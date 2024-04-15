Наш маршрут пройдет по самым живописным местам Приморья. Вас ждут захватывающие дух пейзажи со смотровых площадок, каскады звенящих Кравцовских водопадов и прогулка по мысу Брюса. После насыщенного путешествия мы поедем в комплекс «Теплое море». Здесь в крытом бассейне с морской водой можно отдохнуть в любое время года.

Описание экскурсии

Приморские пейзажи За один день мы посетим два красивейших места, а затем искупаемся в тёплой морской воде. Сначала отправимся на Кравцовские водопады. Каскад из пяти звенящих водопадов расположен через дорогу от деревни Кравцовка. Маршрут несложный, встретится только один крутой подъём на экотропе. Затем посетим мыс Брюса — живописный уголок побережья и один из самых фотографируемых природных объектов Приморья. Здесь впечатляют базальтовые колонны, стоящие вплотную друг к другу и отвесно обрывающиеся в море. После пешей части мы переедем в гостиничный комплекс «Тёплое море», где сможем искупаться в крытом бассейне с тёплой морской водой. Важная информация: Для этого маршрута вам понадобятся: на пешую часть — рюкзак или сумка, удобная обувь и купальные принадлежности для бассейна.