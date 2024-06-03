1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
«📸 И конечно, как профессиональный фотограф я позабочусь о том, чтобы на память об этом дне у вас остались живые, атмосферные, красивые снимки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
«📷 В течение 2 дней после поездки я отправлю вам получившиеся снимки (10–30 фотографий в зависимости от количества человек) в цветокоррекции»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
15 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
6 часов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
«Фотографии и видео отправим вам в этот же день в течение нескольких часов (30-60 фото)»
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
1491012 674₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
«А затем нас ждет недолгое восхождение по красивому курумнику на скалу Замок Принцессы: с вершины оценим великолепный вид на всё ущелье Дарданеллы, устроим небольшую фотосессию, и перекусим на точке взлета роупджамперов»
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Владивосток и остров Русский: незабываемая фото-прогулка с профессионалом
Откройте для себя красоту Владивостока и острова Русского через объектив профессиональной камеры во время уникальной фото-прогулки
Начало: Заберу из вашего отеля
«Куда бы мы ни направились, кадры с фотосессии получатся атмосферными и живыми»
10 июня в 14:30
11 июня в 14:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Приручить доску и волны Японского моря, а также побывать на мысе Тобизина или на острове Шкота
«Оборудование и фотосессия входят в стоимость»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 17 000₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
«Увидите заброшенный маяк, галечные пляжи и птичьи базары, а также сделаете яркие и запоминающиеся фотографии, чтобы сохранить воспоминания о поездке надолго»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления
Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки
Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток
«Что вас ожидает: Во Владивостоке есть на что посмотреть — приглашаю вас на мобильную фото прогулку по достопримечательностям самого города и пригорода»
Расписание: Любой день, любое время
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 900₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Топ 8 Instagram мест Владивостока
Начало: Ваш адрес во Владивостоке
«Сделайте крутые фотки в свой инстаграм»
Расписание: Каждый день, утром или после обеда
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: По договорённости с гидом
«Как профессиональный фотограф я позабочусь о том, чтобы на память об этом дне у вас остались живые, атмосферные, красивые снимки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Понаблюдаем за стадами пятнистых оленей, которые заполонили остров, а также на всем маршруте я буду фотографировать вас на профессиональном уровне и (по погоде) снимать на квадрокоптер (коптер за небольшую доп плату)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
47 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
По Владивостоку и острову Русский
Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 июня 2024Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову.
- ЮЮлия27 мая 2024Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь! Индивидуальный подход, позитивный настрой
- ССтанислав24 мая 2024Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно! Игорь полностью подстраивался под наше состояние. Мы были очень активные, подвижные и просились
- ААндрей20 мая 2024Большое спасибо Александру за такую интересную возможность, интересный рассказ и оперативное реагирование
- ООльга17 мая 2024Спасибо Ольге за один из самых ярких дней нашей семьи. Он точно останется в памяти навсегда Очень всем рекомендую
- ГГалина17 мая 2024Отправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней было очень комфортно, интересно и
- ММаксим16 мая 2024Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и остались очень приятно удивлены
- ммарина8 мая 2024В Приморье мы были в третий раз и думали, что удивить нас уже нечем. Однако маршрут оказался прекрасным! На экскурсии
- AANASTASIIAVIKTOROVNAKUPRIIANOVA10 апреля 2024Незабываемая поездка!!! Вызов природе и себе. Сказочные виды! Большое спасибо экскурсоводу Анне, все было замечательно.
- ЮЮлия9 апреля 2024Добрый день! Нам важна была индивидуальная экскурсия и отсутствие километровых прогулок, при этом хотелось посмотреть красивые места которые стоит посетить
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Фотопрогулки»
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