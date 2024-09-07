читать дальше

знаковые места города, рассказал об истории и людях, которые вершили эту историю. Мы перемещались на машине, но выходили и гуляли там, где можно было увидеть интересное. Иван очень вежливый, интеллигентный и приятный гид. Посетили кучу мест за 4 часа и сделали много классных фото. Очень рекомендуем экскурсии с Иваном. Привет из Москвы!