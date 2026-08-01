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«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу

Индивидуальная экскурсия в Владивостоке: Посетите знаменитый Токаревский маяк
Хотите открыть для себя настоящий Владивосток с его неповторимым характером и колоритом? Я проведу вас по дворам-колодцам криминальной «Миллионки», покажу лучшие смотровые площадки, познакомлю с уникальной природой и историей города.

Мы прогуляемся по центру и увидим спрятанные в секретных местах концептуальные граффити, а также вы услышите самые увлекательные легенды, мифы и истории о городе.
5
33 отзыва
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу

Описание экскурсии

Владивосток: все самое интересное Хотите увидеть настоящий Владивосток, удивительно сочетающий в себе европейскую культуру и азиатскую мудрость? Такой, каким видят его местные жители: с его загадками, тайнами, захватывающими историями и прочими «фишками»? Тогда вам стоит отправиться на нашу обзорную экскурсию по этому колоритному городу! Вы увидите:
  • Знаменитый маяк «Токаревская кошка».
  • Настоящий криминальный район Владивостока, та самая «Миллионка». Мы с вами побродим по ее узким улицам, заглянем во дворы-колодцы и, конечно, узнаем массу интересных фактов об этом удивительном месте.
  • Отыщем яркие концептуальные граффити, раскиданные по разным локациям центра Владивостока.
  • Побываем на самых лучших смотровых площадках города, известных своими захватывающими видами.
  • Отправимся в прошлое, прогуливаясь по историческому центру.
  • Рассмотрим Владивосток в лицах. Я расскажу вам о представителях царской семьи, владельце китобойных судов, одной из богатейших семей предпринимателей, получившей известность в кино, а также о первой девушке-блогере. Все они оставили свой след в истории города.
  • Мы обязательно прогуляемся по трём набережным.
  • А также! Вы услышите увлекательные истории про японских интервентов, «серую лошадь» и даже гуляющих в общественных местах тиграх! Важная информация • Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
  • Возможно проведение данной экскурсии в исключительно пешем формате в центре города – 5000 руб.
  • Питание не входит в стоимость экскурсии. По вашему желанию мы можем зайти во время экскурсии в любое заведение для обеда или ужина.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Историческая часть Владивостока
  • Маяк «Токаревская кошка»
  • Чайнатаун «Миллионка»
  • Центр Владивостока
  • Три набережные, мосты
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Добро пожаловать - главный девиз! Ребята очень доброжелательные, располагают к себе, отлично подстраиваются под гостей. Всегда на созвоне, оговаривают моменты, отлично водят машину!
Экскурсию мы провели с Константином. Особо не знали
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чего ожидать. Нас провезли и провели по городу. Мы охватили все места, заявленные в программе, по пути узнавая что-то интересное из истории города и его жителей. Нас никто не гнал, везде ожидали, фотографировали, отвечали на вопросы, давали дельные рекомендации по приобретению вкусняшек, посоветовали лучшие рестораны, магазинчики, топовые места. Это сухие факты. Перелистываем фотографии и понимаем - сколько мы всего увидели и узнали! Как будто новые впечатления вытесняли предыдущие и закончились стоп-кадром потрясающих видов с сопки Крестовая! Спасибо за прогулку! Рекомендуем!

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М
Марию мы выбрали по рекомендации и не прогадали. Она удивительно чуткий, отзывчивый и эрудированный человек, который читает много книг (в настоящее время это большая редкость).
Мы у Марии на 21 июля
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заказали экскурсию по городу "Добро пожаловать во Владивосток". На экскурсии мы узнали много интересного: историю города, какие известные люди здесь были, а изюминкой экскурсии стали те уголки и дворики, в которые не заходят обычные городские автобусные экскурсии.
После экскурсии мы попросили Марию найти в её плотном графике место для второй экскурсии на остров Русский.
И это чудо! Мария нам пошла навстречу и выделила время во второй половине субботы. У нас была экскурсия на остров Русский с посещением фортов и батарей. Мы услышали интересный рассказ о военной истории Приморского края и успели насладиться красотами мыса Тобизина.
Мария - это человек, который любит свой край и эту любовь хочет передать остальным.
Мария, спасибо большое за приятно проведённое время!

