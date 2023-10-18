Преодолеть скалы и курумник, чтобы покорить одну из самых красивых горных вершин в Приморье
Вы подышите чистейшим горным воздухом, отдохнёте от городской суеты и станете на одну вершину ближе к награде «Приморский барс».
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Описание
Кому подойдёт маршрут
Сложность этого маршрута — средняя. Он подойдёт для людей с хорошим уровнем физической подготовки. Общая протяжённость — 6 км (3 — в гору и 3 — с горы), общий набор высоты — около 800 м. Максимальная высота — 1279 м над уровнем моря.
Что вас ожидает
Маршрут для смелых
Мы отправимся на север края, обогнём Уссурийский залив, чтобы добраться до одной из популярных горных вершин Сихотэ-Алиньского хребта — горы Фалаза (официальное название — Литовка) высотой в 1280 метров. Вас ждут разнообразные ландшафты: хвойный лес, курумник, скалы, по которым мы будем карабкаться на вершину.
Места эти очень дикие, поэтому каждому в начале маршрута мы выдадим фальшвеер (сигнальный огонь). По пути расскажем вам, как образовывалась гора Фалаза и в целом горная система Сихотэ-Алиня.
«Приморский барс»
Преодолев маршрут, вы будете вознаграждены. С вершины горы откроются захватывающие виды на Ливадийский хребет. Также вы увидите гору Пидан, Туманную и другие. Кстати, Фалаза обязательна для посещения, чтобы стать «Приморским барсом» — об этой награде расскажем подробнее на экскурсии.
На обратном пути, если останутся силы, можем проехать возле бухт Шамора и Стеклянная и посетить Приморский Сафари-парк. На прощание поделимся с вами полезными контактами заведений, где можно попробовать свежую рыбу и морепродукты, а также посоветуем, где лучше всего покупать краба, креветку и гребешка.
Организационные детали
- Хайкинговая обувь обязательна. Треккинговые палки тоже лишними не будут. Возьмите с собой перекус на весь день и побольше питьевой воды.
- Трансфер осуществляется на комфортабельном и подготовленном автомобиле Toyota Hilux Surf (ехать предстоит 2,5 часа в одну сторону)
- Можете взять с собой детей от 12 лет. Ребёнку младшего возраста будет тяжело на маршруте.
- Весь маршрут проходит с подготовленным гидом из нашей команды, ответственным за сохранность всей группы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле вашей гостиницы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.