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Из Владивостока в Уссурийск - несостоявшуюся столицу Приморья

Познакомиться со вторым по величине и значимости городом Приморья
Уссурийск часто остаётся в тени Владивостока, но именно он раскрывает другую страницу истории Приморья.

В поездке вы узнаете о государстве Бохай, прогуляетесь по историческому центру, увидите старинный храм, пожарную каланчу и театр имени Веры Комиссаржевской.

А ещё побываете в современном Музее Уссурийской тайги, где природа Дальнего Востока показывается с неожиданной стороны.
Из Владивостока в Уссурийск - несостоявшуюся столицу Приморья
Из Владивостока в Уссурийск - несостоявшуюся столицу Приморья
Из Владивостока в Уссурийск - несостоявшуюся столицу Приморья

Описание экскурсии

  • Сбор группы на центральной площади Владивостока. Также возможен трансфер по пути следования.
  • Переезд в Уссурийск (около 2 часов).
  • Озеро лотосов (в сезон цветения).
  • Раздольное — проедем по одной из самых длинных улиц среди российских посёлков.
  • Остановка у стелы на въезде в Уссурийск.
  • Прогулка по центру города.
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы (1914–1916 гг.).
  • Старый город (местный Арбат).
  • Остановка на обед в ТЦ «Уссури Молл» или в кафе «Китайская кухня».
  • Пожарная каланча Никольск-Уссурийской пожарной команды.
  • Театр драмы имени Веры Комиссаржевской.
  • Чжурчжэньская каменная черепаха периода Бохай.
  • Центральная площадь Уссурийска.
  • Музей Уссурийской тайги.
  • Вокзальная площадь с посещением кафе «Сытый боцман».
  • Возвращение во Владивосток.

Темы

  • Вы узнаете, что ещё в 698 году на месте современного Уссурийска существовало государство Бохай.
  • Посетите современный Музей Уссурийской тайги — один из самых интересных музеев города. На его открытии присутствовал Президент России Владимир Путин. Одной из главных достопримечательностей музея считается скульптура тигра из натурального янтаря в полный рост, а полёт орлана над тайгой запомнится надолго.
  • Увидите драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, паровоз серии Е («американка»), сделаете фотографию с памятником «Конь в пальто» и познакомитесь с другими интересными местами Уссурийска.

Организационные детали

  • Вышлем вам ссылку на оплату остатка за 24 часа до начала экскурсии. На месте оплату не принимаем.
  • Обед и ужин оплачиваются дополнительно по желанию.
  • Билеты в Музей Уссурийской Тайги приобретаются в кассах организатором, но администратор вправе попросить у вас документ, подтверждающий право на льготу. Можно показать копию или электронный вариант.
  • В случае плохой погоды можем отменить или перенести экскурсию. В случае отмены оплату возвращаем.
  • С вами будет гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пенсионеры5000 ₽
Стандартный5500 ₽
Дети до 14 лет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6182 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!

Входит в следующие категории Владивостока

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