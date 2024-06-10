Чайные истории Владивостока - за чайной церемонией

Провести время в приятном месте и узнать много нового о благородном напитке и традициях вокруг него
На родине чая, в Китае, говорят, что этот напиток, как и Дао, нельзя выразить словами.

И всё же в Поднебесной о чае складывают трактаты, эссе, стихи — словно пытаясь поймать его аромат в сито из слов.

Попробуем и мы рассказать чайную историю Владивостока и проникнуться всеми тонкостями традиционной церемонии!
Чайные истории Владивостока - за чайной церемонией
Чайные истории Владивостока - за чайной церемонией
Чайные истории Владивостока - за чайной церемонией
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

В уютной чайной вы погрузитесь в мир азиатской культуры и чайных традиций на классической чайной церемонии.

Вы узнаете:

  • Откуда пошли и как трансформировались чайные церемонии
  • Что из себя представляет культура пить чай
  • Какие существуют чайные легенды
  • Что такое «проливы» чая и чем они отличаются
  • Какой вклад в церемонию чая внёс император Шен Нуну и зачем нужна Чаша справедливости
  • Что было общего у чайных домиков для знакомств и публичных домов Владивостока

Кому подойдёт этот мастер-класс

Как новичкам и только начинающим изучать азиатские традиции, так и искушённым путешественникам, которые легко отличают Те Гуань Инь от Мо Ли Хуа Ча.

Организационные детали

  • Чайную церемонию для вас проведёт чайный мастер
  • Мастер-класс подходит детям от 10 лет — часть сортов не подходит для детского употребления
  • В чайной можно купить редкие сорта чая и сувенирную продукцию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Адмирала Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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