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И
Хотим выразить огромную благодарность Марии. Она сегодня знакомила нас с городом. Экскурсия называется" Добро пожаловать во Владивосток". Действительно, сегодня мы были очарованы этим удивительным городом!
Мария не только рассказала множество историй
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про Владивосток, но и показала самые тайные его уголки, которые мы бы без нее не увидели, конечно! И ещё улицы, набережные, смотровая площадка, храмы, фуникулёр, пляж, маяк. Мария великолепно водит машину, такое впечатление, что знает абсолютно все дороги в городе, она удивительный рассказчик и очень - очень приятный в общении человек. Благодаря ей, смело можем сказать, что уже полюбили Владивосток, хотя здесь провели ещё только два дня.
Также она дала нам рекомендации по поводу ресторанов, и после экскурсии мы отправились по ее совету в знаменитую "Миллионку". За это тоже отдельная благодарность- после прогулки по этому знаковому месту в городе атмосфера ресторана была как нельзя кстати.
Очень приятно, что есть такие люди, не только знающие историю своего города, но и бесконечно его любящие и умеющие передать эту любовь другим.
Спасибо!

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Е
Экскурсию "Добро пожаловать во Владивосток" провел для нас Константин Сергеевич, вежливый, знающий и любящий свой город молодой человек. Он показал и рассказал о городе очень много за эти короткие 5
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часов. В комфортных условиях, посетили несколько лучших обзорных площадок в разных частях города, увидели его с высоты. Посетили маяк "Токаревская кошка" до наплыва туристов и по нашей просьбе зашли в кафе, где попробовали свежайшие морепродукты. Понравилась прогулка по Миллионке, узнали много интересных исторических фактов. Спасибо Константину за интересную, познавательную, комфортную экскурсию. За умение и желание работать с клиентами, учитывать все их пожелания. С уважением, новосибирские пенсионеры.

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В
Экскурсия "Владивосток: все самое интересное" была невероятно увлекательной и оставила у меня самые яркие впечатления. Мария показала себя не только как замечательный гид, но и как человек, готовый подстроиться под
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любые мои пожелания. Мы начали нашу экскурсию в 6:40 утра, благодаря чему удалось насладиться городом без толп туристов, что придало прогулке особую атмосферу.
С первых минут стало ясно, что Мария отлично знает и любит город. Она повела меня по самым интересным и знаковым местам Владивостока, рассказывая увлекательные истории и легенды, связанные с каждым из них.
Экскурсия была настолько замечательной, что я решил продолжить своё путешествие с Марией и посетил ещё три экскурсии по Приморскому краю. Каждая из них была уникальной и не менее интересной, чем первая. Мария всегда радовала меня вкусными перекусами, что делало наши поездки ещё более приятными и комфортными. Рекомендую всем, кто хочет узнать Приморский край и Владивосток, отправиться на экскурсию с Марией!

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О
Константин Сергеевич оказался очень хорошим экскурсоводом и приятным компанейским человеком. Благодаря ему мы много узнали про Владивосток в котором были впервые. Помимо стандартных показов красот и достопримечательностей мы получили практически
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профессиональный обзор фортов острова Русский. Это единственные сооружения такого рода сохранившиеся на территории России. Мы получили квалифицированные ответы на все наши вопросы касающиеся как истории города Владивостока так и связанные с современностью. Константин охотно шел навстречу нашим пожеланиям и с удовольствием оказывал помощь когда она требовалась. Спасибо! Вспоминаем поездку добрым словом и будем рекомендовать именно эту экскурсию всем нашим друзьям и знакомым собирающимся посетить Владивосток

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