Вас ждёт восхождение на одну из вершин Сихотэ-Алиньского хребта. Этим путём проходил великий путешественник Владимир Арсеньев. Вы насладитесь завораживающим видом на Ливадийский хребет и потрясающей горной панорамой, узнаете интересные особенности жизни в этом регионе. Завершим наше путешествие знакомством с приморским агротуризмом на уютной винодельне.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите настоящий дикий уголок Приморской тайги. По мере восхождения с крутых уступов и скальных останцев будет открываться живописный вид на отроги Ливадийского хребта, а с вершины вы увидите потрясающую горную панораму. Вершина сопки двойная, что придаёт ей особую изящность. Для фотосъёмки здесь замечательные пейзажи!

Во второй части программы заедем на Майхинское хозяйство — семейный проект агротуризма в Приморском крае. Здесь вы познакомитесь с местным виноделием, экспериментами с травяным ферментированным чаем и промыслом кедрового масла.

Кому подойдёт маршрут

Маршрут рассчитан на людей со средней физической подготовкой: мы преодолеваем камни, курумник, ручьи, корни. Так как подъём не самый лёгкий, детям до 10 лет будет не очень комфортно.

Организационные детали