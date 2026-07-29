Я встречу вас в национальном китайском платье и расскажу, представители каких социальных слоев могли бы его носить и о чем еще оно сигнализирует. Далее проведу вас по улицам и закоулкам Миллионки, где в конце 19 века кипела жизнь китайской диаспоры. Вы узнаете о религии, культуре, быте и запретных развлечениях ее представителей, увидите их дома и отыщете местный Монмартр.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Миллионка изнутри

Вы осмотрите сохранившиеся доходные дома предпринимателей Купера, Грушко, Чернега и Чая. Я расскажу, как они жили: чем торговали, во что верили и как проводили свободное время. Кроме того, раскрою «темную сторону медали» и поделюсь таинственными историями о морфиниловках, публичных домах, курильнях опиума и банковках. Покажу место, где зарыто золото Колчака, и барельефы с изображением жителей тех времен.

Конец эпохи

Гуляя по Миллионке, вы отыщете театр Монмартр китаянки Мэри Купер, арку городов-побратимов, филиал торгового дома Кунст и Альберс. А еще увидите, откуда китайские наблюдатели следили за приближением конной полиции, чтобы вовремя скрыть все улики запрещенной деятельности. В завершение выясните, когда и почему Владивосток попрощался с жителями Миллионки, куда они через полвека вернулись и в каком месте обосновались.

Организационные детали

Я подготовлю для вас карточки-китаянки с вопросами, ответы на которые вы узнаете на экскурсии. Возьмите с собой ручки для их заполнения.