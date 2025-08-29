Владивосток поражает своей уникальностью: это город ветров и туманов, маяков и смелых людей.
Участники экскурсии узнают о его истории, посетят знаковые места, такие как памятник основателю города и смотровая площадка с видом на Золотой мост. Прогулка по улицам Светланской и трёх «П» откроет тайны первых поселенцев и культурное наследие. Это путешествие обещает множество открытий и незабываемых впечатлений
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Впечатляющие виды на Золотой мост
- 🏛 Культурные объекты и история
- 📜 Интересные факты о первых поселенцах
- 🌆 Прогулка по старинным улицам
- 👥 Узнайте о жизни и традициях города
Что можно увидеть
- Памятник основателю Владивостока
- Смотровая площадка на Золотой мост
- Первый музей
- Театр имени Горького
- Памятник Элеоноре Прей
- Улица Светланская
- Улица трёх «П»
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник основателю Владивостока со свитком в руке
- Смотровую площадку с впечатляющим видом на Золотой мост и бухту Золотой Рог
- Культурные объекты: первый музей, открытый на средства горожан, и Театр имени Горького
- Памятник Элеоноре Прей — женщине, чьи письма стали важным свидетельством жизни во Владивостоке
- Улицу Светланскую (бывшую Американскую) — одну из старейших в городе
- Здания на улице трёх «П» — я расскажу, что это за улица и почему она так важна
Вы узнаете:
- Как появился Владивосток и кто сформировал его облик
- Кем были первые поселенцы
- Кого можно считать первым городским блогером
- Какую роль в развитии города сыграли корейцы и китайцы
- Как менялись досуг и развлечения горожан
- Почему во Владивостоке актуальна фраза «хлеба и зрелищ»
И ещё много всего интересного!
Организационные детали
- Экскурсия не требует специальной физической подготовки. Но! Это Владивосток — ровных дорог здесь очень мало. Куда бы ты не шёл, это всегда либо вверх, либо вниз
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере имени Муравьева-Амурского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 34 туристов
Приветствую всех искателей приключений и любителей открывать новые горизонты! Меня зовут Татьяна, и я готова провести вас через самые интересные уголки Владивостока. Этот город стал для меня источником вдохновения, и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
29 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Татьяна очень хорошо и интересно рассказывает о городе. Много нового и интересного узнали для себя об истории Владивостока
Н
Наталья
9 авг 2025
Спасибо за отличную экскурсию! Лёгкий пешеходный маршрут, интересная история города, рассказанная живо и с энтузиазмом!
В
Валентин
27 июл 2025
Хорошая обзорная экскурсия, от основания города, до современности, рассказ про основные личности города, маршрут не большой осилит каждый.
Н
Надежда
20 июл 2025
Татьяна знает и любит этот город. Маршрут удобный, неспешный. Отвечала на все наши вопросы. Порекомендовала куда сходить и съездить, спасибо!
