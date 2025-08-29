П Полина Город смелых - Владивосток Очень понравилась экскурсия! Татьяна очень хорошо и интересно рассказывает о городе. Много нового и интересного узнали для себя об истории Владивостока

Н Наталья Город смелых - Владивосток Спасибо за отличную экскурсию! Лёгкий пешеходный маршрут, интересная история города, рассказанная живо и с энтузиазмом!

В Валентин Город смелых - Владивосток Хорошая обзорная экскурсия, от основания города, до современности, рассказ про основные личности города, маршрут не большой осилит каждый.