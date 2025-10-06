Экскурсия по Владивостоку подарит незабываемые впечатления. Начав с Токаревского маяка, вы ощутите мощь океана. Историческая часть города удивит архитектурой начала 20 века. Сопка Орлиное Гнездо откроет панораму города, а Золотой мост покажет современный облик Владивостока. На Русском острове вас ждут истории и новые горизонты. Военная история оживет на Новосильцевской батарее и форте Поспелова. Завершит экскурсию вид с сопки Бурачка
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные виды на океан
- 🏛 Историческая архитектура
- 🌄 Панорамные виды с сопок
- 🌉 Знаковые мосты Владивостока
- 🛡 Военная история города
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Токаревский маяк
- Торговый дом Кунст и Альберс
- Железнодорожный вокзал
- Сопка Орлиное Гнездо
- Золотой мост
- Новосильцевская батарея
- Форт Поспелова
- Сопка Бурачка
Описание экскурсии
- Начнём нашу экскурсию с Токаревского маяка, символа надежды и безопасности для моряков. Здесь, на краю земли, вы ощутите дыхание океана и сможете сделать незабываемые фотографии на фоне бескрайних вод.
- Далее проедем через историческую часть города, где вы увидите знаковые архитектурные достопримечательности начала 20 века, такие как торговый дом «Кунст и Альберс» и железнодорожный вокзал.
- Затем мы поднимемся на фуникулёре, который доставит нас на вершину сопки Орлиное Гнездо, откуда откроется панорама города и его окрестностей. Здесь вы почувствуете себя на вершине мира, наслаждаясь свежим воздухом и завораживающими пейзажами.
- Далее мы проедем по Золотому мосту, одному из символов современного Владивостока, и направимся в сторону Русского острова, где каждый уголок хранит свою историю, а каждый вид открывает новые горизонты.
- Не забудем и о военной истории города, посетим Новосильцевскую батарею или форт Поспелова. Эти места расскажут о военном прошлом Владивостока и его стратегическом значении.
- И в завершение нашей экскурсии поднимемся на сопку Бурачка, откуда открываются захватывающие виды на город, который останется в вашей памяти на долгие годы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda Vezel или Toyota Rush.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в форт Поспелова и Новосильцевскую батарею — 100 ₽ взрослый, 50 ₽ детский, а также подъём на фуникулёре до смотровой площадки — 35 ₽ (в июне не работает).
- Можем добавить в программу другие локации:
— Ворошиловская батарея — 2000 ₽
— бухты Стеклянная и Шамора — 3000 ₽
— мореферма в бухте Воевода — 2000 ₽.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 128 туристов
Привет, дорогой путешественник! Добро пожаловать в удивительный Владивосток — жемчужину Приморского края! Меня зовут Евгения, и я с радостью проведу тебя по самым красивым и интересным местам нашего города, гдеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
6 окт 2025
Экскурсия очень удачная! Гид, он же водитель, Михаил провел экскурсию на очень высоком уровне. Наша компания впервые во Владивостоке. День нашей экскурсии - это был второй день пребывания во Владивостоке.
Е
Елизавета
25 сен 2025
Наше первое знакомство с городом и краем прошло великолепно! Организованная Евгенией экскурсия замечательно вписалась в наши ожидания и представления! Евгения - знаток своего дела, очень профессионально давала любую информацию и отвечала на поставленные вопросы. Благодарим Вас за это потрясающее путешествие! Получили море удовольствия и огромное желание вернуться снова!
Ксения
16 авг 2025
Прекраснейшая экскурсия по лучшим смотровым площадкам города. Так же заехали в бухты Стеклянная и Шамора. Гиду Марии огромное спасибо за этот день! Я влюбилась в город окончательно и навсегда:)
Евгения
16 июл 2025
Экскурсия с Евгений нам очень понравилась. Было очень интересно, прекрасный маршрут для первого знакомства с городом! Было очень комфортно несмотря на непогоду.
Евгений
20 июн 2025
Интересная экскурсия.
Предупредительный, вежливый, интересный рассказчик Михаил, провел и провез по всем точкам, указанным в аннотации к экскурсии.
Можно рекомендовать!
