Анна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Золотой век Владивостока

В 1906-1916 годах Владивосток был главным опорным пунктом России на Тихом Океане, куда стекалось все золото Империи. За десять лет город 🏙️ оброс укреплениями крепости, одним из которых был форт № 7 имени наследника престола Цесаревича Алексея. Вы вспомните историю 📖 русско-японской войны, услышите о строительстве батарей и фортов после завоевания Порт-Артура и насладитесь видом на город с горы ⛰️ Торопова.

Подземные жители

Мы побываем там, где еще сто лет назад стояла целая рота солдат. Вы пройдете почти 1, 5 километра по внушительным тоннелям и увидите огромную подземную казарму, которая могла вмещать до 400 человек гарнизона; заглянете в погреба боезапаса и отыщите зенитный автомат. Мы посмотрим старинные фотографии 📸, поговорим о том, что помешало завершению строительства форта, а после исследуем окрестную территорию.

Организационные детали

Внутри форта частично смонтировано электрическое освещение (бывает, что не работает по техническим причинам!). Фонарики предоставляются.

Что входит в стоимость, а что — нет