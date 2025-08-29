Мои заказы

Театр им. Горького – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Театр им. Горького» во Владивостоке, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Владивосток - первая встреча
На машине
3 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Владивосток - первая встреча
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, насладитесь видами бухты Золотой Рог и откройте для себя его уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока
На машине
4 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
9340 ₽ за всё до 3 чел.
Город смелых - Владивосток
Пешая
2 часа
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Город смелых - Владивосток
Владивосток ломает стереотипы: ветры, лестницы, туманы и маяки. История, знаковые места и панорамы ждут вас на этой экскурсии
Начало: В сквере имени Муравьева-Амурского
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    29 августа 2025
    Город смелых - Владивосток
    Очень понравилась экскурсия! Татьяна очень хорошо и интересно рассказывает о городе. Много нового и интересного узнали для себя об истории Владивостока
  • Н
    Наталья
    9 августа 2025
    Город смелых - Владивосток
    Спасибо за отличную экскурсию! Лёгкий пешеходный маршрут, интересная история города, рассказанная живо и с энтузиазмом!
  • В
    Валентин
    27 июля 2025
    Город смелых - Владивосток
    Хорошая обзорная экскурсия, от основания города, до современности, рассказ про основные личности города, маршрут не большой осилит каждый.
  • Н
    Надежда
    20 июля 2025
    Город смелых - Владивосток
    Татьяна знает и любит этот город. Маршрут удобный, неспешный. Отвечала на все наши вопросы. Порекомендовала куда сходить и съездить, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Театр им. Горького»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Владивосток - первая встреча
  2. Топ-5 лучших мест Владивостока
  3. Город смелых - Владивосток
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Кравцовские водопады
  7. Бухта Теляковского
  8. Нагорный парк
  9. Полуостров Гамова
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в декабре 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Театр им. Горького" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 9340. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2025 год по теме «Театр им. Горького», 114 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль