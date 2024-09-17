Батарея Назимовская – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Батарея Назимовская» во Владивостоке, цены от 10 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Все видовые места Владивостока за 4 часа
Пешая
50 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
2 отзыва
4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Владивостоком нестандартно
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Владивостоком нестандартно
Начало: Ул. Светланская 20, Владивосток
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Степаненко
    17 сентября 2024
    Все видовые места Владивостока за 4 часа
    Замечательная экскурсия. За 4 часа на самом деле знакомишься с городом, его историей, посещаешь лучшие и знаменитые локации. После такой
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    экскурсии не влюбиться в этот город не возможно. Теперь Владивосток навсегда будет в моем сердце. И большое спасибо гиду Павлу за прекрасный рассказ о городе, красоту этих мест, которые он мне подарил.

  • Н
    Наталья
    19 июня 2024
    Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
    Экскурсия 5 видовых площадок Владивостока прошла замечательно. Целый день посещали знаковые видовые площадки во Владивостоке и на острове Русский. Сделали
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    много красивых фотографий, посетили кафе с дегустацией морепродуктов и шикарным видом на море. Евгения рассказала много интересных фактов о Владивостоке и его истории. Она замечательный гид и фотограф. Советую эту экскурсию для знакомства с Владивостоком.

  • F
    Fitnes777zdes
    14 июня 2022
    Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
    Женя- мастер своего дела, за 5-6 часов мы побывали на основных смотровых площадках Владивостока, получили заряд положительных эмоций, и, что немаловажно, качественные фотографии в этот же день.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Батарея Назимовская»

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  3. Знакомство с Владивостоком нестандартно
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
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  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Кравцовские водопады
  7. Полуостров Гамова
  8. Бухта Теляковского
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в декабре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Батарея Назимовская" можно забронировать 3 экскурсии от 10 900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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