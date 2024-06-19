Подарите себе замечательную возможность запечатлеть себя на фото на фоне самых топовых видовых площадок во Владивостоке.
Описание фото-прогулкиСамые топовые видовые площадки города Если вы задавались вопросом, на что еще посмотреть во Владивостоке, у нас есть ответ. На нашей экскурсии мы посетим пять самых топовых видовых площадок города: 1) Маяк п-ов Эгершельд; 2) Сопка Монастырская; 3) Сопка Бурачка; 4) Назимовская батарея, вид на Русский мост; 5) Морская панорама на мыс. Вятлина и мыс. Тобизина Вы не только сможете оценить фантастические панорамы и красивые места во Владивостоке, но и сделать потрясающие фото. Важная информация: У гида будет с собой профессиональный фотоаппарат.
В любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное сопровождение,
- Услуги гида-руководителя,
- Фотоссесия
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завершение: Центральная площадь, Владивосток (место корректируется)
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия 5 видовых площадок Владивостока прошла замечательно. Целый день посещали знаковые видовые площадки во Владивостоке и на острове Русский. Сделали много красивых фотографий, посетили кафе с дегустацией морепродуктов и шикарным видом на море. Евгения рассказала много интересных фактов о Владивостоке и его истории. Она замечательный гид и фотограф. Советую эту экскурсию для знакомства с Владивостоком.
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F
Женя- мастер своего дела, за 5-6 часов мы побывали на основных смотровых площадках Владивостока, получили заряд положительных эмоций, и, что немаловажно, качественные фотографии в этот же день.
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