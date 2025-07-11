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Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня

Покорите одну из самых живописных вершин Сихотэ-Алиня, наслаждаясь видами Ливадийского хребта и чистым горным воздухом
Приглашаем вас на увлекательный хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня, где вы сможете покорить одну из его самых знаменитых вершин - гору Фалаза.

Этот маршрут предлагает не только физическое, но и эстетическое
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удовольствие, ведь вас ждет восхождение через хвойный лес, курумник и скалы. Сложность маршрута средняя, подходит для людей с хорошей физической подготовкой. Протяженность пути составляет 6 км, с общим набором высоты около 800 метров.

На вершине горы, высотой 1280 метров, открывается великолепный вид на Ливадийский хребет и другие значимые точки.

Во время экскурсии вы узнаете о геологической истории горы Фалаза и Сихотэ-Алиня, а также о награде «Приморский барс», которую можно получить, преодолев этот маршрут.

Возвращаясь, при желании и наличии сил, предлагается посещение Приморского Сафари-парка и остановка у бухт Шамора и Стеклянная.

Экскурсия включает трансфер на комфортабельном автомобиле, сопровождение опытного гида и рекомендации по лучшим местам для дегустации морепродуктов

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные виды
  • 🚶‍♂️ Активный отдых на природе
  • 🏞 Чистый горный воздух
  • 🗺 Интересный маршрут
  • 🌲 Разнообразие ландшафтов
  • 🦺 Безопасность с гидом

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для хайкинга по Сихотэ-Алиню - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует разнообразием красок. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной маршрут доступен, но требует дополнительной подготовки и снаряжения.
Сейчас август — это идеальное время.
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня

Что можно увидеть

  • Ливадийский хребет
  • Гора Пидан
  • Гора Туманная

Описание экскурсии

Кому подойдёт маршрут

Сложность этого маршрута — средняя. Он подойдёт для людей с хорошим уровнем физической подготовки. Общая протяжённость — 6 км (3 — в гору и 3 — с горы), общий набор высоты — около 800 м. Максимальная высота — 1279 м над уровнем моря.

Что вас ожидает

Маршрут для смелых

Мы отправимся на север края, обогнём Уссурийский залив, чтобы добраться до одной из популярных горных вершин Сихотэ-Алиньского хребта — горы Фалаза (официальное название — Литовка) высотой в 1280 метров. Вас ждут разнообразные ландшафты: хвойный лес, курумник, скалы, по которым мы будем карабкаться на вершину.

Места эти очень дикие, поэтому каждому в начале маршрута мы выдадим фальшвеер (сигнальный огонь). По пути расскажем вам, как образовывалась гора Фалаза и в целом горная система Сихотэ-Алиня.

«Приморский барс»

Преодолев маршрут, вы будете вознаграждены. С вершины горы откроются захватывающие виды на Ливадийский хребет. Также вы увидите гору Пидан, Туманную и другие. Кстати, Фалаза обязательна для посещения, чтобы стать «Приморским барсом» — об этой награде расскажем подробнее на экскурсии.

На обратном пути, если останутся силы, можем проехать возле бухт Шамора и Стеклянная и посетить Приморский Сафари-парк. На прощание поделимся с вами полезными контактами заведений, где можно попробовать свежую рыбу и морепродукты, а также посоветуем, где лучше всего покупать краба, креветку и гребешка.

Организационные детали

  • Хайкинговая обувь обязательна. Треккинговые палки тоже лишними не будут. Возьмите с собой перекус на весь день и побольше питьевой воды.
  • Трансфер осуществляется на комфортабельном и подготовленном автомобиле Toyota Hilux Surf (ехать предстоит 2,5 часа в одну сторону)
  • Можете взять с собой детей от 12 лет. Ребёнку младшего возраста будет тяжело на маршруте.
  • Весь маршрут проходит с подготовленным гидом из нашей команды, ответственным за сохранность всей группы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2288 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей, за многолетний опыт работы в туризме я собрал целую команду гидов-энтузиастов, прекрасно знающих наш родной город и край. Мы с радостью поделимся секретами и лайфхаками
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о городе, а также посоветуем путешественникам всё: начиная от того, в каком ресторане лучшая еда и морепродукты, и заканчивая рекомендациями по посещению тех или иных достопримечательностей города. С нами вам будет интересно и познавательно:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анна
Это совершенно потрясающее путешествие! Людмила - отличный гид, внимательный, заботливый, очень любит Приморье и любит заражать этим своим чувством гостей региона.
Совет: выезжайте пораньше с утра, маршрут неблизкий и небыстрый, зато
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у вас будет много времени на всё-всё-всё.
Если вы думаете, что подъём на Фалазу - только для профессиональных и опытных туристов: нет, это не так, маршрут не такой уж и сложный и его вполне по силам преодолеть просто обычным людям в хорошей физической форме!
Если вам говорили, что лето - не время ходить в горы, потому что слишком жарко: нет, летом там отлично, весь путь проходит под покровом леса, так что даже солнышко не сильно жарит по ходу подъёма или спуска. А ещё жарким летом у вас есть шанс быть на Фалазе не в толпе, мы наслаждались полным одиночеством на обоих вершинах, все виды были только наши.
*Шёпотом* А если вы уверены в себе, попросите на развилке завернуть на Капитанский мостик - там тоже очень красивые виды.
Отличного восхождения!

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И
Отличный маршрут с умеренной нагрузкой (правда,"умеренность" зависит от степени вашей физической подготовки) и прекрасными видами на хребты юга Сихотэ-Алиня, особенно в солнечную погоду. Достижение вершины г. Фалаза - тоже своеобразный
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подарок путешествующему, как подтверждение ненапрасности затраченных на восхождение усилий. Андрей - прекрасный помощник и проводник в этом деле, своей поддержкой, эрудицией и прекрасной контактностью в общении, дающий вам возможность почувствовать себя наедине с величественной природой Уссурийского края и пробраться через его дебри. Спасибо!

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