Анна проводит ещё 3 экскурсии

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Крепость Владивостока: Форт № 7

Приоткрыть военные тайны в подземной казарме форта, его погребах боезапаса и тоннелях

Анна
Анна – представитель из Владивостока
Какие тайны хранит самая мощная крепость своего времени? Вы познакомитесь с историей 📖 форта № 7 и оцените гений инженерной мысли его строителей, впечатлитесь масштабами подземного города и разберетесь в том, что такое бруствер, барбет и двойной кофр.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 450 ₽ за человека

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Крепость Владивостока: Форт № 7
Крепость Владивостока: Форт № 7

Что вас ожидает

Золотой век Владивостока
В 1906-1916 годах Владивосток был главным опорным пунктом России на Тихом Океане, куда стекалось все золото Империи. За десять лет город 🏙️ оброс укреплениями крепости, одним из которых был форт № 7 имени наследника престола Цесаревича Алексея. Вы вспомните историю 📖 русско-японской войны, услышите о строительстве батарей и фортов после завоевания Порт-Артура и насладитесь видом на город с горы ⛰️ Торопова.

Подземные жители
Мы побываем там, где еще сто лет назад стояла целая рота солдат. Вы пройдете почти 1, 5 километра по внушительным тоннелям и увидите огромную подземную казарму, которая могла вмещать до 400 человек гарнизона; заглянете в погреба боезапаса и отыщите зенитный автомат. Мы посмотрим старинные фотографии 📸, поговорим о том, что помешало завершению строительства форта, а после исследуем окрестную территорию.

Организационные детали

  • Внутри форта частично смонтировано электрическое освещение (бывает, что не работает по техническим причинам!). Фонарики предоставляются.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Владивостока и обратно включен в стоимость
  • Входные билеты 🎫 в форт входят в стоимость экскурсии
  • Сувениры и питание оплачиваются отдельно по желанию
Начало и место завершения
🚩 на Центральной площади
Крепость Владивостока: Форт № 7
Крепость Владивостока: Форт № 7
Крепость Владивостока: Форт № 7
Крепость Владивостока: Форт № 7

Экскурсия проводится в среду в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Мы команда гидов с 12-летним опытом работы, победители ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья». Специализируемся на турах по Приморскому краю. Давно и успешно работаем со сборными и организованными группами школьников и студентов, жителей и гостей города. Стараемся постоянно обновлять список маршрутов, искать для наших путешественников новые, интересные места!
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Анна проводит ещё 3 экскурсии

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