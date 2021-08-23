Островок Китая во Владивостоке

Погулять по старинному кварталу Миллионка, увидеть китайские доходные дома и раскрыть их тайны

4.3
4 отзыва
Я встречу вас в национальном китайском платье и расскажу, представители каких социальных слоев могли бы его носить и о чем еще оно сигнализирует.

Далее проведу вас по улицам и закоулкам Миллионки, где в конце 19 века кипела жизнь китайской диаспоры.

Вы узнаете о религии, культуре, быте и запретных развлечениях ее представителей, увидите их дома и отыщете местный Монмартр.
Островок Китая во Владивостоке
Островок Китая во Владивостоке
Островок Китая во Владивостоке
Островок Китая во Владивостоке
Островок Китая во Владивостоке
Островок Китая во Владивостоке
Островок Китая во Владивостоке
Островок Китая во Владивостоке
Островок Китая во Владивостоке

Что вас ожидает

Миллионка изнутри

Вы осмотрите сохранившиеся доходные дома предпринимателей Купера, Грушко, Чернега и Чая. Я расскажу, как они жили: чем торговали, во что верили и как проводили свободное время. Кроме того, раскрою «темную сторону медали» и поделюсь таинственными историями о морфиниловках, публичных домах, курильнях опиума и банковках. Покажу место, где зарыто золото Колчака, и барельефы с изображением жителей тех времен.

Конец эпохи

Гуляя по Миллионке, вы отыщете театр Монмартр китаянки Мэри Купер, арку городов-побратимов, филиал торгового дома Кунст и Альберс. А еще увидите, откуда китайские наблюдатели следили за приближением конной полиции, чтобы вовремя скрыть все улики запрещенной деятельности. В завершение выясните, когда и почему Владивосток попрощался с жителями Миллионки, куда они через полвека вернулись и в каком месте обосновались.

Организационные детали

Я подготовлю для вас карточки-китаянки с вопросами, ответы на которые вы узнаете на экскурсии. Возьмите с собой ручки для их заполнения.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Евгения
Евгения
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Евгения, я гид во Владивостоке и руководитель турагентства по китайскому направлению. Помогу вам влюбиться в наш приморский город с восточными нотками.
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4 настоящих отзыва от туристов

Л
23 авг 2021
Хочу поблагодарить экскурсовода Евгению, для нас данная экскурсия открыла новую информацию о вашем городе. Гид владеет полной картиной прошлых лет. В общем, мы остались довольны)))
С
21 авг 2021
Пять лет назад посещали эту экскурсию с гидом из музея Арсеньева. Очень понравилось, поэтому решили сводить по этому маршруту своих гостей. Сейчас жалеем. Гид - молодая девушка, провела экскурсию, как будто прочитала текст из учебника, ответы на вопросы - односложные, ничего не поясняющие. Рекомендуем обращаться к профессиональным гидам.
Евгения
Ответ гида:
Доброго Вам дня, после экскурсии я получила от Вас хорошую обратную связь, спросила есть ли вопросы, мой возраст виден на фотографии, к экскурсии я готовилась по специальной литературе. Если у Вас возникают вопросы на экскурсии, желательно сразу их задавать.
С
20 июля 2021
Наш гид Евгения погрузила нас в атмосферу прошлого Владивостока, его истоков, честно говоря очень неожиданная история Китая во Владивостоке. Спасибо Евгения, будем рады встречи ещё!
С
16 июля 2021
Отличная экскурсия! Прекрасный внешний вид девкшки экскурсовода сразу погружает в атмосферу Владивостока 19 века. . Не ожидала такого обилия сохранившихся обьектов "миллионки". Экскурсия атмосферная, ненавязчивая подача материала. Вечером вновь гуляла по тем же местаи, искала золото Колччака

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