Лучший способ познакомиться с городом — это попробовать его на вкус! А вкусов у Владивостока великое множество, и за этот день вы обязательно погрузитесь в его азиатский колорит.
Начнём с мастер-класса, который специально для вас проведёт корейский повар, а затем отправимся на остров Русский, где вы попробуете гребешков, трепангов, устриц и другие свежайшие дары моря.
Начнём с мастер-класса, который специально для вас проведёт корейский повар, а затем отправимся на остров Русский, где вы попробуете гребешков, трепангов, устриц и другие свежайшие дары моря.
Описание экскурсииС нами вы услышите только самые яркие истории и легенды г. Владивосток которые погрузят Вас в азиатский колорит города и познакомят с местным стрит фудом с корейским характером- пянсе, пигоди, паровая булочка с острой начинкой. Знакомство пройдет через мастеркласс с корейским поваром, а после мы будем дегустировать по — Владивостокски с напитком Пянсе. Далее мы поспешим познакомиться с марикультурой на о. Русский. Крабы,гребешки,устрицы,трипанги — это все про Владивосток на экскурсии.
В любое удобное время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Узнаете когда городу подарили мосты, услышите исторический экскурс, познакомитесь с флорой, фауной Приморской природы
- Увидете Золотой и Русский мост
- Казармы царских времен
- Свято-Серафимовский монастырь
- Бухта Рында, Воевода
- Китайский квартал
- Центральная площадь
- Памятник Муравьеву-Амурскому (основатель города)
- О. Русский
Что включено
- Транспортное сопровождение, гид-экскурсовод
Что не входит в цену
- Входные билеты на эксурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заедим за Вами в пределах города
Завершение: Любая локация в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Спасибо Павлу - интересно, информативно.
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Е
Спасибо Павлу - интересно, информативно.
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