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На родине чая, в Китае, говорят, что этот напиток, как и Дао, нельзя выразить словами.



И всё же в Поднебесной о чае складывают трактаты, эссе, стихи — словно пытаясь поймать его аромат в сито из слов.



Попробуем и мы рассказать чайную историю Владивостока и проникнуться всеми тонкостями традиционной церемонии!