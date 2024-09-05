Уникальная возможность для любителей природы: треккинг по Ливадийскому хребту, где когда-то проходил Владимир Арсеньев. Восхождение на вершину подарит завораживающие виды на горные панорамы.
Завершение маршрута - посещение уютной винодельни, где можно познакомиться с местными традициями агротуризма.
Это путешествие идеально подходит для людей со средней физической подготовкой и обещает незабываемые впечатления
Завершение маршрута - посещение уютной винодельни, где можно познакомиться с местными традициями агротуризма.
Это путешествие идеально подходит для людей со средней физической подготовкой и обещает незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные виды на Ливадийский хребет
- 🍇 Посещение семейной винодельни
- 🚶♂️ Интересный маршрут для треккинга
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🗺 Исторический маршрут Арсеньева
Лучшее время для посещения
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мар
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май
июн
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авг
сен
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дек
Лучшее время для треккинга по Ливадийскому хребту - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и пейзажи особенно живописны. В октябре и ноябре также можно насладиться яркими осенними красками, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой маршрут доступен, но требует дополнительной подготовки из-за снега и холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ливадийский хребет
- Сихотэ-Алиньский хребет
Описание экскурсии
Вы посетите настоящий дикий уголок Приморской тайги. По мере восхождения с крутых уступов и скальных останцев будет открываться живописный вид на отроги Ливадийского хребта, а с вершины вы увидите потрясающую горную панораму. Вершина сопки двойная, что придаёт ей особую изящность. Для фотосъёмки здесь замечательные пейзажи!
Во второй части программы заедем на Майхинское хозяйство — семейный проект агротуризма в Приморском крае. Здесь вы познакомитесь с местным виноделием, экспериментами с травяным ферментированным чаем и промыслом кедрового масла.
Кому подойдёт маршрут
Маршрут рассчитан на людей со средней физической подготовкой: мы преодолеваем камни, курумник, ручьи, корни. Так как подъём не самый лёгкий, детям до 10 лет будет не очень комфортно.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, посещение винодельни и трансфер на автомобиле Suzuki Grand Vitara или Nissan Note. Также в наличии всегда есть треккинговые палки и фонари — предоставим по запросу.
- Отдельно оплачивается перекус по пути (можно взять с собой)
- Время в пути из Владивостока до места старта — 1,5 часа в одну сторону. Продолжительность пешей прогулки — 4 часа.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1133 туристов
Привет, меня зовут Алексей. Я очень люблю путешествовать: пешком, на автомобиле и велосипеде. Встречать закаты и рассветы, устраивать пикники и ночевать в красивых местах. Я и мои коллеги с радостью покажем вам любимый Приморский край и расскажем о нём много интересного!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Алексей отличный гид, маршрут великолепный. Все очень понравилось.
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А
Великолепный треккинг! Алексей настоящий профессионал своего дела.
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