Топ 3 города VL - Токаревский Маяк, Тобизина, Стеклянная

Топ 3 города VL - Токаревский Маяк, Тобизина, Стеклянная
Топ 3 города VL - Токаревский Маяк, Тобизина, Стеклянная
Топ 3 города VL - Токаревский Маяк, Тобизина, Стеклянная
Топ 3 города VL - Токаревский Маяк, Тобизина, Стеклянная
Топ 3 города VL - Токаревский Маяк, Тобизина, Стеклянная

Что вас ожидает 🤩

  • Токаревский маяк
  • Золотой мост
  • Остров Русский
  • Мост Русский
  • Новосильцевскую батарею
  • Полуостров Тобизина
  • Бухта Стеклянная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Владивосток — это не только город на 2000-рублевой банкноте, но и нереальные пейзажи.
За один день мы посетим три самых топовых локаций — Токаревский маяк, полуостров Тобизина, бухта Стеклянная.
Маяк Токаревского — действующий маяк во Владивостоке, туристическая и имиджевая достопримечательность. Расположен на южной точке кошки Токаревского, обеспечивает проход судов в узости пролива Босфор Восточный в заливе Петра Великого Японского моря.
Полуостров Тобизина — кусочек серверной Ирландии рядом с Владивостоком на острове Русском. Безупречное сочетание скал и морского простора. У вас есть возможность прикоснуться к этому природному совершенству.
По пути к полуострову Тобизина, мы проедем по двум знаменитым мостам — Золотому и мосту на остров Русский, заедем на Новосильцевскую Батарею, откуда открываются шикарные виды на окрестности города Владивостока, кампус ДВФУ, остров Скрыплева, Русский мост.

Далее прогуляемся по полуострову Тобизина — одному из самых живописных и знаковых мест Русского острова в любое время года. Прогулка по полуострову продлится около 3 часов - в среднем пешая часть составляет около 4-5 км, посетим все основные видовые, сделаем классные фото. А если повезет, то встретим и главных обитателей острова — лис.
После Мы отправимся в бухту Стеклянная. Стеклянный пляж во Владивостоке, расположенный в бухте Стеклянная на берегу Уссурийского залива, представляет собой уникальное место для пляжного отдыха, где вместо песка и гальки побережье усыпано самоцветами из стекла и фарфора. Разноцветный пляж из стекла во Владивостоке имеет только один аналог в мире и тот находится в Калифорнии.

Я, и моя команда опытных гидов-путешественников с большим удовольствием покажем вам эти прекрасные места, расскажем подробно все о нашем городе и посоветуем, что еще можно посмотреть, куда сходить и съездить.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание и иные расходы
Место начала и завершения?
Центральная площадь, Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Небольшая памятка для комфортного путешествия:
  • Обувь комфортная, на нескользящей подошве, лучше всего подойдут кроссовки. Одежда по погоде, удобная и желательно спортивная головной убор, если потребуется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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