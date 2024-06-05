Замки, дворцы и особняки Владивостока

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» во Владивостоке, цены от 19 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750 за всё до 4 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
3 отзыва
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
«А затем нас ждет недолгое восхождение по красивому курумнику на скалу Замок Принцессы: с вершины оценим великолепный вид на всё ущелье Дарданеллы, устроим небольшую фотосессию, и перекусим на точке взлета роупджамперов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
19 900 за всё до 4 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
«Кравцовские водопады, замок Янковского, заброшенные бассейны, мыс Теляковского с могильными соснами, «приморский баунти» — всё это ждёт вас в программе»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
    Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
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    путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍

  • Р
    Роман
    2 октября 2023
    Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
    Наверное - это дорого для этой экскурсии и кол-ва часов. С другой стороны настоящие эмоции, приятная компания и комфорт вряд
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    ли могут быть бесплатными в этой сфере) Саша отличный, приятный человек, много рассказал про традиции, Владивосток и многими советами мы воспользовались. Смело могу рекомендовать!)

  • А
    Алла
    23 сентября 2023
    Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
    Красивое место и приятная компания. Мы ходили утром, поездка не на 9 часов поэтому. На помосте с фотографий вы не сфотаетесь без специального снаряжения, без которого там опасно и легко упасть.
    Красивое место и приятная компания. Мы ходили утром, поездка не на 9 часов поэтому. На помосте
  • В
    Вероника
    13 января 2023
    Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
    Были по данному маршруту 25.09.22. Выбрала его, т. к. хотелось увидеть интересные и красивые места. Если не боитесь пеших прогулок, в т. ч. по горам, очень рекомендую. Виды сверху изумительные, а сам путь неожиданный, особенно для городского жителя средней полосы.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
  2. Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
  3. Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 19 900 до 23 750. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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