Наш маршрут пройдет по самым живописным местам Приморья.
Вас ждут захватывающие дух пейзажи со смотровых площадок, каскады звенящих Кравцовских водопадов и прогулка по мысу Брюса. После насыщенного путешествия мы поедем в комплекс «Теплое море». Здесь в крытом бассейне с морской водой можно отдохнуть в любое время года.
Вас ждут захватывающие дух пейзажи со смотровых площадок, каскады звенящих Кравцовских водопадов и прогулка по мысу Брюса. После насыщенного путешествия мы поедем в комплекс «Теплое море». Здесь в крытом бассейне с морской водой можно отдохнуть в любое время года.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Кравцовские водопады
- Полуостров и мыс Брюса
- Мыс Парящей Черепахи
Описание экскурсии
Приморские пейзажи За один день мы посетим два красивейших места, а затем искупаемся в тёплой морской воде. Сначала отправимся на Кравцовские водопады. Каскад из пяти звенящих водопадов расположен через дорогу от деревни Кравцовка. Маршрут несложный, встретится только один крутой подъём на экотропе. Затем посетим мыс Брюса — живописный уголок побережья и один из самых фотографируемых природных объектов Приморья. Здесь впечатляют базальтовые колонны, стоящие вплотную друг к другу и отвесно обрывающиеся в море. После пешей части мы переедем в гостиничный комплекс «Тёплое море», где сможем искупаться в крытом бассейне с тёплой морской водой. Важная информация: Для этого маршрута вам понадобятся: на пешую часть — рюкзак или сумка, удобная обувь и купальные принадлежности для бассейна.
по понедельникам в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кравцовские водопады
- Полуостров и мыс Брюса
- Мыс Парящей Черепахи
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Для этого маршрута Вам понадобятся: на пешую часть рюкзак или сумка
- Удобная обувь и купальные принадлежности для бассейна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
15 апр 2024
Вчера мы путешествовали по маршруту, включающему Кравцовские водопады, Мыс Брюса и бассейн в ГК "Теплое море". Я в восторге от красот Приморского края и от уровня комфорта на протяжении всего маршрута. Каждая деталь продумана до мелочей, и впечатления от разнообразных природных красот были вдохновляющими. А в конце нас ждал релакс в теплых водах моря.
Kleo
1 июля 2023
Друзья! Очень советую погрузиться в созерцание бесконечного, вдохнуть новые эмоции и мироощущения. Для тех, кто ищет понимания, умиротворения или просто устал от шума этого мира, не стоит откладывать, а сделать лишь один шаг на встречу увлекательному пути. Я уверен, что струны внутреннего мира заиграют более прекрасными симфониями красочных мелодий.
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