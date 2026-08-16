Описание экскурсииНаходится Хребет в Партизанском районе недалеко от поселка Лозовый. Хребет Чандолаз в переводе с маньчжурского означает «большая длинная скала», это древний коралловый риф, которому насчитывается более 200 миллионов лет. Представьте, что раньше его покрывал океан, но после движения тектонических плит он поднялся со дна и стал огромным скальным массивом протяженностью 7 км. в длину. Самая высокая точка Хребта «Чертов утес» составляет 759 м. в высоту…
В любое удобное время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сихоте-Алиньский хребет
- Хребет Чандолаз
- Пещеры
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Личные траты туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас в любом месте в пределах города
Завершение: Любое место в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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