Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот

путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍

Наверное - это дорого для этой экскурсии и кол-ва часов. С другой стороны настоящие эмоции, приятная компания и комфорт вряд

ли могут быть бесплатными в этой сфере) Саша отличный, приятный человек, много рассказал про традиции, Владивосток и многими советами мы воспользовались. Смело могу рекомендовать!)

Красивое место и приятная компания. Мы ходили утром, поездка не на 9 часов поэтому. На помосте с фотографий вы не сфотаетесь без специального снаряжения, без которого там опасно и легко упасть.

В Вероника

Были по данному маршруту 25.09.22. Выбрала его, т. к. хотелось увидеть интересные и красивые места. Если не боитесь пеших прогулок, в т. ч. по горам, очень рекомендую. Виды сверху изумительные, а сам путь неожиданный, особенно для городского жителя средней полосы.