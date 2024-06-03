Владивостокская крепость – экскурсии во Владивостоке

Найдено 20 экскурсий в категории «Владивостокская крепость» во Владивостоке, цены от 2 050 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
29 отзывов
Популярное предложение
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе
Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан...
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
3 400 за человека
Город у Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
197 отзывов
Город у Тихого океана: эксклюзивная экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня
Начало: От гостиницы
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать на остров Русский
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Владивосток - русский Сан-Франциско
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200 за всё до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
94 отзыва
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
24 июня в 10:00
26 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Владивосток: море, форты, маяки
🚗 На машине
Групповая
5 часов
2 отзыва
Владивосток: море, форты, маяки
Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский
Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 800 за человека
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000 за человека
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Посетить знаковые места острова, побывать на мысе Тобизина и полюбоваться Японским морем
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
11 700 за всё до 3 чел.
Мыс Тобизина и форты острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
14 отзывов
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Восхититься живописными морскими панорамами и удивиться в подземельях крепостных фортов
Завтра в 09:30
15 июня в 09:00
11 500 за всё до 3 чел.
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей
Начало: на улице Светланская
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
от 9 980 за всё до 7 чел.
Владивосток и его живописные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Владивосток и его живописные окрестности: от маяка до сопок
Погрузитесь в уникальный мир Владивостока: от портовой жизни до захватывающих видов с сопок
Начало: Г. Владивосток
Завтра в 05:00
10 июня в 18:00
10 750 за всё до 3 чел.
Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова
Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
1 отзыв
Владивосток и остров Русский: незабываемая фото-прогулка с профессионалом
Откройте для себя красоту Владивостока и острова Русского через объектив профессиональной камеры во время уникальной фото-прогулки
Начало: Заберу из вашего отеля
10 июня в 14:30
11 июня в 14:00
12 000 за всё до 4 чел.
Крепость Владивостока: Форт № 7
🚗 На машине
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
Крепость Владивостока: Форт № 7
Приоткрыть военные тайны в подземной казарме форта, его погребах боезапаса и тоннелях
Начало: На Центральной площади
13 июня в 14:00
20 июня в 14:00
2 050 за человека
Лучшие фотолокации острова Русский
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Лучшие фотолокации острова Русский
Начало: Возле вашего отеля в городе Владивостоке
Расписание: Каждый день утром или после обеда
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Индивидуальная
4 часа
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
Проехать почти весь остров по кругу и посетить его значимые объекты
Начало: на площади Борцам Революции
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
6 000 за человека
Гастротур на остров Елены
🚶 Пешая
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
С комфортом добраться до отеля и познакомиться с достопримечательностями региона
Начало: У аэропорта Владивостока
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
8 490 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Владивосток: море, форты, маяки
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает) Маршрут хороший,
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    переезды и пешие переходы оптимально чередуются, золотая середина — и посмотрели много всего, и сильно устать не успели))) А ещё бонусом к экскурсии мы получили ещё кучу полезных рекомендаций — куда ещё сходить, что посмотреть, где поесть) Рекомендуем!) С уважением, Юля и Вадим

    Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)
  • Д
    Дмитрий
    28 мая 2024
    Мыс Тобизина и форты острова Русский
    Владимир отличный гид. прекрасно знает историю,интересный рассказчик и опытный проводник. С ним никуда не страшно идти,в том числе и карабкаться на мыс Тобизина. Кроме незабываемых впечатлений на память осталось много красивых фотографий. сделанных Владимиром.
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
    Отличный гид. Рассказал много интересного. Шикарные виды. Очень понравилось переходить вброд на остров Шкота. Антон очень любит свой край и
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    это чувствуется в его рассказах. Очень деликатный, терпеливый, доброжелательный. Обязательно дополните экскурсию Мысом Тобизина. В конце прогулки нас ждал ужин с великолепным видом.

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Владивосток - русский Сан-Франциско
    Спасибо Дмитрию за замечательную экскурсию, все было интересно, очень понравилось
  • А
    Антон
    22 мая 2024
    Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
    Путешествие 🔥! Красиво, интересно, местами захватывающе! Антон красавчик🤝
  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Добро пожаловать на остров Русский
    Александр - отличный гид! Много полезной и интересной информации, плюс отличный выбор мест! Главное, что ещё с погодой повезло! В хороший солнечный день впечатления просто незабываемые!
    Александр - отличный гид! Много полезной и интересной информации, плюс отличный выбор мест!Александр - отличный гид! Много полезной и интересной информации, плюс отличный выбор мест!Александр - отличный гид! Много полезной и интересной информации, плюс отличный выбор мест!Александр - отличный гид! Много полезной и интересной информации, плюс отличный выбор мест!Александр - отличный гид! Много полезной и интересной информации, плюс отличный выбор мест!Александр - отличный гид! Много полезной и интересной информации, плюс отличный выбор мест!
  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Мыс Тобизина и форты острова Русский
    С Владимиром мы посещали форт Поспелова и мыс Тобизина. Интересный, энергичный и общительный человек, который искренне любит свое дело! Все
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    постоянно подробно и интересно рассказывал — не давал унывать. Тех, кто выбирает мыс Тобизина для экскурсий, хочется предупредить, что маршрут с некоторым перепадом высот. Однако, позитивные впечатления и эмоции от местной природы, моря и общения с Владимиром с лихвой окупают этот недостаток. Одевайтесь правильно — на маршруте жарковато, а у моря прохладно. Треккинговая обувь будет тоже очень кстати. Дойдя до края мыса Тобизина, был привал, где Владимир угостил кофе и домашним салом — очень вкусно. В ходе экскурсии гид нас много фотографировал, человек увлечен, любит и, главное, умеет это делать — снимки получились впечатляющими, на долгую память. За это — отдельная благодарность. Вдоволь нагулявшись по мысу, по рекомендации Владимира мы отправились в океанариум, о чем ни разу не пожалели. Исключительно положительные эмоции и лучшие рекомендации.

    С Владимиром мы посещали форт Поспелова и мыс Тобизина. Интересный, энергичный и общительный человек, который искреннеС Владимиром мы посещали форт Поспелова и мыс Тобизина. Интересный, энергичный и общительный человек, который искреннеС Владимиром мы посещали форт Поспелова и мыс Тобизина. Интересный, энергичный и общительный человек, который искренне
  • М
    Мария
    14 мая 2024
    Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
    Присоединяюсь к положительным комментариям, всё прошло отлично. Спасибо огромное за возможность посмотреть такие красивые места и за интересную компанию.
    Присоединяюсь к положительным комментариям, всё прошло отлично. Спасибо огромное за возможность посмотреть такие красивые места иПрисоединяюсь к положительным комментариям, всё прошло отлично. Спасибо огромное за возможность посмотреть такие красивые места и
  • С
    Сирина
    13 мая 2024
    Прогулка на каяке в бухте острова Русский
    Я очень рада, что выбрала такую экскурсию! Спасибо Алексею! Он сделал все, чтобы нам хотелось вернуться. При случае обязательно вернусь!
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Город у Тихого океана
    Отличный выбор для знакомства с городом!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Владивостокская крепость»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
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  5. Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
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  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
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