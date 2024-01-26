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Знакомство с владивостокской кухней

Индивидуальная экскурсия по Владивостоку с мастер-классом по Пянсе и дегустацией
Лучший способ познакомиться с городом — это попробовать его на вкус! А вкусов у Владивостока великое множество, и за этот день вы обязательно погрузитесь в его азиатский колорит.

Начнём с мастер-класса, который специально для вас проведёт корейский повар, а затем отправимся на остров Русский, где вы попробуете гребешков, трепангов, устриц и другие свежайшие дары моря.
5
2 отзыва
Знакомство с владивостокской кухней
Знакомство с владивостокской кухней
Знакомство с владивостокской кухней

Описание экскурсии

С нами вы услышите только самые яркие истории и легенды г. Владивосток которые погрузят Вас в азиатский колорит города и познакомят с местным стрит фудом с корейским характером- пянсе, пигоди, паровая булочка с острой начинкой. Знакомство пройдет через мастеркласс с корейским поваром, а после мы будем дегустировать по — Владивостокски с напитком Пянсе. Далее мы поспешим познакомиться с марикультурой на о. Русский. Крабы,гребешки,устрицы,трипанги — это все про Владивосток на экскурсии.

В любое удобное время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Узнаете когда городу подарили мосты, услышите исторический экскурс, познакомитесь с флорой, фауной Приморской природы
  • Увидете Золотой и Русский мост
  • Казармы царских времен
  • Свято-Серафимовский монастырь
  • Бухта Рында, Воевода
  • Китайский квартал
  • Центральная площадь
  • Памятник Муравьеву-Амурскому (основатель города)
  • О. Русский
Что включено
  • Транспортное сопровождение, гид-экскурсовод
Что не входит в цену
  • Входные билеты на эксурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заедим за Вами в пределах города
Завершение: Любая локация в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
Спасибо Павлу - интересно, информативно.
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Е
Спасибо Павлу - интересно, информативно.
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