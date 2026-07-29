Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для прогулки - с июня по август, когда погода наиболее комфортная и тёплая. В мае и сентябре также можно насладиться путешествием, но температура воды будет ниже. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать погодные условия и подготовиться к более прохладной погоде.

К маяку Басаргина, символу Владивостока, можно добраться только по воде. Путешествие на сапборде из бухты Соболь подарит уникальные виды на скалы и остатки Владивостокской крепости. По пути участники узнают об истории маяка и адмирале Басаргине. Это безопасное и увлекательное приключение для всей семьи, включая детей от 9 лет. Оборудование и инструктаж предоставляются

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Добраться до маяка Басаргина можно двумя водными путями: из бухты Соболь и из бухты Патрокл — мы выберем первый вариант.

Я проведу короткий инструктаж и выдам всё необходимое оборудование: сапборды, вёсла. При необходимости предоставлю чистые гидрокостюмы и акваботинки.

Мы неспешно поплывём до маяка. По пути полюбуемся скалами и морскими просторами, а также увидим части Владивостокской крепости, а именно два ДОТа, один из которых установлен прямо в скале.

Поговорим об истории маяка и затронем личность самого адмирала Басаргина — географа и исследователя.

Организационные детали

Детям с 9 лет можно плыть на сапе самостоятельно, до 9 лет — со взрослым на одном сапе.