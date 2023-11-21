Посетите уникальный комплексный памятник истории русской военно-инженерной мысли конца XIX — начала XX века, аналогов которому нет на территории современной Российской Федерации.
Судьба крепости отразила всю историю российского Дальнего Востока: от военной и внешнеполитической, до культурной и социально-экономической.
Судьба крепости отразила всю историю российского Дальнего Востока: от военной и внешнеполитической, до культурной и социально-экономической.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Остров Русский
- Форт 12
- Великокняжеская батарея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Форт №12 Самый оригинальный и нестандартный по устройству из всех фортов крепости. По форме форт напоминает в плане гигантскую бабочку. Здесь вы сможете увидеть уникальные инженерные решения, пройдете по подземным коридорам, посетите подбрустверную галерею, одиночный кофр. Береговая батарея №XVII Название «Великокняжеская» она получила в память визита во Владивосток в 1908 году Генерал-инспектора артиллерии Великого князя Сергея Михайловича. Здесь с прибрежных скал открывается великолепный вид на просторы Японского моря, а контраст между мощными бетонными сооружениями и буйной природой острова Русский производит впечатление даже на бывалых путешественников. А еще здесь установлен современный арт-объект На экскурсии вы:
- насладитесь идеалистическими морскими панорамами;
- пройдёте с фонарями по тоннелям и помещениям;
- поймёте, в чём уникальность местных инженерных решений;
- узнаете, чей труд использовали при строительстве и было ли в курсе убежища гражданское население. Важная информация • Транспорт включен в стоимость экскурсии.
- По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Дополнительные опции: стеклянный пляж — 2000 рублей, ворошиловская батарея — 1000 рублей.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда
- Напитки
- Дополнительные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Транспорт включен в стоимость экскурсии.
- По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Дополнительные опции:
- Стеклянный пляж — 2000 руб.
- Ворошиловская батарея — 1000 руб
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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