1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
«А затем нас ждет недолгое восхождение по красивому курумнику на скалу Замок Принцессы: с вершины оценим великолепный вид на всё ущелье Дарданеллы, устроим небольшую фотосессию, и перекусим на точке взлета роупджамперов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
«Кравцовские водопады, замок Янковского, заброшенные бассейны, мыс Теляковского с могильными соснами, «приморский баунти» — всё это ждёт вас в программе»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения5 июня 2024Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
- РРоман2 октября 2023Наверное - это дорого для этой экскурсии и кол-ва часов. С другой стороны настоящие эмоции, приятная компания и комфорт вряд
- ААлла23 сентября 2023Красивое место и приятная компания. Мы ходили утром, поездка не на 9 часов поэтому. На помосте с фотографий вы не сфотаетесь без специального снаряжения, без которого там опасно и легко упасть.
- ВВероника13 января 2023Были по данному маршруту 25.09.22. Выбрала его, т. к. хотелось увидеть интересные и красивые места. Если не боитесь пеших прогулок, в т. ч. по горам, очень рекомендую. Виды сверху изумительные, а сам путь неожиданный, особенно для городского жителя средней полосы.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Дворцы, замки и особняки»
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