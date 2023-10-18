Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня

Преодолеть скалы и курумник, чтобы покорить одну из самых красивых горных вершин в Приморье

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Приглашаю вас совершить треккинг на одну из самых посещаемых вершин Сихотэ-Алиньского хребта. Вас ждёт длинный путь по скалам, лесу и курумнику. Этот маршрут не простой, но очень живописный. С вершины вам откроется завораживающий вид на Ливадийский хребет.

Вы подышите чистейшим горным воздухом, отдохнёте от городской суеты и станете на одну вершину ближе к награде «Приморский барс».
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Кому подойдёт маршрут

Сложность этого маршрута — средняя. Он подойдёт для людей с хорошим уровнем физической подготовки. Общая протяжённость — 6 км (3 — в гору и 3 — с горы), общий набор высоты — около 800 м. Максимальная высота — 1279 м над уровнем моря.

Что вас ожидает

Маршрут для смелых

Мы отправимся на север края, обогнём Уссурийский залив, чтобы добраться до одной из популярных горных вершин Сихотэ-Алиньского хребта — горы Фалаза (официальное название — Литовка) высотой в 1280 метров. Вас ждут разнообразные ландшафты: хвойный лес, курумник, скалы, по которым мы будем карабкаться на вершину.

Места эти очень дикие, поэтому каждому в начале маршрута мы выдадим фальшвеер (сигнальный огонь). По пути расскажем вам, как образовывалась гора Фалаза и в целом горная система Сихотэ-Алиня.

«Приморский барс»

Преодолев маршрут, вы будете вознаграждены. С вершины горы откроются захватывающие виды на Ливадийский хребет. Также вы увидите гору Пидан, Туманную и другие. Кстати, Фалаза обязательна для посещения, чтобы стать «Приморским барсом» — об этой награде расскажем подробнее на экскурсии.

На обратном пути, если останутся силы, можем проехать возле бухт Шамора и Стеклянная и посетить Приморский Сафари-парк. На прощание поделимся с вами полезными контактами заведений, где можно попробовать свежую рыбу и морепродукты, а также посоветуем, где лучше всего покупать краба, креветку и гребешка.

Организационные детали

  • Хайкинговая обувь обязательна. Треккинговые палки тоже лишними не будут. Возьмите с собой перекус на весь день и побольше питьевой воды.
  • Трансфер осуществляется на комфортабельном и подготовленном автомобиле Toyota Hilux Surf (ехать предстоит 2,5 часа в одну сторону)
  • Можете взять с собой детей от 12 лет. Ребёнку младшего возраста будет тяжело на маршруте.
  • Весь маршрут проходит с подготовленным гидом из нашей команды, ответственным за сохранность всей группы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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