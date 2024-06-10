На родине чая, в Китае, говорят, что этот напиток, как и Дао, нельзя выразить словами.
И всё же в Поднебесной о чае складывают трактаты, эссе, стихи — словно пытаясь поймать его аромат в сито из слов.
Попробуем и мы рассказать чайную историю Владивостока и проникнуться всеми тонкостями традиционной церемонии!
И всё же в Поднебесной о чае складывают трактаты, эссе, стихи — словно пытаясь поймать его аромат в сито из слов.
Попробуем и мы рассказать чайную историю Владивостока и проникнуться всеми тонкостями традиционной церемонии!
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
В уютной чайной вы погрузитесь в мир азиатской культуры и чайных традиций на классической чайной церемонии.
Вы узнаете:
- Откуда пошли и как трансформировались чайные церемонии
- Что из себя представляет культура пить чай
- Какие существуют чайные легенды
- Что такое «проливы» чая и чем они отличаются
- Какой вклад в церемонию чая внёс император Шен Нуну и зачем нужна Чаша справедливости
- Что было общего у чайных домиков для знакомств и публичных домов Владивостока
Кому подойдёт этот мастер-класс
Как новичкам и только начинающим изучать азиатские традиции, так и искушённым путешественникам, которые легко отличают Те Гуань Инь от Мо Ли Хуа Ча.
Организационные детали
- Чайную церемонию для вас проведёт чайный мастер
- Мастер-класс подходит детям от 10 лет — часть сортов не подходит для детского употребления
- В чайной можно купить редкие сорта чая и сувенирную продукцию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Адмирала Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1854 туристов
Здравствуйте! Провожу экскурсии в составе профессиональной команды гидов и с радостью покажу вам красоты Приморского края. Ведь это удивительное место с прекрасной природой и уникальными людьми. Морской заповедник, национальные природные парки и заповедники, маяки, побережье Тихого океана, город Владивосток — все это Приморский край, где я живу и работаю.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Гастрономическое путешествие по Владивостоку: от истории до современности
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие по вкусам и ароматам Владивостока, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Сквер Невельского
Сегодня в 15:30
Завтра в 18:00
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.