Фотосессии во Владивостоке с личным фотографом

Найдено 12 экскурсий в категории «Фотопрогулки» во Владивостоке, цены от 9 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
44 отзыва
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
«📸 И конечно, как профессиональный фотограф я позабочусь о том, чтобы на память об этом дне у вас остались живые, атмосферные, красивые снимки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за всё до 4 чел.
На остров Шкота - с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
11 отзывов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
«📷 В течение 2 дней после поездки я отправлю вам получившиеся снимки (10–30 фотографий в зависимости от количества человек) в цветокоррекции»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
15 990 за всё до 3 чел.
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
6 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
«Фотографии и видео отправим вам в этот же день в течение нескольких часов (30-60 фото)»
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
1491012 674 за всё до 6 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
3 отзыва
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
«А затем нас ждет недолгое восхождение по красивому курумнику на скалу Замок Принцессы: с вершины оценим великолепный вид на всё ущелье Дарданеллы, устроим небольшую фотосессию, и перекусим на точке взлета роупджамперов»
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
19 900 за всё до 4 чел.
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
1 отзыв
Владивосток и остров Русский: незабываемая фото-прогулка с профессионалом
Откройте для себя красоту Владивостока и острова Русского через объектив профессиональной камеры во время уникальной фото-прогулки
Начало: Заберу из вашего отеля
«Куда бы мы ни направились, кадры с фотосессии получатся атмосферными и живыми»
10 июня в 14:30
11 июня в 14:00
12 000 за всё до 4 чел.
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
🚗 На машине
Сёрфинг
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Приручить доску и волны Японского моря, а также побывать на мысе Тобизина или на острове Шкота
«Оборудование и фотосессия входят в стоимость»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 17 000 за всё до 2 чел.
Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
3 отзыва
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
«Увидите заброшенный маяк, галечные пляжи и птичьи базары, а также сделаете яркие и запоминающиеся фотографии, чтобы сохранить воспоминания о поездке надолго»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900 за всё до 3 чел.
Мобильная фотопрогулка под ключ
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления
Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки
Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток
«Что вас ожидает: Во Владивостоке есть на что посмотреть — приглашаю вас на мобильную фото прогулку по достопримечательностям самого города и пригорода»
Расписание: Любой день, любое время
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 900 за человека
Топ 8 Instagram мест Владивостока
Фотопрогулка
5 часов
4 отзыва
Топ 8 Instagram мест Владивостока
Начало: Ваш адрес во Владивостоке
«Сделайте крутые фотки в свой инстаграм»
Расписание: Каждый день, утром или после обеда
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
11 000 за всё до 3 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: По договорённости с гидом
«Как профессиональный фотограф я позабочусь о том, чтобы на память об этом дне у вас остались живые, атмосферные, красивые снимки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
49 000 за всё до 4 чел.
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Понаблюдаем за стадами пятнистых оленей, которые заполонили остров, а также на всем маршруте я буду фотографировать вас на профессиональном уровне и (по погоде) снимать на квадрокоптер (коптер за небольшую доп плату)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
47 000 за всё до 4 чел.
По Владивостоку и острову Русский
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
По Владивостоку и острову Русский
Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову.
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь! Индивидуальный подход, позитивный настрой
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    и незабываемые эмоции, впечатления и конечно же кадры🤩 Живописный маршрут и куча бонусов в виде интересных так сказать укромных от всех глаз мест. Потрясающий день не смотря на дождь и ветер. Спасибо за маленькое волшебное путешествие! 😁

    Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь!
  • С
    Станислав
    24 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно! Игорь полностью подстраивался под наше состояние. Мы были очень активные, подвижные и просились
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    везде, он поддерживал наши затеи и мы отклонялись от маршрута. Было огненно! Самый большой плюс, что у него есть Дрон и получились офигенные кадры. Я рискнула и искупалась в холодной воде, зато кааак красиво! Игорь очень доброжелательный и отзывчив. Помог нам и в личных вопросах т. к мы не местные!

    Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!
  • А
    Андрей
    20 мая 2024
    Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
    Большое спасибо Александру за такую интересную возможность, интересный рассказ и оперативное реагирование
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Спасибо Ольге за один из самых ярких дней нашей семьи. Он точно останется в памяти навсегда Очень всем рекомендую
  • Г
    Галина
    17 мая 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Отправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней было очень комфортно, интересно и
    читать дальше

    познавательно) Сколько незабываемых впечатлений и эмоций мы получили от этой поездки-не передать словами! От всех локаций нашего путешествия просто дух захватывает! Милейшие нерпы, лежбище морских львов, птичий базар, косули- и это далеко не все! Отдельное спасибо нашему капитану Виталию-с ним было не страшно бороться с волнами, он профессионал своего дела, надежный и легкий в общении, а сколько историй рассказал!) Всем рекомендую данную экскурсию, она не просто стоит своих денег, она с лихвой окупается видами, впечатлениями, эмоциями, фото, новыми знаниями и проверкой своих возможностей! Спасибо за это замечательное приключение ❤️‍🔥 P.S. Не переживайте если у вас нет с собой ветрозащитных курток,рюкзаков и т. д.-ребята с радостью вам помогут и обо всем позаботятся😉

    Отправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней было
  • М
    Максим
    16 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и остались очень приятно удивлены
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    продуманностью деталей тура и комбо - набором различных локаций для отдыха и прогулок. Классно, когда ты имеешь возможность одновременно оказаться в воде (перейти море вброд), забраться на видовые красоты, рассмотреть нюансы выращивания морекультуры и даже их попробовать и многое-многое другое! Игорь отличается высокой пунктуальностью, знанием местности и, главное, умением поддерживать интересную беседу с хорошим чувством юмора! Это был идеальный день для отдыха на природе! Очень рекомендуем всем именно этот тур!

    Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и
  • м
    марина
    8 мая 2024
    На остров Шкота - с фотографом
    В Приморье мы были в третий раз и думали, что удивить нас уже нечем. Однако маршрут оказался прекрасным! На экскурсии
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    были с гидом Игорем. Огромное спасибо Игорю за интересный рассказ, внимание и заботу! Через косу перехлестывали волны, вода была холодная, но Игорь выдал нам "штаны с сапогами" и мы лихо перешли сухими и туда и обратно. С погодой нам повезло, было солнце, но очень сильный ветер, так что опасались подходить совсем близко к обрыву. Но виды открывались просто замечательные! Аж дух захватывает! На пляж не спускались, после дождя было очень скользко (но в следующий раз обязательно попробуем!). Зато чудесно прогулялись по весеннему лесу, собрали немного черемши, сделали море красивых фотографий В общем, не дорога, а сплошное удовольствие! Спасибо, Игорь, за замечательный день и за неожиданные открытия!

  • A
    ANASTASIIAVIKTOROVNAKUPRIIANOVA
    10 апреля 2024
    Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
    Незабываемая поездка!!! Вызов природе и себе. Сказочные виды! Большое спасибо экскурсоводу Анне, все было замечательно.
  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2024
    Топ 8 Instagram мест Владивостока
    Добрый день! Нам важна была индивидуальная экскурсия и отсутствие километровых прогулок, при этом хотелось посмотреть красивые места которые стоит посетить
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    гостям города. Экскурсию проводила Юлия, на хорошем комфортном автомобиле, что тоже не мало важно в дороге, интересно рассказывала о городе и достопримечательностях на которые мы сами не добрались бы, а о каких то просто не владели информацией. Хотим выразить благодарность за интересную экскурсию и в целом приятную поездку по достопримечательностям 🌸

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
  2. На остров Шкота - с фотографом
  3. Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
  4. Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
  5. Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 9 900 до 49 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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