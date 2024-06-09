Мы отправимся в увлекательную прогулку по острову Елена, который до недавнего времени был закрыт для посетителей. Вас ждут удивительные пейзажи Приморья: мы посмотрим на остров с воды и сойдем на берег к его главной достопримечательности — остаткам Владивостокской крепости. А нагуляв аппетит, мы остановимся на пикник и попробуем вкуснейшие морепродукты.

Описание экскурсии

Прогулка по острову и приморские деликатесы Мы отправимся на остров, который был закрыт для посещения до 1996 года. Нас ждет увлекательная прогулка по острову, осмотр остатков объектов Владивостокской крепости. Сможем научиться ходить на сапе и осмотрим остров с моря. А также нас ждет обед из свежайших морепродуктов и интересные факты из жизни морских обитателей от нашего профессионального дайвера. Важная информация: С собой стоит взять теплые вещи — будет переход через канал на лодке.