Конечно, на этой экскурсии произойдёт главное: ваше знакомство с Владивостоком и его историей. Но маршрут будет особенным: настолько живописным, что вам следует держать камеру наготове.
В каждом уютном дворике, на каждой улице, куда я вас отведу, вам захочется остановить мгновение и поймать город в фотообъектив. Так и задумано. Не сдерживайте себя!
В каждом уютном дворике, на каждой улице, куда я вас отведу, вам захочется остановить мгновение и поймать город в фотообъектив. Так и задумано. Не сдерживайте себя!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по главной (и когда-то первой) улице Владивостока — Светланской.
- Заглянем в уютные исторические дворики и рассмотрим строения 19 века.
- Пройдём по Адмиральскому скверу и наглядно увидим, как вместе уживаются история и современность.
- На протяжении всего пути вы сможете сделать множество красивых фотографий — наш маршрут весьма фотогеничен.
Я расскажу:
- об основании Владивостока и временах, когда на его территории был непроходимый лес и жили тигры, а в бухте Золотой Рог спокойно плавали тысячи никем не пуганных гусей, чёрных и белых лебедей.
- людях разных сословий, национальностей, религий, которые приезжали сюда со всего света и строили торговые империи с нуля.
- значимости города на краю Земли для Российской империи и его важности для современной России.
Организационные детали
- Экскурсия доступна взрослым и детям от 7 лет.
- Одевайтесь удобно и по погоде — ходить будем много.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид во Владивостоке
Я дальневосточница в четвертом поколении, родилась и выросла в Приморье. Любовь к малой родине у меня в крови. Я не историк и не краевед, но необходимыми знаниями экскурсовода обладаю. ВЗадать вопрос
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