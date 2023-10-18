Приглашаю вас совершить треккинг на одну из самых посещаемых вершин Сихотэ-Алиньского хребта. Вас ждёт длинный путь по скалам, лесу и курумнику. Этот маршрут не простой, но очень живописный. С вершины вам откроется завораживающий вид на Ливадийский хребет. Вы подышите чистейшим горным воздухом, отдохнёте от городской суеты и станете на одну вершину ближе к награде «Приморский барс».

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Описание

Кому подойдёт маршрут

Сложность этого маршрута — средняя. Он подойдёт для людей с хорошим уровнем физической подготовки. Общая протяжённость — 6 км (3 — в гору и 3 — с горы), общий набор высоты — около 800 м. Максимальная высота — 1279 м над уровнем моря.

Что вас ожидает

Маршрут для смелых

Мы отправимся на север края, обогнём Уссурийский залив, чтобы добраться до одной из популярных горных вершин Сихотэ-Алиньского хребта — горы Фалаза (официальное название — Литовка) высотой в 1280 метров. Вас ждут разнообразные ландшафты: хвойный лес, курумник, скалы, по которым мы будем карабкаться на вершину.

Места эти очень дикие, поэтому каждому в начале маршрута мы выдадим фальшвеер (сигнальный огонь). По пути расскажем вам, как образовывалась гора Фалаза и в целом горная система Сихотэ-Алиня.

«Приморский барс»

Преодолев маршрут, вы будете вознаграждены. С вершины горы откроются захватывающие виды на Ливадийский хребет. Также вы увидите гору Пидан, Туманную и другие. Кстати, Фалаза обязательна для посещения, чтобы стать «Приморским барсом» — об этой награде расскажем подробнее на экскурсии.

На обратном пути, если останутся силы, можем проехать возле бухт Шамора и Стеклянная и посетить Приморский Сафари-парк. На прощание поделимся с вами полезными контактами заведений, где можно попробовать свежую рыбу и морепродукты, а также посоветуем, где лучше всего покупать краба, креветку и гребешка.

Организационные детали