Мария, спасибо огромное за познавательную экскурсию. Интересная беседа о городе и окрестностях, без датирования (как мы любим), но ёмкая и запоминающаяся. Милионка это шедевальный квартал со своей историей и колоритом. Гуляя по ней даже немного погружаешся в то время. И да, нам было совсем не страшно🙂, ведь мы были под охраной лучезарного Марса🐕, который задобрит своим взглядом любого.

Спасибо отдельное за пакетик, было Очень приятно. Спасибо за все ваши советы (эклеры поели, в Море сходили)