Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока

Подарите себе замечательную возможность запечатлеть себя на фоне самых топовых видовых площадок Владивостока

Для красивых фото
Подарите себе замечательную возможность запечатлеть себя на фоне самых топовых видовых площадок Владивостока.
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока

Что вас ожидает:

    Самые топовые видовые площадки города

    На нашей экскурсии мы посетим пять самых топовых видовых площадок г. Владивосток:

    • 1) Маяк п-ов Эгершельд;
    • 2) Сопка Монастырская;
    • 3) Сопка Бурачка;
    • 4) Назимовская батарея, вид на Русский мост;
    5) Морская панорама на мыс. Вятлина и мыс. Тобизина

    Важная информация:

    • У гида будет с собой профессиональный фотоаппарат.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспортное сопровождение
    • услуги гида-руководителя
    • фотоссесия
    Что не входит
    • личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Центральная площадь, Владивосток
    Завершение: Центральная площадь, Владивосток (место корректируется)
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • У гида будет с собой профессиональный фотоаппарат
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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