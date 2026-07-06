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Прогулка по Владивостоку и мастер-класс по керамике

Узнать историю города, заглянуть в старые дворики и расписать кружку или мисочку
Два удовольствия — в одном путешествии.

Сначала идём исследовать исторический центр: поднимемся на панорамную сопку, прогуляемся по старым улицам и бывшему китайскому кварталу, поговорим о прошлом и настоящем города.

А затем уютной мастерской вы распишете керамическое изделие, которое можно будет забрать на следующий день.
Прогулка по Владивостоку и мастер-класс по керамике
Прогулка по Владивостоку и мастер-класс по керамике
Прогулка по Владивостоку и мастер-класс по керамике

Описание мастер-класса

Сопка Тигровая — отсюда открывается великолепная панорама исторического центра, бухты Золотой Рог, мостов и сопок Владивостока.

Улица Светланская, где соседствуют здания разных эпох. Вы узнаете, как появился город, почему здесь возник первый русский порт на Тихом океане и почему центральная улица так и не стала Ленинской.

Дворы Миллионки — самый загадочный район старого Владивостока, бывший китайский квартал. Узкие проходы, внутренние дворики и кирпичные фасады — очень антуражное место, про которое ходит множество легенд.

Комплекс домов «Серая лошадь» — один из самых узнаваемых архитектурных ансамблей Владивостока.

Железнодорожный и Морской вокзалы — в этой точке заканчивается Транссибирская магистраль и начинается Тихий океан. Обсудим, какую роль Владивосток сыграл в истории освоения Дальнего Востока.

Мастер-класс по росписи керамики

После прогулки отправимся в уютную гончарную мастерскую. За чашкой чая с угощениями от местных производителей вы распишете пиалу, мисочку или стакан. Опыт не требуется — мастер поможет освоить технику и при необходимости подскажет идеи для рисунка.
Через один–два дня вы сможете забрать полностью готовую и функциональную посуду домой.

Организационные детали

  • Все материалы для мастер-класса, обожжённая керамическая заготовка для росписи, чай и угощения от местной кондитерской входят в стоимость
  • Продолжительность мастер-класса — около 1–1,5 ч
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник и среду в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Светлановской ул
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 12:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 111 туристов
С 2015 года я занимаюсь туризмом по Приморскому краю и путешествую с зенненхундом по кличке Марс. Я и члены моей команды уверены, что Приморский край — один из самых красивых уголков России. Хотим убедить в этом и вас!

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