насладитесь идеалистическими морскими панорамами;

пройдёте с фонарями по тоннелям и помещениям;

поймёте, в чём уникальность местных инженерных решений;

узнаете, чей труд использовали при строительстве и было ли в курсе убежища гражданское население. Важная информация • Транспорт включен в стоимость экскурсии.

По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные опции: стеклянный пляж — 2000 рублей, ворошиловская батарея — 1000 рублей.

Форт №12 Самый оригинальный и нестандартный по устройству из всех фортов крепости. По форме форт напоминает в плане гигантскую бабочку. Здесь вы сможете увидеть уникальные инженерные решения, пройдете по подземным коридорам, посетите подбрустверную галерею, одиночный кофр. Береговая батарея №XVII Название «Великокняжеская» она получила в память визита во Владивосток в 1908 году Генерал-инспектора артиллерии Великого князя Сергея Михайловича. Здесь с прибрежных скал открывается великолепный вид на просторы Японского моря, а контраст между мощными бетонными сооружениями и буйной природой острова Русский производит впечатление даже на бывалых путешественников. А еще здесь установлен современный арт-объект На экскурсии вы: