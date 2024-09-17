50 отзывов

4 часа

Индивидуальная до 4 чел.

Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности