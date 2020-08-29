7 отзывов оставили туристы

Владивосток от вилл до китайского квартала Мы встретимся на центральной станции Владивостока, где кончается (или начинается?) легендарный Транссиб. Посмотрим на дореволюционный особняк и поговорим о Серой лошади — грандиозном образце сталинского ампира с богатой историей 📖. После заглянем на знаменитую Миллионку — бывший китайский квартал Владивостока. Встретим на пути торговые дома Кунста, Альберса и Ивана Чурина, обсудим легенды улицы Светланской, заглянем в Адмиральский сквер и полюбуемся Триумфальной аркой, возведенной в честь визита цесаревича Николая.
Калейдоскоп городских историй Практически каждый дом на нашем пути поделится тайнами и историями — осколками прошлых эпох, из которых мы сложим цельный образ Владивостока. Вы перенесетесь в эпоху искателей приключений, больших перемен и политических потрясений. Увидите виллу, где родился голливудский актер Юл Бриннер, рассмотрите дом «первого блогера Владивостока» Элеоноры Прей и узнаете о других ярких личностях — предпринимателях, первопроходцах и авантюристах, — вписавших свои имена в историю города.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Участие в экскурсии 🧭 возможно для взрослых и детей от 10 лет
Начало и место завершения
🚩 на ж/д станции Владивостока
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы команда гидов, коренных жителей Владивостока. Нас объединяет увлечение историей и пешим туризмом. Свою первую экскурсию я провела в 2015 году на английском языке. И то, что начиналось как хобби, постепенно выросло в профессиональную деятельность. В 2018-м окончила курсы гидов при музее им. Арсеньева. А в 2019 году получила значок «Приморский барс»: эту награду получают спортивные туристы, покорившие 10 самых высоких вершин Приморского края.
Елена очень приятный собеседник и гид. Программа экскурсии оказалась интересна и мне, туристке из Москвы, и моему мужу, коренному жителю Владивостока. Много познавательных историй и фак-тов! Мы совсем не устали, наоборот, с удовольствием продолжили бы нашу увлекательную прогулку если бы было больше времени. Спасибо
Денис
23 августа 2020
Экскурсия нам очень понравилась. Гид Елена просто класс, коммуникабельная, грамотная, увеличенная своим делом. Легко согласилась на все наши пожелания и просьбы. Данный тип экскурсии подойдёт всем тем, кто не боится пеших маршрутов, включающих постоянные подъёмы и спуски, интересуется историей и архитектурой. Спасибо огромное!
Елена
21 августа 2020
Хотим сказать большое спасибо Елене за экскурсию! Было интересно, познавательно, часто необыкновенно и захватывающе!! Нам понравилось все, и маршрут, и рассказанные истории, и Елена!:) мы донимали ее вопросами, наша экскурсия поэтому вышла за рамки времени, но Елена терпеливо и, нам казалось, с желанием:)), отвечала на вопросы и делилась информацией. Вообще, было очень приятно общаться и слушать её. Я полюбила Владивосток и его жителей в конце нашей экскурсии. Благодарю!
Олег
19 августа 2020
Не перегружена лишней информацией, легкая приятная экскурсия-прогулка. Очень понравилось. Спасибо Елене!
Илона
12 августа 2020
Великолепная экскурсия! 2, 5 часа пролетели незаметно, при этом экскурсия очень информативна: история города и его жителей, рассказанная живо и увлекательно. Материал прекрасно подрбран и структурирован - это не сухой набор фактов, видно, что гид увлекается историей края+личное обаяние. Рекомендуем идти на экскурсию в начале поездки.
Светлана
12 августа 2020
Очень интересная и содержательная экскурсия. Великолепная подача материала. Юмор и позитив постоянно! Подстраивается под клиента. Отвечает на все вопросы. Показала секретные места и дворники города. Время пролетело незаметно... Очень рекомендую!!!
Виктория
5 августа 2020
Елена прекрасный гид и отличный рассказчик, нам очень всё понравилось. Экскурсия составлена с большой любовью к городу и к его истории. И такое отношение передаётся слушателям, так что хочется вернуться в город снова. Буду рекомендовать друзьям!