Лучшее время для треккинга по Ливадийскому хребту - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и пейзажи особенно живописны. В октябре и ноябре также можно насладиться яркими осенними красками, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой маршрут доступен, но требует дополнительной подготовки из-за снега и холода.

Уникальная возможность для любителей природы: треккинг по Ливадийскому хребту, где когда-то проходил Владимир Арсеньев. Восхождение на вершину подарит завораживающие виды на горные панорамы. Завершение маршрута - посещение уютной винодельни, где можно познакомиться с местными традициями агротуризма. Это путешествие идеально подходит для людей со средней физической подготовкой и обещает незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы посетите настоящий дикий уголок Приморской тайги. По мере восхождения с крутых уступов и скальных останцев будет открываться живописный вид на отроги Ливадийского хребта, а с вершины вы увидите потрясающую горную панораму. Вершина сопки двойная, что придаёт ей особую изящность. Для фотосъёмки здесь замечательные пейзажи!

Во второй части программы заедем на Майхинское хозяйство — семейный проект агротуризма в Приморском крае. Здесь вы познакомитесь с местным виноделием, экспериментами с травяным ферментированным чаем и промыслом кедрового масла.

Кому подойдёт маршрут

Маршрут рассчитан на людей со средней физической подготовкой: мы преодолеваем камни, курумник, ручьи, корни. Так как подъём не самый лёгкий, детям до 10 лет будет не очень комфортно.

Организационные детали