Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Лучший способ познакомиться с городом — это попробовать его на вкус! А вкусов у Владивостока великое множество, и за этот день вы обязательно погрузитесь в его азиатский колорит.



Начнём с мастер-класса, который специально для вас проведёт корейский повар, а затем отправимся на остров Русский, где вы попробуете гребешков, трепангов, устриц и другие свежайшие дары моря. 5 2 отзыва

Евгения Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6700 ₽ за человека 5 2 отзыва 5 часов 1-4 человека Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии С нами вы услышите только самые яркие истории и легенды г. Владивосток которые погрузят Вас в азиатский колорит города и познакомят с местным стрит фудом с корейским характером- пянсе, пигоди, паровая булочка с острой начинкой. Знакомство пройдет через мастеркласс с корейским поваром, а после мы будем дегустировать по — Владивостокски с напитком Пянсе. Далее мы поспешим познакомиться с марикультурой на о. Русский. Крабы,гребешки,устрицы,трипанги — это все про Владивосток на экскурсии.

В любое удобное время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Узнаете когда городу подарили мосты, услышите исторический экскурс, познакомитесь с флорой, фауной Приморской природы

Увидете Золотой и Русский мост

Казармы царских времен

Свято-Серафимовский монастырь

Бухта Рында, Воевода

Китайский квартал

Центральная площадь

Памятник Муравьеву-Амурскому (основатель города)

О. Русский Что включено Транспортное сопровождение, гид-экскурсовод Что не входит в цену Входные билеты на эксурсии Где начинаем и завершаем? Начало: Заедим за Вами в пределах города Завершение: Любая локация в пределах города Когда и сколько длится? Когда: В любое удобное время Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.