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Островок Китая во Владивостоке

Погулять по старинному кварталу Миллионка, увидеть китайские доходные дома и раскрыть их тайны
Я встречу вас в национальном китайском платье и расскажу, представители каких социальных слоев могли бы его носить и о чем еще оно сигнализирует.

Далее проведу вас по улицам и закоулкам Миллионки, где в конце 19 века кипела жизнь китайской диаспоры.

Вы узнаете о религии, культуре, быте и запретных развлечениях ее представителей, увидите их дома и отыщете местный Монмартр.
4.7
20 отзывов
Островок Китая во Владивостоке
Островок Китая во Владивостоке
Островок Китая во Владивостоке

Описание экскурсии

Миллионка изнутри

Вы осмотрите сохранившиеся доходные дома предпринимателей Купера, Грушко, Чернега и Чая. Я расскажу, как они жили: чем торговали, во что верили и как проводили свободное время. Кроме того, раскрою «темную сторону медали» и поделюсь таинственными историями о морфиниловках, публичных домах, курильнях опиума и банковках. Покажу место, где зарыто золото Колчака, и барельефы с изображением жителей тех времен.

Конец эпохи

Гуляя по Миллионке, вы отыщете театр Монмартр китаянки Мэри Купер, арку городов-побратимов, филиал торгового дома Кунст и Альберс. А еще увидите, откуда китайские наблюдатели следили за приближением конной полиции, чтобы вовремя скрыть все улики запрещенной деятельности. В завершение выясните, когда и почему Владивосток попрощался с жителями Миллионки, куда они через полвека вернулись и в каком месте обосновались.

Организационные детали

Я подготовлю для вас карточки-китаянки с вопросами, ответы на которые вы узнаете на экскурсии. Возьмите с собой ручки для их заполнения.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1488 туристов
Директор турагентства по китайскому и приморскому направлению более 10 лет, путешественница, фотограф, участник проекта «Школа экскурсовода» музея им. Арсеньева. Влюбляю в город с восточными нотками, организатор эксклюзивных авторских туров и
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представитель команды опытных гидов г. Владивосток и Приморского края. Любовь к родному краю помогла нашей команде вдохновиться и организовать разные экскурсии. Постоянно повышаем квалификацию, стараемся максимально выкладываться и разнообразить ваш отдых. Показываем родной край с его необычной стороны и рассказываем только самое интересное. Проводим около 100 экскурсий, а также составляем маршрут согласно вашим пожеланиям.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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О
Замечательная гид провела экскурсию так, словно мы сами побывали на той исторической Миллионке 19 века! Без ее знаний, харизмы и тепла мы ни за что бы так не поняли Владивосток и ее историю. Громадное спасибо!
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Анна
Экскурсию провел Артем (ученый, биолог)! Очень интеллигентный, воспитанный, начитанный молодой человек! Открытый, улыбчивый! Отвечал на все вопросы, останавливался там, где хотелось задержаться, рассмотреть здания, показывал архивные фото 19 века жителей
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Миллионки, что тоже послужило «разнообразием» пешей прогулки. Вообще мне очень близок такой формат диалога win-win, когда житель города разнообразно, с интересом повествуют о своем родном городе, и туристы, в свою очередь, могут чем-то поделиться! Во время экскурсии получили гораздо больше информации, чем заявлено. Даже доехали купили корейские пирожки Пян-се с капустой и черным перцем. Очень хотелось понять, почему их так любят местные. Экскурсию рекомендую!

