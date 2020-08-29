7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Владивосток от вилл до китайского квартала

Мы встретимся на центральной станции Владивостока, где кончается (или начинается?) легендарный Транссиб. Посмотрим на дореволюционный особняк и поговорим о Серой лошади — грандиозном образце сталинского ампира с богатой историей 📖. После заглянем на знаменитую Миллионку — бывший китайский квартал Владивостока. Встретим на пути торговые дома Кунста, Альберса и Ивана Чурина, обсудим легенды улицы Светланской, заглянем в Адмиральский сквер и полюбуемся Триумфальной аркой, возведенной в честь визита цесаревича Николая.

Калейдоскоп городских историй

Практически каждый дом на нашем пути поделится тайнами и историями — осколками прошлых эпох, из которых мы сложим цельный образ Владивостока. Вы перенесетесь в эпоху искателей приключений, больших перемен и политических потрясений. Увидите виллу, где родился голливудский актер Юл Бриннер, рассмотрите дом «первого блогера Владивостока» Элеоноры Прей и узнаете о других ярких личностях — предпринимателях, первопроходцах и авантюристах, — вписавших свои имена в историю города.

Организационные детали