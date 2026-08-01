Хотите открыть для себя настоящий Владивосток с его неповторимым характером и колоритом? Я проведу вас по дворам-колодцам криминальной «Миллионки», покажу лучшие смотровые площадки, познакомлю с уникальной природой и историей города.
Мы прогуляемся по центру и увидим спрятанные в секретных местах концептуальные граффити, а также вы услышите самые увлекательные легенды, мифы и истории о городе.
Мы прогуляемся по центру и увидим спрятанные в секретных местах концептуальные граффити, а также вы услышите самые увлекательные легенды, мифы и истории о городе.
Описание экскурсииВладивосток: все самое интересное Хотите увидеть настоящий Владивосток, удивительно сочетающий в себе европейскую культуру и азиатскую мудрость? Такой, каким видят его местные жители: с его загадками, тайнами, захватывающими историями и прочими «фишками»? Тогда вам стоит отправиться на нашу обзорную экскурсию по этому колоритному городу! Вы увидите:
- Знаменитый маяк «Токаревская кошка».
- Настоящий криминальный район Владивостока, та самая «Миллионка». Мы с вами побродим по ее узким улицам, заглянем во дворы-колодцы и, конечно, узнаем массу интересных фактов об этом удивительном месте.
- Отыщем яркие концептуальные граффити, раскиданные по разным локациям центра Владивостока.
- Побываем на самых лучших смотровых площадках города, известных своими захватывающими видами.
- Отправимся в прошлое, прогуливаясь по историческому центру.
- Рассмотрим Владивосток в лицах. Я расскажу вам о представителях царской семьи, владельце китобойных судов, одной из богатейших семей предпринимателей, получившей известность в кино, а также о первой девушке-блогере. Все они оставили свой след в истории города.
- Мы обязательно прогуляемся по трём набережным.
- А также! Вы услышите увлекательные истории про японских интервентов, «серую лошадь» и даже гуляющих в общественных местах тиграх! Важная информация • Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
- Возможно проведение данной экскурсии в исключительно пешем формате в центре города – 5000 руб.
- Питание не входит в стоимость экскурсии. По вашему желанию мы можем зайти во время экскурсии в любое заведение для обеда или ужина.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Историческая часть Владивостока
- Маяк «Токаревская кошка»
- Чайнатаун «Миллионка»
- Центр Владивостока
- Три набережные, мосты
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Добро пожаловать - главный девиз! Ребята очень доброжелательные, располагают к себе, отлично подстраиваются под гостей. Всегда на созвоне, оговаривают моменты, отлично водят машину!
Экскурсию мы провели с Константином. Особо не знали
Экскурсию мы провели с Константином. Особо не знали
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М
Марию мы выбрали по рекомендации и не прогадали. Она удивительно чуткий, отзывчивый и эрудированный человек, который читает много книг (в настоящее время это большая редкость).
Мы у Марии на 21 июля
Мы у Марии на 21 июля
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И
Хотим выразить огромную благодарность Марии. Она сегодня знакомила нас с городом. Экскурсия называется" Добро пожаловать во Владивосток". Действительно, сегодня мы были очарованы этим удивительным городом!
Мария не только рассказала множество историй
Мария не только рассказала множество историй
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Е
Экскурсию "Добро пожаловать во Владивосток" провел для нас Константин Сергеевич, вежливый, знающий и любящий свой город молодой человек. Он показал и рассказал о городе очень много за эти короткие 5
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В
Экскурсия "Владивосток: все самое интересное" была невероятно увлекательной и оставила у меня самые яркие впечатления. Мария показала себя не только как замечательный гид, но и как человек, готовый подстроиться под
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О
Константин Сергеевич оказался очень хорошим экскурсоводом и приятным компанейским человеком. Благодаря ему мы много узнали про Владивосток в котором были впервые. Помимо стандартных показов красот и достопримечательностей мы получили практически
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