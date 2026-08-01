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про Владивосток, но и показала самые тайные его уголки, которые мы бы без нее не увидели, конечно! И ещё улицы, набережные, смотровая площадка, храмы, фуникулёр, пляж, маяк. Мария великолепно водит машину, такое впечатление, что знает абсолютно все дороги в городе, она удивительный рассказчик и очень - очень приятный в общении человек. Благодаря ей, смело можем сказать, что уже полюбили Владивосток, хотя здесь провели ещё только два дня.

Также она дала нам рекомендации по поводу ресторанов, и после экскурсии мы отправились по ее совету в знаменитую "Миллионку". За это тоже отдельная благодарность- после прогулки по этому знаковому месту в городе атмосфера ресторана была как нельзя кстати.

Очень приятно, что есть такие люди, не только знающие историю своего города, но и бесконечно его любящие и умеющие передать эту любовь другим.

Спасибо!