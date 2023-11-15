Посетить дикий уголок Приморской тайги, покорить горную вершину и познакомиться с агротуризмом
Вас ждёт восхождение на одну из вершин Сихотэ-Алиньского хребта. Этим путём проходил великий путешественник Владимир Арсеньев.
Вы насладитесь завораживающим видом на Ливадийский хребет и потрясающей горной панорамой, узнаете интересные особенности жизни в этом регионе. Завершим наше путешествие знакомством с приморским агротуризмом на уютной винодельне.
Вы насладитесь завораживающим видом на Ливадийский хребет и потрясающей горной панорамой, узнаете интересные особенности жизни в этом регионе. Завершим наше путешествие знакомством с приморским агротуризмом на уютной винодельне.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите настоящий дикий уголок Приморской тайги. По мере восхождения с крутых уступов и скальных останцев будет открываться живописный вид на отроги Ливадийского хребта, а с вершины вы увидите потрясающую горную панораму. Вершина сопки двойная, что придаёт ей особую изящность. Для фотосъёмки здесь замечательные пейзажи!
Во второй части программы заедем на Майхинское хозяйство — семейный проект агротуризма в Приморском крае. Здесь вы познакомитесь с местным виноделием, экспериментами с травяным ферментированным чаем и промыслом кедрового масла.
Кому подойдёт маршрут
Маршрут рассчитан на людей со средней физической подготовкой: мы преодолеваем камни, курумник, ручьи, корни. Так как подъём не самый лёгкий, детям до 10 лет будет не очень комфортно.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, посещение винодельни и трансфер на автомобиле Suzuki Grand Vitara или Nissan Note. Также в наличии всегда есть треккинговые палки и фонари — предоставим по запросу.
- Отдельно оплачивается перекус по пути (можно взять с собой)
- Время в пути из Владивостока до места старта — 1,5 часа в одну сторону. Продолжительность пешей прогулки — 4 часа.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 505 туристов
Привет, меня зовут Алексей. Я очень люблю путешествовать: пешком, на автомобиле и велосипеде. Встречать закаты и рассветы, устраивать пикники и ночевать в красивых местах. С радостью покажу вам любимый Приморский край и расскажу о нём много интересного!
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