Этот маршрут предлагает не только физическое, но и эстетическое
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные виды
- 🚶♂️ Активный отдых на природе
- 🏞 Чистый горный воздух
- 🗺 Интересный маршрут
- 🌲 Разнообразие ландшафтов
- 🦺 Безопасность с гидом
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Ливадийский хребет
- Гора Пидан
- Гора Туманная
Описание экскурсии
Кому подойдёт маршрут
Сложность этого маршрута — средняя. Он подойдёт для людей с хорошим уровнем физической подготовки. Общая протяжённость — 6 км (3 — в гору и 3 — с горы), общий набор высоты — около 800 м. Максимальная высота — 1279 м над уровнем моря.
Что вас ожидает
Маршрут для смелых
Мы отправимся на север края, обогнём Уссурийский залив, чтобы добраться до одной из популярных горных вершин Сихотэ-Алиньского хребта — горы Фалаза (официальное название — Литовка) высотой в 1280 метров. Вас ждут разнообразные ландшафты: хвойный лес, курумник, скалы, по которым мы будем карабкаться на вершину.
Места эти очень дикие, поэтому каждому в начале маршрута мы выдадим фальшвеер (сигнальный огонь). По пути расскажем вам, как образовывалась гора Фалаза и в целом горная система Сихотэ-Алиня.
«Приморский барс»
Преодолев маршрут, вы будете вознаграждены. С вершины горы откроются захватывающие виды на Ливадийский хребет. Также вы увидите гору Пидан, Туманную и другие. Кстати, Фалаза обязательна для посещения, чтобы стать «Приморским барсом» — об этой награде расскажем подробнее на экскурсии.
На обратном пути, если останутся силы, можем проехать возле бухт Шамора и Стеклянная и посетить Приморский Сафари-парк. На прощание поделимся с вами полезными контактами заведений, где можно попробовать свежую рыбу и морепродукты, а также посоветуем, где лучше всего покупать краба, креветку и гребешка.
Организационные детали
- Хайкинговая обувь обязательна. Треккинговые палки тоже лишними не будут. Возьмите с собой перекус на весь день и побольше питьевой воды.
- Трансфер осуществляется на комфортабельном и подготовленном автомобиле Toyota Hilux Surf (ехать предстоит 2,5 часа в одну сторону)
- Можете взять с собой детей от 12 лет. Ребёнку младшего возраста будет тяжело на маршруте.
- Весь маршрут проходит с подготовленным гидом из нашей команды, ответственным за сохранность всей группы
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Ответы на вопросы
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Совет: выезжайте пораньше с утра, маршрут неблизкий и небыстрый, зато