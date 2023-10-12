Описание экскурсии
Наш путь на юг Приморского края
Приглашаем вас в увлекательное путешествие на юг Приморского края! Это место богатое природными красотами и удивительными памятниками природы.
Каскад Кравцовских водопадов
Первым пунктом нашего маршрута станет каскад Кравцовских водопадов. Эти живописные водопады очаровывают своим зрелищем и являются настоящим подарком для ценителей природы.
Поселок Славянка
Наше путешествие продолжится в поселке Славянка. Здесь мы увидим:
- Романтичный маяк Бюссе.
- Величественный мыс Брюса с его могучими базальтовыми колоннами.
Мыс Парящей черепахи
После этого мы отправимся к мысу Парящей черепахи. Это место покорит вас своей красотой и величием Японского моря. По желанию, у вас будет возможность понаблюдать за морской жизнью с маской и трубкой. Вы сможете увидеть морских ежиков и звездочек в их естественной среде обитания.
Приготовьтесь к незабываемым моментам, наполненным впечатлениями и открытиями!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хасанский р-н
- Славянка
- Кравцовские водопады
- Мыс Брюса
- Маяк Буссе
- Мыс Парящей Черепахи
Что включено
- Транспортное сопровождение, услуги гида.
Что не входит в цену
- Доп. траты на питание и др.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завершение: Центральная площадь г. Владивосток (место корректируется)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная экскурсия! 11 часов пролетели незаметно. Какие виды, какая природа!! Гид Павел просто замечательный!!! СПАСИБО!!!
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И
Илья смог показать этот край во всей красе! Дал насладиться всеми прелестями природы!
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С
Илья смог показать этот край во всей красе! Дал насладиться всеми прелестями природы!
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А
Интересная экскурсия. Красивая природа.
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А
Интересная экскурсия. Красивая природа.
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Е
Отличная экскурсия. Советую.
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