Мы отправимся в увлекательную прогулку по острову Елена, который до недавнего времени был закрыт для посетителей.
Вас ждут удивительные пейзажи Приморья: мы посмотрим на остров с воды и сойдем на берег к его главной достопримечательности — остаткам Владивостокской крепости. А нагуляв аппетит, мы остановимся на пикник и попробуем вкуснейшие морепродукты.
Вас ждут удивительные пейзажи Приморья: мы посмотрим на остров с воды и сойдем на берег к его главной достопримечательности — остаткам Владивостокской крепости. А нагуляв аппетит, мы остановимся на пикник и попробуем вкуснейшие морепродукты.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Остров Елены
- Офицерский дом
- Объекты Владивостокской крепости
Описание экскурсии
Прогулка по острову и приморские деликатесы Мы отправимся на остров, который был закрыт для посещения до 1996 года. Нас ждет увлекательная прогулка по острову, осмотр остатков объектов Владивостокской крепости. Сможем научиться ходить на сапе и осмотрим остров с моря. А также нас ждет обед из свежайших морепродуктов и интересные факты из жизни морских обитателей от нашего профессионального дайвера. Важная информация: С собой стоит взять теплые вещи — будет переход через канал на лодке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Елены
- Офицерский дом
- Объекты Владивостокской крепости
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение
- Услуги дайвера
- Перекус
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Светланская 31
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- С собой стоит взять теплые вещи - будет переход через канал на лодке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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