердца. Пикник на берегу станет отличным завершением дня. Программа подходит для всех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения морского заповедника Гамова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться всеми красотами природы. В это время температура воды позволяет купаться, а природа радует яркими красками. В октябре и ноябре погода становится прохладнее, но всё ещё можно насладиться прогулками. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учитывать погодные условия и возможные ограничения в доступе к некоторым объектам.

Сейчас июль — это идеальное время.