Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наш путь на юг Приморского края

Приглашаем вас в увлекательное путешествие на юг Приморского края! Это место богатое природными красотами и удивительными памятниками природы.

Каскад Кравцовских водопадов

Первым пунктом нашего маршрута станет каскад Кравцовских водопадов. Эти живописные водопады очаровывают своим зрелищем и являются настоящим подарком для ценителей природы.

Поселок Славянка

Наше путешествие продолжится в поселке Славянка. Здесь мы увидим:

Романтичный маяк Бюссе.

Величественный мыс Брюса с его могучими базальтовыми колоннами.

Мыс Парящей черепахи

После этого мы отправимся к мысу Парящей черепахи. Это место покорит вас своей красотой и величием Японского моря. По желанию, у вас будет возможность понаблюдать за морской жизнью с маской и трубкой. Вы сможете увидеть морских ежиков и звездочек в их естественной среде обитания.

Приготовьтесь к незабываемым моментам, наполненным впечатлениями и открытиями!