Экскурсию провел Артем (ученый, биолог)! Очень интеллигентный, воспитанный, начитанный молодой человек! Открытый, улыбчивый! Отвечал на все
Экскурсию провел Артем (ученый, биолог)! Очень интеллигентный, воспитанный, начитанный молодой человек! Открытый, улыбчивый! Отвечал на все
Экскурсию провел Артем (ученый, биолог)! Очень интеллигентный, воспитанный, начитанный молодой человек! Открытый, улыбчивый! Отвечал на все
Экскурсию провел Артем (ученый, биолог)! Очень интеллигентный, воспитанный, начитанный молодой человек! Открытый, улыбчивый! Отвечал на все
Экскурсию провел Артем (ученый, биолог)! Очень интеллигентный, воспитанный, начитанный молодой человек! Открытый, улыбчивый! Отвечал на все
Экскурсию провел Артем (ученый, биолог)! Очень интеллигентный, воспитанный, начитанный молодой человек! Открытый, улыбчивый! Отвечал на все
Экскурсию провел Артем (ученый, биолог)! Очень интеллигентный, воспитанный, начитанный молодой человек! Открытый, улыбчивый! Отвечал на все
Экскурсию провел Артем (ученый, биолог)! Очень интеллигентный, воспитанный, начитанный молодой человек! Открытый, улыбчивый! Отвечал на все+2
Экскурсию провел Артем (ученый, биолог)! Очень интеллигентный, воспитанный, начитанный молодой человек! Открытый, улыбчивый! Отвечал на все
Экскурсию провел Артем (ученый, биолог)! Очень интеллигентный, воспитанный, начитанный молодой человек! Открытый, улыбчивый! Отвечал на все
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Е
Отличная экскурсия, было много интересных историй про Миллионку. Большое спасибо гиду Ирине!
Отличная экскурсия, было много интересных историй про Миллионку. Большое спасибо гиду Ирине!
Отличная экскурсия, было много интересных историй про Миллионку. Большое спасибо гиду Ирине!
Отличная экскурсия, было много интересных историй про Миллионку. Большое спасибо гиду Ирине!
Отличная экскурсия, было много интересных историй про Миллионку. Большое спасибо гиду Ирине!
Отличная экскурсия, было много интересных историй про Миллионку. Большое спасибо гиду Ирине!
Отличная экскурсия, было много интересных историй про Миллионку. Большое спасибо гиду Ирине!
Отличная экскурсия, было много интересных историй про Миллионку. Большое спасибо гиду Ирине!
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Е
Ирина провела нам прекрасную 2х часовую экскурсию по Миллионке, рассказав не только историю квартала, но и затронув основные события всего города.
Во время прогулки мы встретили женщину, которая там живет, послушали
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рассказ о ее матери, которая осталась должна китайцу денег, за продукты, которые он ей доставлялся в 1936 году. Сама Ирина провела детство на Миллионке и знает ее изнутри. Узнали много легенд и историй, смогли сформировать в своей голове картинку города на его истоке и благодаря экскурсоводу немного в него влюбится.

Время нашей встречи было назначено на утро, но из-за сильного ветра и дождя, мы попросили перенести на вечер, и нам пошли на встречу, за что мы очень благодарны.

Рекомендую сразу по приезду идти с Ириной знакомится с городом. Мы пожалели, что попали к ней в свой последний день.

Ирина провела нам прекрасную 2х часовую экскурсию по Миллионке, рассказав не только историю квартала, но и затронув основные события всего города.
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П
Прекрасная прогулка по старинному китайскому району Владивостока. Нас сопровождала гид Ирина, которая свое детство провела в этом районе и помнит какой он был до « причесывания». И знает много тайных ходов! Стало больше понятно об этом уголке нашей страны. Привет из Крыма!)
Прекрасная прогулка по старинному китайскому району Владивостока. Нас сопровождала гид Ирина, которая свое детство провела в
Прекрасная прогулка по старинному китайскому району Владивостока. Нас сопровождала гид Ирина, которая свое детство провела в
Прекрасная прогулка по старинному китайскому району Владивостока. Нас сопровождала гид Ирина, которая свое детство провела в
Прекрасная прогулка по старинному китайскому району Владивостока. Нас сопровождала гид Ирина, которая свое детство провела в
Прекрасная прогулка по старинному китайскому району Владивостока. Нас сопровождала гид Ирина, которая свое детство провела в
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Татьяна
Хотелось бы отметить крайне интересную подачу информации. Все было просто, понятно и безумно интересно. Узнали много нового об истории самого Владивостока и местного населения. Спасибо огромное за наглядную экскурсию и интересные локации для прекрасных фотографий.
Хотелось бы отметить крайне интересную подачу информации. Все было просто, понятно и безумно интересно. Узнали много
Хотелось бы отметить крайне интересную подачу информации. Все было просто, понятно и безумно интересно. Узнали много
Хотелось бы отметить крайне интересную подачу информации. Все было просто, понятно и безумно интересно. Узнали много
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