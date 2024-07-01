С Степан Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день Возвращаюсь с водопадов.

Тропа действительно интересная и не сложная. Вчера солёная вода, сегодня пресная - бодрит и успокаивает)

Путешествуем дальше!

В Виталий Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день Спасибо команде! День прошёл приятно.

Буду советовать друзьям

А Андрей Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день Девочки, спасибо за компанию! Всё было чудесно. Алёна-водитель от Бога =)

Мои насыщенные выходные греют душу.

Организатору респект!

Д Дина Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день Легкий тур, быстрая дорога, приятная компания.

Д Дарина Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день На Кравцовских водопадах даже отправили открытку себе домой. Сегодня увидели перелётных птиц, услышали звуки леса. Всё больше люблю Приморье!

А Анжелика Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день Легкий приятный тур. Водопады порадовали. Тропа живописная. В бассейне часа для плавания мне лично было достаточно. Но гид никуда не торопил, предложил отдыхать сколько хочу, терпеливо ждал и даже угостил чаем со вкусняшками.

И Иван Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день Гид Пётр. Мастер своего дела. Спасибо за яркий день.