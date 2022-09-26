Владивосток — это не только город на 2000-рублевой банкноте, но и нереальные пейзажи.

За один день мы посетим три самых топовых локаций — Токаревский маяк, полуостров Тобизина, бухта Стеклянная.

Маяк Токаревского — действующий маяк во Владивостоке, туристическая и имиджевая достопримечательность. Расположен на южной точке кошки Токаревского, обеспечивает проход судов в узости пролива Босфор Восточный в заливе Петра Великого Японского моря.

Полуостров Тобизина — кусочек серверной Ирландии рядом с Владивостоком на острове Русском. Безупречное сочетание скал и морского простора. У вас есть возможность прикоснуться к этому природному совершенству.

По пути к полуострову Тобизина, мы проедем по двум знаменитым мостам — Золотому и мосту на остров Русский, заедем на Новосильцевскую Батарею, откуда открываются шикарные виды на окрестности города Владивостока, кампус ДВФУ, остров Скрыплева, Русский мост.

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Далее прогуляемся по полуострову Тобизина — одному из самых живописных и знаковых мест Русского острова в любое время года. Прогулка по полуострову продлится около 3 часов - в среднем пешая часть составляет около 4-5 км, посетим все основные видовые, сделаем классные фото. А если повезет, то встретим и главных обитателей острова — лис.

После Мы отправимся в бухту Стеклянная. Стеклянный пляж во Владивостоке, расположенный в бухте Стеклянная на берегу Уссурийского залива, представляет собой уникальное место для пляжного отдыха, где вместо песка и гальки побережье усыпано самоцветами из стекла и фарфора. Разноцветный пляж из стекла во Владивостоке имеет только один аналог в мире и тот находится в Калифорнии.

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Я, и моя команда опытных гидов-путешественников с большим удовольствием покажем вам эти прекрасные места, расскажем подробно все о нашем городе и посоветуем, что еще можно посмотреть, куда сходить и съездить.