Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВладивосток - первая встреча
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, насладитесь видами бухты Золотой Рог и откройте для себя его уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
9340 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Город смелых - Владивосток
Владивосток ломает стереотипы: ветры, лестницы, туманы и маяки. История, знаковые места и панорамы ждут вас на этой экскурсии
Начало: В сквере имени Муравьева-Амурского
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина29 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Татьяна очень хорошо и интересно рассказывает о городе. Много нового и интересного узнали для себя об истории Владивостока
- ННаталья9 августа 2025Спасибо за отличную экскурсию! Лёгкий пешеходный маршрут, интересная история города, рассказанная живо и с энтузиазмом!
- ВВалентин27 июля 2025Хорошая обзорная экскурсия, от основания города, до современности, рассказ про основные личности города, маршрут не большой осилит каждый.
- ННадежда20 июля 2025Татьяна знает и любит этот город. Маршрут удобный, неспешный. Отвечала на все наши вопросы. Порекомендовала куда сходить и съездить, спасибо!
