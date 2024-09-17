4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Владивостоком нестандартно
Начало: Ул. Светланская 20, Владивосток
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтепаненко17 сентября 2024Замечательная экскурсия. За 4 часа на самом деле знакомишься с городом, его историей, посещаешь лучшие и знаменитые локации. После такой
- ННаталья19 июня 2024Экскурсия 5 видовых площадок Владивостока прошла замечательно. Целый день посещали знаковые видовые площадки во Владивостоке и на острове Русский. Сделали
- FFitnes777zdes14 июня 2022Женя- мастер своего дела, за 5-6 часов мы побывали на основных смотровых площадках Владивостока, получили заряд положительных эмоций, и, что немаловажно, качественные фотографии в этот же день.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Батарея Назимовская»
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