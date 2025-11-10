Есть в Приморском крае таинственные места, по сей день окутанные тайнами и легендами. Одно из них — долина Атлантов.
Вы увидите морские панорамы, величественные леса, нагромождение скал причудливой формы, словно разбросанных чьей-то могучей рукой. При каких обстоятельствах они появились, кто и зачем их создал? Обо всём вы узнаете на экскурсии.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииГород Драконов Долина Атлантов — скальный комплекс на побережье Японского моря и удивительная часть единственного на планете города Драконов. По одной из версий здесь жила древняя цивилизация больше 10 000 лет назад. Они видели страшные события и покинули свой дом, уничтожив его. Другая гласит: «Духи по сей день обитают в долине, стерегут её и отгоняют недоброе». Величие природы Во время экскурсии вы услышите научную и мистическую версии происхождения скального комплекса. Погуляете по долине и рассмотрите необыкновенные каменные изваяния, каждое из которых имеет своё название: Голова тролля, Яйцо дракона, Сердце воина, Шаманка и Гриб. Ощутите величие приморской природы и надолго запомните эти сюрреалистические ландшафты. Вместе с нами в Долине Атлантов вы испытаете полный спектр эмоций, прикоснетесь к мистике, историям и местным легендам, от души наслаждаясь морскими панорамами и величественными скальными сооружениями. Важная информация:
- Одежда по погоде, спортивная и удобная; головной убор, если потребуется и обязательно удобная на нескользящей подошве обувь.
- Маршрут на весь день, поэтому нужно с собой взять питьевую воду и перекусы.
- В летний период вам понадобятся солнцезащитные крема, головные уборы.
Экскурсия проводится ежедневно по согласованию с гидом с 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Атлантов
- Драконий хребет
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница, адрес размещения в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно по согласованию с гидом с 07:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
