5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Владивосток и бухта Стеклянная
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия по Владивостоку
Самостоятельная прогулка без гида с маршрутом и заданиями в смартфоне
Начало: На Корабельной набережной
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
300₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по Владивостоку в мини-группе
Исследовать город в игровой форме с маршрутом и заданиями в смартфоне
Начало: На Корабельной набережной
18 сен в 14:00
19 сен в 14:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВагиф7 сентября 2024Всё супер, всем понравилось 👍 Рекомендую однозначно тем кто ещё сомневается!!! Оно того стоит уж поверьте.
- ААнастасия6 сентября 2024Интересный опыт, очень понравился квест
- ССофья25 августа 2024Экскурсию проводил Дмитрий и это было потрясающе: прекрасный рассказ, мягкий уютный юмор, отличные сюжетные фотографии и всё легко, ненавязчиво как будто ты приехал к старому доброму другу, и он показывает тебе свои любимые места. Очень понравилось.
- ККсения23 августа 2024Нам квест понравился. Детям точно будет интересно
- ЕЕлена22 августа 2024Очень понравился формат экскурсии. Правда, мы её всю не осилили, силы не рассчитали. Были уже немного уставшие, когда начали маршрут. Отличная
- ТТатьяна8 августа 2024Мы впервые приехали во Владивосток, и нам сразу повезло, что нас познакомил с городом прекрасный гид Иван! Он показал нам все
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Здание ГУМа»
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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в сентябре 2024
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