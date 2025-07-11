Лучшее время для хайкинга по Сихотэ-Алиню - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует разнообразием красок. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной маршрут доступен, но требует дополнительной подготовки и снаряжения.

Приглашаем вас на увлекательный хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня, где вы сможете покорить одну из его самых знаменитых вершин - гору Фалаза.Этот маршрут предлагает не только физическое, но и эстетическое

удовольствие, ведь вас ждет восхождение через хвойный лес, курумник и скалы. Сложность маршрута средняя, подходит для людей с хорошей физической подготовкой. Протяженность пути составляет 6 км, с общим набором высоты около 800 метров. На вершине горы, высотой 1280 метров, открывается великолепный вид на Ливадийский хребет и другие значимые точки. Во время экскурсии вы узнаете о геологической истории горы Фалаза и Сихотэ-Алиня, а также о награде «Приморский барс», которую можно получить, преодолев этот маршрут. Возвращаясь, при желании и наличии сил, предлагается посещение Приморского Сафари-парка и остановка у бухт Шамора и Стеклянная. Экскурсия включает трансфер на комфортабельном автомобиле, сопровождение опытного гида и рекомендации по лучшим местам для дегустации морепродуктов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кому подойдёт маршрут

Сложность этого маршрута — средняя. Он подойдёт для людей с хорошим уровнем физической подготовки. Общая протяжённость — 6 км (3 — в гору и 3 — с горы), общий набор высоты — около 800 м. Максимальная высота — 1279 м над уровнем моря.

Что вас ожидает

Маршрут для смелых

Мы отправимся на север края, обогнём Уссурийский залив, чтобы добраться до одной из популярных горных вершин Сихотэ-Алиньского хребта — горы Фалаза (официальное название — Литовка) высотой в 1280 метров. Вас ждут разнообразные ландшафты: хвойный лес, курумник, скалы, по которым мы будем карабкаться на вершину.

Места эти очень дикие, поэтому каждому в начале маршрута мы выдадим фальшвеер (сигнальный огонь). По пути расскажем вам, как образовывалась гора Фалаза и в целом горная система Сихотэ-Алиня.

«Приморский барс»

Преодолев маршрут, вы будете вознаграждены. С вершины горы откроются захватывающие виды на Ливадийский хребет. Также вы увидите гору Пидан, Туманную и другие. Кстати, Фалаза обязательна для посещения, чтобы стать «Приморским барсом» — об этой награде расскажем подробнее на экскурсии.

На обратном пути, если останутся силы, можем проехать возле бухт Шамора и Стеклянная и посетить Приморский Сафари-парк. На прощание поделимся с вами полезными контактами заведений, где можно попробовать свежую рыбу и морепродукты, а также посоветуем, где лучше всего покупать краба, креветку и гребешка.

Организационные детали