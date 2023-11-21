Город-форт: посещение Владивостокской крепости

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Посетите уникальный комплексный памятник истории русской военно-инженерной мысли конца XIX — начала XX века, аналогов которому нет на территории современной Российской Федерации.

Судьба крепости отразила всю историю российского Дальнего Востока: от военной и внешнеполитической, до культурной и социально-экономической.
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Ближайшие даты:
21
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Что вас ожидает:

  • Остров Русский
  • Форт 12
  • Великокняжеская батарея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Форт №12 Самый оригинальный и нестандартный по устройству из всех фортов крепости. По форме форт напоминает в плане гигантскую бабочку. Здесь вы сможете увидеть уникальные инженерные решения, пройдете по подземным коридорам, посетите подбрустверную галерею, одиночный кофр. Береговая батарея №XVII Название «Великокняжеская» она получила в память визита во Владивосток в 1908 году Генерал-инспектора артиллерии Великого князя Сергея Михайловича. Здесь с прибрежных скал открывается великолепный вид на просторы Японского моря, а контраст между мощными бетонными сооружениями и буйной природой острова Русский производит впечатление даже на бывалых путешественников. А еще здесь установлен современный арт-объект На экскурсии вы:
  • насладитесь идеалистическими морскими панорамами;
  • пройдёте с фонарями по тоннелям и помещениям;
  • поймёте, в чём уникальность местных инженерных решений;
  • узнаете, чей труд использовали при строительстве и было ли в курсе убежища гражданское население. Важная информация • Транспорт включен в стоимость экскурсии.
  • По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Дополнительные опции: стеклянный пляж — 2000 рублей, ворошиловская батарея — 1000 рублей.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда
  • Напитки
  • Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Транспорт включен в стоимость экскурсии.
  • По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Дополнительные опции:
  • Стеклянный пляж — 2000 руб.
  • Ворошиловская батарея — 1000 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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