Уссурийск часто остаётся в тени Владивостока, но именно он раскрывает другую страницу истории Приморья.
В поездке вы узнаете о государстве Бохай, прогуляетесь по историческому центру, увидите старинный храм, пожарную каланчу и театр имени Веры Комиссаржевской.
А ещё побываете в современном Музее Уссурийской тайги, где природа Дальнего Востока показывается с неожиданной стороны.
В поездке вы узнаете о государстве Бохай, прогуляетесь по историческому центру, увидите старинный храм, пожарную каланчу и театр имени Веры Комиссаржевской.
А ещё побываете в современном Музее Уссурийской тайги, где природа Дальнего Востока показывается с неожиданной стороны.
Описание экскурсии
- Сбор группы на центральной площади Владивостока. Также возможен трансфер по пути следования.
- Переезд в Уссурийск (около 2 часов).
- Озеро лотосов (в сезон цветения).
- Раздольное — проедем по одной из самых длинных улиц среди российских посёлков.
- Остановка у стелы на въезде в Уссурийск.
- Прогулка по центру города.
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы (1914–1916 гг.).
- Старый город (местный Арбат).
- Остановка на обед в ТЦ «Уссури Молл» или в кафе «Китайская кухня».
- Пожарная каланча Никольск-Уссурийской пожарной команды.
- Театр драмы имени Веры Комиссаржевской.
- Чжурчжэньская каменная черепаха периода Бохай.
- Центральная площадь Уссурийска.
- Музей Уссурийской тайги.
- Вокзальная площадь с посещением кафе «Сытый боцман».
- Возвращение во Владивосток.
Темы
- Вы узнаете, что ещё в 698 году на месте современного Уссурийска существовало государство Бохай.
- Посетите современный Музей Уссурийской тайги — один из самых интересных музеев города. На его открытии присутствовал Президент России Владимир Путин. Одной из главных достопримечательностей музея считается скульптура тигра из натурального янтаря в полный рост, а полёт орлана над тайгой запомнится надолго.
- Увидите драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, паровоз серии Е («американка»), сделаете фотографию с памятником «Конь в пальто» и познакомитесь с другими интересными местами Уссурийска.
Организационные детали
- Вышлем вам ссылку на оплату остатка за 24 часа до начала экскурсии. На месте оплату не принимаем.
- Обед и ужин оплачиваются дополнительно по желанию.
- Билеты в Музей Уссурийской Тайги приобретаются в кассах организатором, но администратор вправе попросить у вас документ, подтверждающий право на льготу. Можно показать копию или электронный вариант.
- В случае плохой погоды можем отменить или перенести экскурсию. В случае отмены оплату возвращаем.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пенсионеры
|5000 ₽
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети до 14 лет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6182 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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