«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу

Индивидуальная экскурсия в Владивостоке: Посетите знаменитый Токаревский маяк

5
3 отзыва
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Владивосток — какой он? Уникальная природа, смотровые площадки с лучшими обзорами, знаменитый Токаревский маяк, дворцы-колодца «Миллионки» и множество невероятных фактов из жизни города. Все это вы услышите, увидите и прочувствуете на нашей обзорной экскурсии.

Посмотрим на концептуальные граффити, прогуляемся по центру — современному и историческому, узнаем мифы, легенды и не только.
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Ближайшие даты:
16
окт
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Что вас ожидает:

  • Историческая часть Владивостока
  • Маяк «Токаревская кошка»
  • Чайнатаун «Миллионка»
  • Центр Владивостока
  • Три набережные, мосты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Владивосток: все самое интересное Обзорная экскурсия, которая покажет Вам настоящий Владивосток!
Вас ждет: • Знаменитый маяк «Токаревская кошка».
  • Прогулка по той самой «Миллионке» – криминальному чайнатауну в самом центре Владивостока. Увидим уникальные дворы-колодцы, побродим по лабиринтам домов и погрузимся в различные легенды об этом неоднозначном местечке.
  • Концептуальные граффити, разбросанные по всей центральной части Владивостока.
  • Посещение лучших видовых площадок города с чудесными панорамами.
  • Прогулка по историческому центру и захватывающие истории прямиком из XIX века.
  • Владивосток в лицах: первая девушка-блогер, богатейшее семейство предпринимателей, известное по кинофильмам, владелец китобойных судов, представители царской семьи и др. – всех их мы встретим на страницах улиц.
  • Прогулка по трём набережным.
  • Множество историй про «серую лошадь», японских интервентов и даже выгул тигров в общественных местах!
  • Важная информация • Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
  • Возможно проведение данной экскурсии в исключительно пешем формате в центре города – 5000 руб.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Гид свяжется с Вами для уточнения деталей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
С
9 сен 2023
Мария, спасибо огромное за познавательную экскурсию. Интересная беседа о городе и окрестностях, без датирования (как мы любим), но ёмкая и запоминающаяся. Милионка это шедевальный квартал со своей историей и колоритом. Гуляя по ней даже немного погружаешся в то время. И да, нам было совсем не страшно🙂, ведь мы были под охраной лучезарного Марса🐕, который задобрит своим взглядом любого.
Спасибо отдельное за пакетик, было Очень приятно. Спасибо за все ваши советы (эклеры поели, в Море сходили)
Ю
20 авг 2023
Мария, спасибо вам за такую полную и классную экскурсию по городу!! Я повидала много экскурсоводов, но вы рассказываете не монотонно, с интересом и вкусом. Все остались довольны улочками и вашим рассказом. Особенно понравилось, что смогли договориться о самой экскурсии (что нам было интересно посмотреть))
S
15 июня 2023
В основном хожу по интересным местам без гида или вне экскурсии, но в этот раз просто захотелось чего-то нового. Не пожалел ни разу! Мария очень милая, общительная девушка, и кстати, быстро отвечает и всегда доброжелательно) А ещё - круто водит тачку) Все таки гораздо больше можно узнать и увидеть в компании знающего человека. В общем очень впечатлен и теперь появилось желание посетить больше мест в её компании и в компании красивого пса - Марса. Так что знаю только у кого теперь буду брать экскурсии). Очень рекомендую 🙋

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