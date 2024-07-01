Индивидуальная
до 2 чел.
Кравцовские водопады + бассейн
Увлекательная поездка к Кравцовским водопадам и тёплому бассейну в Уссурийске. Природа, отдых и экзотические растения ждут вас
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
11 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Побережье Японского моря и Штыковские пруды
Прогулка по бухтам с чёрным песком и стеклом, купание в Японском море и посещение арт-парка с озером лотосов. Идеально для семейного отдыха
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5900 ₽ за человека
Водная прогулка
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
Полюбоваться приморскими пляжами, бухтами, мысами и архипелагами на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 122 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Такой разный Уссурийск
Сравнить, чем отличается второй по численности город в Приморье от Владивостока
Начало: На улице Светланской
21 дек в 09:00
4 янв в 09:00
5350 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССтепан1 июля 2024Возвращаюсь с водопадов.
Тропа действительно интересная и не сложная. Вчера солёная вода, сегодня пресная - бодрит и успокаивает)
Путешествуем дальше!
- ВВиталий15 июня 2024Спасибо команде! День прошёл приятно.
Буду советовать друзьям
- ААндрей14 апреля 2024Девочки, спасибо за компанию! Всё было чудесно. Алёна-водитель от Бога =)
Мои насыщенные выходные греют душу.
Организатору респект!
- ДДина14 апреля 2024Легкий тур, быстрая дорога, приятная компания.
- ДДарина14 апреля 2024На Кравцовских водопадах даже отправили открытку себе домой. Сегодня увидели перелётных птиц, услышали звуки леса. Всё больше люблю Приморье!
- ААнжелика3 марта 2024Легкий приятный тур. Водопады порадовали. Тропа живописная. В бассейне часа для плавания мне лично было достаточно. Но гид никуда не торопил, предложил отдыхать сколько хочу, терпеливо ждал и даже угостил чаем со вкусняшками.
- ИИван25 февраля 2024Гид Пётр. Мастер своего дела. Спасибо за яркий день.
- ДДиана25 февраля 2024Здравствуйте. Накупались от души в бассейне. А по пути какая красота! Я раньше не видела зимой водопады - это ещё интереснее, чем летом! Просто вау. Спасибо Юлии за организацию
