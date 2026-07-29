Далее проведу вас по улицам и закоулкам Миллионки, где в конце 19 века кипела жизнь китайской диаспоры.
Вы узнаете о религии, культуре, быте и запретных развлечениях ее представителей, увидите их дома и отыщете местный Монмартр.
Описание экскурсии
Миллионка изнутри
Вы осмотрите сохранившиеся доходные дома предпринимателей Купера, Грушко, Чернега и Чая. Я расскажу, как они жили: чем торговали, во что верили и как проводили свободное время. Кроме того, раскрою «темную сторону медали» и поделюсь таинственными историями о морфиниловках, публичных домах, курильнях опиума и банковках. Покажу место, где зарыто золото Колчака, и барельефы с изображением жителей тех времен.
Конец эпохи
Гуляя по Миллионке, вы отыщете театр Монмартр китаянки Мэри Купер, арку городов-побратимов, филиал торгового дома Кунст и Альберс. А еще увидите, откуда китайские наблюдатели следили за приближением конной полиции, чтобы вовремя скрыть все улики запрещенной деятельности. В завершение выясните, когда и почему Владивосток попрощался с жителями Миллионки, куда они через полвека вернулись и в каком месте обосновались.
Организационные детали
Я подготовлю для вас карточки-китаянки с вопросами, ответы на которые вы узнаете на экскурсии. Возьмите с собой ручки для их заполнения.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Во время прогулки мы встретили женщину, которая там живет, послушали