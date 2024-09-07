Здание ГУМа – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание ГУМа» во Владивостоке, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Владивосток - русский Сан-Франциско
Джиппинг
На машине
39 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Владивосток и бухта Стеклянная
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия по Владивостоку
Пешая
8 отзывов
2 часа
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия по Владивостоку
Самостоятельная прогулка без гида с маршрутом и заданиями в смартфоне
Начало: На Корабельной набережной
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
300 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия по Владивостоку в мини-группе
Пешая
2 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по Владивостоку в мини-группе
Исследовать город в игровой форме с маршрутом и заданиями в смартфоне
Начало: На Корабельной набережной
18 сен в 14:00
19 сен в 14:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вагиф
    7 сентября 2024
    Владивосток - русский Сан-Франциско
    Всё супер, всем понравилось 👍 Рекомендую однозначно тем кто ещё сомневается!!! Оно того стоит уж поверьте.
    Всё супер, всем понравилось 👍 Рекомендую однозначно тем кто ещё сомневается!!! Оно того стоит уж поверьтеВсё супер, всем понравилось 👍 Рекомендую однозначно тем кто ещё сомневается!!! Оно того стоит уж поверьте
  • А
    Анастасия
    6 сентября 2024
    Квест-экскурсия по Владивостоку
    Интересный опыт, очень понравился квест
  • С
    Софья
    25 августа 2024
    Владивосток - русский Сан-Франциско
    Экскурсию проводил Дмитрий и это было потрясающе: прекрасный рассказ, мягкий уютный юмор, отличные сюжетные фотографии и всё легко, ненавязчиво как будто ты приехал к старому доброму другу, и он показывает тебе свои любимые места. Очень понравилось.
    Экскурсию проводил Дмитрий и это было потрясающе: прекрасный рассказ, мягкий уютный юмор, отличные сюжетные фотографии иЭкскурсию проводил Дмитрий и это было потрясающе: прекрасный рассказ, мягкий уютный юмор, отличные сюжетные фотографии и
  • К
    Ксения
    23 августа 2024
    Квест-экскурсия по Владивостоку
    Нам квест понравился. Детям точно будет интересно
  • Е
    Елена
    22 августа 2024
    Квест-экскурсия по Владивостоку
    Очень понравился формат экскурсии. Правда, мы её всю не осилили, силы не рассчитали. Были уже немного уставшие, когда начали маршрут. Отличная
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    экскурсия для самостоятельного знакомства с городом. Мы во Владивостоке не в первый раз, но нам все равно очень понравилось. Для любителей пеших прогулок - то, что нужно. Спасибо организаторам!

  • Т
    Татьяна
    8 августа 2024
    Владивосток - русский Сан-Франциско
    Мы впервые приехали во Владивосток, и нам сразу повезло, что нас познакомил с городом прекрасный гид Иван! Он показал нам все
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    знаковые места города, рассказал об истории и людях, которые вершили эту историю. Мы перемещались на машине, но выходили и гуляли там, где можно было увидеть интересное. Иван очень вежливый, интеллигентный и приятный гид. Посетили кучу мест за 4 часа и сделали много классных фото. Очень рекомендуем экскурсии с Иваном. Привет из Москвы!

    Мы впервые приехали во Владивосток, и нам сразу повезло, что нас познакомил с городом прекрасный гид Иван!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Здание ГУМа»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Полуостров Гамова
  6. Бухта Теляковского
  7. Кравцовские водопады
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в сентябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Здание ГУМа" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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