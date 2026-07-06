Прогулка по Владивостоку и мастер-класс по керамике
Узнать историю города, заглянуть в старые дворики и расписать кружку или мисочку
Два удовольствия — в одном путешествии.
Сначала идём исследовать исторический центр: поднимемся на панорамную сопку, прогуляемся по старым улицам и бывшему китайскому кварталу, поговорим о прошлом и настоящем города.
А затем уютной мастерской вы распишете керамическое изделие, которое можно будет забрать на следующий день.
Описание мастер-класса
Сопка Тигровая — отсюда открывается великолепная панорама исторического центра, бухты Золотой Рог, мостов и сопок Владивостока.
Улица Светланская, где соседствуют здания разных эпох. Вы узнаете, как появился город, почему здесь возник первый русский порт на Тихом океане и почему центральная улица так и не стала Ленинской.
Дворы Миллионки — самый загадочный район старого Владивостока, бывший китайский квартал. Узкие проходы, внутренние дворики и кирпичные фасады — очень антуражное место, про которое ходит множество легенд.
Комплекс домов «Серая лошадь» — один из самых узнаваемых архитектурных ансамблей Владивостока.
Железнодорожный и Морской вокзалы — в этой точке заканчивается Транссибирская магистраль и начинается Тихий океан. Обсудим, какую роль Владивосток сыграл в истории освоения Дальнего Востока.
Мастер-класс по росписи керамики
После прогулки отправимся в уютную гончарную мастерскую. За чашкой чая с угощениями от местных производителей вы распишете пиалу, мисочку или стакан. Опыт не требуется — мастер поможет освоить технику и при необходимости подскажет идеи для рисунка. Через один–два дня вы сможете забрать полностью готовую и функциональную посуду домой.
Организационные детали
Все материалы для мастер-класса, обожжённая керамическая заготовка для росписи, чай и угощения от местной кондитерской входят в стоимость
Продолжительность мастер-класса — около 1–1,5 ч
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник и среду в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Участник
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Светлановской ул
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 12:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 111 туристов
С 2015 года я занимаюсь туризмом по Приморскому краю и путешествую с зенненхундом по кличке Марс. Я и члены моей команды уверены, что Приморский край — один из самых красивых уголков России. Хотим убедить в этом и вас!
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