Индивидуальная экскурсия в Владивостоке: Посетите знаменитый Токаревский маяк
Владивосток — какой он? Уникальная природа, смотровые площадки с лучшими обзорами, знаменитый Токаревский маяк, дворцы-колодца «Миллионки» и множество невероятных фактов из жизни города. Все это вы услышите, увидите и прочувствуете на нашей обзорной экскурсии.
Посмотрим на концептуальные граффити, прогуляемся по центру — современному и историческому, узнаем мифы, легенды и не только.
Посмотрим на концептуальные граффити, прогуляемся по центру — современному и историческому, узнаем мифы, легенды и не только.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Историческая часть Владивостока
- Маяк «Токаревская кошка»
- Чайнатаун «Миллионка»
- Центр Владивостока
- Три набережные, мосты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Владивосток: все самое интересное Обзорная экскурсия, которая покажет Вам настоящий Владивосток!
Вас ждет: • Знаменитый маяк «Токаревская кошка».
- Прогулка по той самой «Миллионке» – криминальному чайнатауну в самом центре Владивостока. Увидим уникальные дворы-колодцы, побродим по лабиринтам домов и погрузимся в различные легенды об этом неоднозначном местечке.
- Концептуальные граффити, разбросанные по всей центральной части Владивостока.
- Посещение лучших видовых площадок города с чудесными панорамами.
- Прогулка по историческому центру и захватывающие истории прямиком из XIX века.
- Владивосток в лицах: первая девушка-блогер, богатейшее семейство предпринимателей, известное по кинофильмам, владелец китобойных судов, представители царской семьи и др. – всех их мы встретим на страницах улиц.
- Прогулка по трём набережным.
- Множество историй про «серую лошадь», японских интервентов и даже выгул тигров в общественных местах!
- Важная информация • Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
- Возможно проведение данной экскурсии в исключительно пешем формате в центре города – 5000 руб.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Гид свяжется с Вами для уточнения деталей экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
9 сен 2023
Мария, спасибо огромное за познавательную экскурсию. Интересная беседа о городе и окрестностях, без датирования (как мы любим), но ёмкая и запоминающаяся. Милионка это шедевальный квартал со своей историей и колоритом. Гуляя по ней даже немного погружаешся в то время. И да, нам было совсем не страшно🙂, ведь мы были под охраной лучезарного Марса🐕, который задобрит своим взглядом любого.
Спасибо отдельное за пакетик, было Очень приятно. Спасибо за все ваши советы (эклеры поели, в Море сходили)
Спасибо отдельное за пакетик, было Очень приятно. Спасибо за все ваши советы (эклеры поели, в Море сходили)
Ю
Юлия
20 авг 2023
Мария, спасибо вам за такую полную и классную экскурсию по городу!! Я повидала много экскурсоводов, но вы рассказываете не монотонно, с интересом и вкусом. Все остались довольны улочками и вашим рассказом. Особенно понравилось, что смогли договориться о самой экскурсии (что нам было интересно посмотреть))
S
Sergey
15 июня 2023
В основном хожу по интересным местам без гида или вне экскурсии, но в этот раз просто захотелось чего-то нового. Не пожалел ни разу! Мария очень милая, общительная девушка, и кстати, быстро отвечает и всегда доброжелательно) А ещё - круто водит тачку) Все таки гораздо больше можно узнать и увидеть в компании знающего человека. В общем очень впечатлен и теперь появилось желание посетить больше мест в её компании и в компании красивого пса - Марса. Так что знаю только у кого теперь буду брать экскурсии). Очень рекомендую 🙋
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