Трекинг по Ливадийскому хребту

Посетить дикий уголок Приморской тайги, покорить горную вершину и познакомиться с агротуризмом

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Ответы на вопросы
Вас ждёт восхождение на одну из вершин Сихотэ-Алиньского хребта. Этим путём проходил великий путешественник Владимир Арсеньев.

Вы насладитесь завораживающим видом на Ливадийский хребет и потрясающей горной панорамой, узнаете интересные особенности жизни в этом регионе. Завершим наше путешествие знакомством с приморским агротуризмом на уютной винодельне.
Трекинг по Ливадийскому хребту
Трекинг по Ливадийскому хребту
Трекинг по Ливадийскому хребту
Трекинг по Ливадийскому хребту
Трекинг по Ливадийскому хребту
Трекинг по Ливадийскому хребту
Трекинг по Ливадийскому хребту
Трекинг по Ливадийскому хребту
Трекинг по Ливадийскому хребту
Трекинг по Ливадийскому хребту
Трекинг по Ливадийскому хребту
Трекинг по Ливадийскому хребту
Трекинг по Ливадийскому хребту
Трекинг по Ливадийскому хребту
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите настоящий дикий уголок Приморской тайги. По мере восхождения с крутых уступов и скальных останцев будет открываться живописный вид на отроги Ливадийского хребта, а с вершины вы увидите потрясающую горную панораму. Вершина сопки двойная, что придаёт ей особую изящность. Для фотосъёмки здесь замечательные пейзажи!

Во второй части программы заедем на Майхинское хозяйство — семейный проект агротуризма в Приморском крае. Здесь вы познакомитесь с местным виноделием, экспериментами с травяным ферментированным чаем и промыслом кедрового масла.

Кому подойдёт маршрут

Маршрут рассчитан на людей со средней физической подготовкой: мы преодолеваем камни, курумник, ручьи, корни. Так как подъём не самый лёгкий, детям до 10 лет будет не очень комфортно.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида, посещение винодельни и трансфер на автомобиле Suzuki Grand Vitara или Nissan Note. Также в наличии всегда есть треккинговые палки и фонари — предоставим по запросу.
  • Отдельно оплачивается перекус по пути (можно взять с собой)
  • Время в пути из Владивостока до места старта — 1,5 часа в одну сторону. Продолжительность пешей прогулки — 4 часа.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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