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Морской заповедник Гамова - из Владивостока

Уникальная возможность увидеть природу Приморья за один день: бирюзовое море, сосны на скалах и старинные руины ждут вас
На один день покиньте шумный Владивосток и отправьтесь в захватывающее путешествие к морскому заповеднику Гамова.

Прогулка по хвойным тропам вдоль побережья откроет вам бирюзовое море и величественные сосны на скалах. Вы посетите бухту Витязь, увидите замок Янковского и остров Томящегося сердца. Пикник на берегу станет отличным завершением дня. Программа подходит для всех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой
4.2
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Завораживающие виды на море и скалы
  • 🏰 Посещение исторических руин
  • 🌲 Прогулка среди сосен и кекуров
  • 🍃 Пикник на берегу
  • 🐾 Возможность увидеть нерп

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения морского заповедника Гамова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться всеми красотами природы. В это время температура воды позволяет купаться, а природа радует яркими красками. В октябре и ноябре погода становится прохладнее, но всё ещё можно насладиться прогулками. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учитывать погодные условия и возможные ограничения в доступе к некоторым объектам.
Сейчас июль — это идеальное время.
Морской заповедник Гамова - из Владивостока
Морской заповедник Гамова - из Владивостока
Морской заповедник Гамова - из Владивостока

Что можно увидеть

  • Бухта Витязь
  • Замок Янковского
  • Остров Томящегося сердца

Описание экскурсии

Завораживающие панорамы: бухты Витязь и Теляковского, мысы Сосновый и Шульца, остров Томящегося Сердца, архипелаг Римского-Корсакова, гора Туманная, зверобойные шхуны и камни Таранцева — настоящие открытки, только в реальности.

Прогулка среди сосен и скал: по тропинкам вдоль побережья с видами на бирюзовое море, сосны и причудливые кекуры — Бакланьи и Штаны.

Исторические загадки: вы услышите легенды о склепе Бриннеров и замке Янковского (и осмотрите его руины), увидите старинные оборонительные сооружения.

Пикник в бухте: устроим небольшой привал в уединённой бухте, перекусим, подышим морским воздухом и насладимся природным спокойствием.

Купание в чистом море.

Возможность увидеть нерп и деревья-долгожители: настоящая встреча с природой в её первозданном виде.

Организационные детали

  • Программа подходит для участников с 7 лет, особая физическая подготовка не требуется
  • Поедем на Mitsubishi Delica. Время в пути — 4 часа с остановками в одну сторону (230 км)
  • Возьмите с собой перекус и купальные принадлежности
  • С вами поедет гид из нашей команды

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник9200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Луговой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1151 туриста
Меня зовут Анна. Организую туры по Приморскому краю с 2010 года, объездила весь Приморский край, в моём арсенале горы, водопады, бухты и мысы, а также катерные прогулки и морские экскурсии.
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О здешних местах я знаю не из рекламных каталогов: я ездила туда не один раз, разрабатывала маршруты, возила группы, получала обратную связь, оттачивала детали и выбирала для вас лучшее. К выбору партнёров и гидов, с которыми я работаю, подходила с такой же тщательностью. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
1
Ю
Эта поездка – самое яркое воспоминание из Владивостока!

Нашему водителю Юлии отдельная благодарность, мне редко бывает комфортно в компании незнакомых людей, но в этот раз всё было замечательно! Юлия отличный водитель,
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не нарушает пдд, что для меня огромный плюс. Да и просто интересный собеседник, всегда есть о чем поболтать.

По пути были санитарные остановки - туалеты,магазины. Дорога 4 часа пролетела незаметно!) Есть часть пути совсем по бездорожью, будьте готовы к этому, когда соглашаетесь на данную экскурсию!

Сами локации - это восторг! Я как будто на другой планете побывала, виды захватывают дыхание, вода чистейшая. Продегустировали свежайших гребешков на берегу с шикарным видом!

Эта поездка – самое яркое воспоминание из Владивостока!
Эта поездка – самое яркое воспоминание из Владивостока!
Эта поездка – самое яркое воспоминание из Владивостока!
Эта поездка – самое яркое воспоминание из Владивостока!
Эта поездка – самое яркое воспоминание из Владивостока!
Эта поездка – самое яркое воспоминание из Владивостока!
Эта поездка – самое яркое воспоминание из Владивостока!
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Е
Здравствуйте, интересная поездка, чтоб ознакомиться с многогранным Приморским краем, красивые пейзажи, чистое море. Коллективно мы поменяли маршрут, оказались в интересном, красивом месте в заповедной зоне- отдых удался.
Здравствуйте, интересная поездка, чтоб ознакомиться с многогранным Приморским краем, красивые пейзажи, чистое море. Коллективно мы поменяли
Здравствуйте, интересная поездка, чтоб ознакомиться с многогранным Приморским краем, красивые пейзажи, чистое море. Коллективно мы поменяли
Здравствуйте, интересная поездка, чтоб ознакомиться с многогранным Приморским краем, красивые пейзажи, чистое море. Коллективно мы поменяли
Здравствуйте, интересная поездка, чтоб ознакомиться с многогранным Приморским краем, красивые пейзажи, чистое море. Коллективно мы поменяли
Здравствуйте, интересная поездка, чтоб ознакомиться с многогранным Приморским краем, красивые пейзажи, чистое море. Коллективно мы поменяли
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Ольга
Отличная экскурсия! Посетили много красивых мест с нереально красивыми видами, искупались и погуляли по берегу бухты, попробовали вкусные морепродукты. Очень все понравилось, нашему водителю Олегу отдельное спасибо!)
Отличная экскурсия! Посетили много красивых мест с нереально красивыми видами, искупались и погуляли по берегу бухты,
Отличная экскурсия! Посетили много красивых мест с нереально красивыми видами, искупались и погуляли по берегу бухты,
Отличная экскурсия! Посетили много красивых мест с нереально красивыми видами, искупались и погуляли по берегу бухты,
Отличная экскурсия! Посетили много красивых мест с нереально красивыми видами, искупались и погуляли по берегу бухты,
Отличная экскурсия! Посетили много красивых мест с нереально красивыми видами, искупались и погуляли по берегу бухты,
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Северина
Очень зрелищная экскурсия, гид прекрасный рассказчик. Спасибо большое
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А
Мысы и бухты на Гамова очень живописны.
Поездка прошла замечательно, Петр отличный собеседник и водитель-гид.
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В
В этой поездке прекрасно было все)
Начиная от невероятной компании и превосходной организации тура, (отдельное спасибо, конечно хочется выразить нашему гиду - Петру), до ослепительной, головокружительной красоты природы…

Я - путешественник со
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стажем, за плечами более 60 регионов России, которые я посетила, но тут я однозначно в восторге от экскурсии!

Нам повезло с погодой, было тепло и солнечно, невероятно красиво!
Спасибо Петру и всей команде организаторов за возможность увидеть природу невероятной красоты!
Поездка прошла очень комфортно, Петр создавал очень дружелюбную атмосферу, рассказывал много интересных историй.
В поездке было достаточно времени, чтобы насладиться красотой вокруг.
Да, дорога долгая, часть пути пришлось идти пешком, но все увиденное того стоит!
После насыщенной экскурсии мы вдоволь накупались в бухте с прозрачной водой! А ещё Петр удивил нас тем, что выловил из под воды морских елей и дал нам возможность попробовать их прямо в море! Я такого в жизни не пробовала, это просто невероятно!
Была и дегустация морских гребешков, по желанию всей группы)
Весело, насыщенно, ярко и невероятно атмосферно! Огромное спасибо!
Однозначно, рекомендую!

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