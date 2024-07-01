Мои заказы

Уссурийск – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Уссурийск» во Владивостоке, цены от 5350 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Кравцовские водопады + бассейн
Увлекательная поездка к Кравцовским водопадам и тёплому бассейну в Уссурийске. Природа, отдых и экзотические растения ждут вас
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
11 000 ₽ за всё до 2 чел.
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
На машине
7 часов
24 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Побережье Японского моря и Штыковские пруды
Прогулка по бухтам с чёрным песком и стеклом, купание в Японском море и посещение арт-парка с озером лотосов. Идеально для семейного отдыха
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5900 ₽ за человека
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
Джиппинг
На машине
5.5 часов
141 отзыв
Водная прогулка
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
Полюбоваться приморскими пляжами, бухтами, мысами и архипелагами на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 122 ₽ за всё до 7 чел.
Такой разный Уссурийск
На автобусе
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Такой разный Уссурийск
Сравнить, чем отличается второй по численности город в Приморье от Владивостока
Начало: На улице Светланской
21 дек в 09:00
4 янв в 09:00
5350 ₽ за человека

