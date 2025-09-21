Вы посетите одно из красивейших мест Приморского края — ущелье Дарданеллы в Партизанском районе. Подниметесь на скалы по каменным осыпям, насладитесь видом на долину реки и ущелье. Мы устроим привал на берегу, отдохнём и перекусим. А летом даже искупаемся!
Описание экскурсии
- Встреча. Около 8 утра я заберу вас из гостиницы на машине. Дорога до начала маршрута занимает примерно 2,5 часа, в середине пути у нас будет остановка
- Прогулка по тропе вдоль реки Тигровой
- Вершина «Замок принцессы». Подъём по тропе и по каменной осыпи. Небольшой привал и лёгкий перекус. Спускаемся по той же осыпи и двигаемся дальше
- Скальный массив «Каменный монастырь». Поднимаемся по обычной тропе и наслаждаемся панорамой ущелья
- Поляна на берегу реки рядом с прижимом «Щёки». Устроим большой привал и приготовим горячий обед на газовке
- Обратный путь. Вернёмся к машине по тропе и поедем в город
Когда отправиться в путешествие:
- Идеальное время — с середины апреля по середину июня и осенью. В конце апреля — начале мая наступает сезон цветения багульника, очень живописно!
- В июле и августе может быть жарко и много комаров. Но есть и свои плюсы — купание в реке
- Зимой лучше не ходить, подъём по заснеженным камням становится опасным
Кому подойдёт экскурсия
Большинство путешественников справляется без особой подготовки, но я рекомендую заранее оценить свои силы и возможности. Часть пути проходит по каменной осыпи, где нет тропы. Там требуется хорошая координация и вестибулярный аппарат.
Организационные детали
- До начала пешего маршрута едем на Nissan X-Trail, если нужны детские автокресла — сообщите об этом заранее
- Выезд из города в 8 утра, возвращение — около 9 вечера
- Вам потребуется удобная и комфортная обувь, чтобы подняться и спуститься по камням
- Обед на газовой плите входит в стоимость похода, всё необходимое я беру с собой. Вы можете захватить лёгкий перекус и что-нибудь к чаю
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 552 туристов
Добрый день. Я родился и вырос во Владивостоке. С раннего детства отец брал меня с собой в походы по краю, с 18 лет я уже начал ходить сам, с друзьями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фёдор
21 сен 2025
Очень хотели пойти в поход именно с Антоном, интуитивно чувствовали - наш человек! Ожидания полностью оправдались, с Антоном надежно, комфортно, интересно! Особенности маршрута, план похода, все это было прислано нам
