каждый уголок — это уникальное сочетание природы и истории. Я родилась и выросла здесь, и за годы путешествий по нашему региону я открыла для себя его самые скрытые красоты. Вместе с командой мы исследовали живописные бухты, горные тропы и исторические памятники, и теперь готовы поделиться с вами всем тем, что делает наш край таким особенным. Во время нашей экскурсии вы увидите потрясающие виды на Японское море, прокатитесь по знаменитым мостам и насладитесь атмосферой города, который был свидетелем множества исторических событий. Я расскажу вам о культуре и традициях нашего региона, а также поделюсь личными историями и рекомендациями для вашего пребывания. Давайте вместе откроем для себя Владивосток — город, который вдохновляет и завораживает!