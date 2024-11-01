Юлия — ваш гид во Владивостоке

читать дальше дружеской прогулке со мной вы узнаете, чем жил и живёт Владивосток сейчас, увидите места и локации, куда туристов водят не часто. Я подскажу, расскажу и покажу — куда сходить, что посмотреть, где вкусно поесть, красиво выпить, классно повеселиться и хорошо отдохнуть. Передам вам частичку любви к моему городу.

Я дальневосточница в четвертом поколении, родилась и выросла в Приморье. Любовь к малой родине у меня в крови. Я не историк и не краевед, но необходимыми знаниями экскурсовода обладаю. В