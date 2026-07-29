К маяку Басаргина, символу Владивостока, можно добраться только по воде.
Путешествие на сапборде из бухты Соболь подарит уникальные виды на скалы и остатки Владивостокской крепости. По пути участники узнают об истории маяка и адмирале Басаргине. Это безопасное и увлекательное приключение для всей семьи, включая детей от 9 лет. Оборудование и инструктаж предоставляются
Путешествие на сапборде из бухты Соболь подарит уникальные виды на скалы и остатки Владивостокской крепости. По пути участники узнают об истории маяка и адмирале Басаргине. Это безопасное и увлекательное приключение для всей семьи, включая детей от 9 лет. Оборудование и инструктаж предоставляются
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальная водная прогулка
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🧒 Подходит для детей
- 📚 Интересные факты о маяке
- 🏞️ Живописные виды
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки - с июня по август, когда погода наиболее комфортная и тёплая. В мае и сентябре также можно насладиться путешествием, но температура воды будет ниже. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать погодные условия и подготовиться к более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Маяк Басаргина
- Владивостокская крепость
Описание экскурсии
Добраться до маяка Басаргина можно двумя водными путями: из бухты Соболь и из бухты Патрокл — мы выберем первый вариант.
Я проведу короткий инструктаж и выдам всё необходимое оборудование: сапборды, вёсла. При необходимости предоставлю чистые гидрокостюмы и акваботинки.
Мы неспешно поплывём до маяка. По пути полюбуемся скалами и морскими просторами, а также увидим части Владивостокской крепости, а именно два ДОТа, один из которых установлен прямо в скале.
Поговорим об истории маяка и затронем личность самого адмирала Басаргина — географа и исследователя.
Организационные детали
Детям с 9 лет можно плыть на сапе самостоятельно, до 9 лет — со взрослым на одном сапе.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У бухты Соболь
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Александр. Занимаюсь проведением сап-экскурсий на маяк Басаргина, а также по другим бухтам Владивостока с 2016 года. Люблю природу, общение с людьми. Являюсь коренным жителем Приморского края, показываю наш Владивосток гостям со всей России и не только. Знаю много интересных и впечатляющих мест.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия понравилась. Маршрут несложный, интересный с красивыми видами. Александр доступно обучил правилам управления САПом, провел интересную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
17.07.2026 всей семьёй первый раз катались на сапе. Нам очень понравилось, особенно дети были в восторге, научились управлять сапом. Хотя море было волнительно, но все справились. Большое спасибо Александру, он нам все рассказал и показал, провел инструктаж, замечательный и интересный человек. Особенно порадовали совместные фото и видео в конце прогулки! Рекомендую 100%
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 2 сен 2025
Все отлично
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Давно хотела попасть на эту прогулку, но никак не получалось: то день неудобный, то группа не набиралась. И вот, наконец, Александр помог реализовать все задуманное. Очень отзывчивый, он согласился провести
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Волшебная прогулка на сапах с инструктором Александром В начале нашего мини-путешествия он рассказал нам,новичкам,как правильно держаться на сапах, как вставать или садиться, был рядом, чтобы в нужный момент подсказать. Рассказал много интересных историй, а также сделал много замечательных фотографий и видео. Однозначно рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилась прогулка! Вода была спокойной, а виды потрясающие. Александр оказался настоящим профессионалом: всё объяснил доступно, делал классные фото и поддерживал на протяжении всего маршрута. Маяк впечатляет, а сам процесс гребли дарит отличные эмоции. Рекомендую всем, кто хочет классно провести время на воде и расслабиться!
ПС. Около маяка можно поплавать- вода кайфовая
ПС. Около маяка можно поплавать- вода кайфовая
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «На сапе - к маяку Басаргина»
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборК маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Исследовать живописные локации в окрестностях города за 3 часа
Начало: О. Русский ул. Поселок канал 30
Завтра в 08:00
7 авг в 08:30
от 34 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей
Начало: На улице Светланская
9 авг в 10:00
11 авг в 11:00
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Владивосток: море, форты, маяки
Откройте для себя морскую романтику Владивостока: маяки, мосты и крепости на фоне живописных пейзажей. Увлекательное путешествие на комфортабельном авто
Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
4256 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Незабываемый вечер на сапах в бухте Новик. Откройте для себя закат, морские деликатесы и ночной Владивосток в одном туре
Сегодня в 20:30
Завтра в 18:00
от 25 000 ₽ за всё до 3 чел.
2800 ₽ за человека