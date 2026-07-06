Два удовольствия — в одном путешествии. Сначала идём исследовать исторический центр: поднимемся на панорамную сопку, прогуляемся по старым улицам и бывшему китайскому кварталу, поговорим о прошлом и настоящем города. А затем уютной мастерской вы распишете керамическое изделие, которое можно будет забрать на следующий день.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Сопка Тигровая — отсюда открывается великолепная панорама исторического центра, бухты Золотой Рог, мостов и сопок Владивостока.

Улица Светланская, где соседствуют здания разных эпох. Вы узнаете, как появился город, почему здесь возник первый русский порт на Тихом океане и почему центральная улица так и не стала Ленинской.

Дворы Миллионки — самый загадочный район старого Владивостока, бывший китайский квартал. Узкие проходы, внутренние дворики и кирпичные фасады — очень антуражное место, про которое ходит множество легенд.

Комплекс домов «Серая лошадь» — один из самых узнаваемых архитектурных ансамблей Владивостока.

Железнодорожный и Морской вокзалы — в этой точке заканчивается Транссибирская магистраль и начинается Тихий океан. Обсудим, какую роль Владивосток сыграл в истории освоения Дальнего Востока.

Мастер-класс по росписи керамики

После прогулки отправимся в уютную гончарную мастерскую. За чашкой чая с угощениями от местных производителей вы распишете пиалу, мисочку или стакан. Опыт не требуется — мастер поможет освоить технику и при необходимости подскажет идеи для рисунка.

Через один–два дня вы сможете забрать полностью готовую и функциональную посуду домой.

Организационные детали