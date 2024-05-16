1 отзыв оставили туристы

Откройте для себя величие Владивостока через исторические форты и живописные виды острова Русский. Уникальная природа и история ждут вас
Через вантовый мост-рекордсмен начинается увлекательное путешествие по острову Русский. Здесь величественные форты Владивостокской крепости соседствуют с потрясающими морскими панорамами. Посетители могут исследовать подземелья фортов и насладиться красотой отвесных скал. Экскурсия подходит для тех, кто ценит историю и природу, и готов к пешим прогулкам. Не упустите шанс прикоснуться к истории и насладиться уникальными видами
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться природой в полной мере. В апреле и октябре тоже возможно путешествие, но стоит учитывать возможные ветра и прохладу. В зимние месяцы экскурсия возможна, но природные условия могут ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Форт Поспелова
Форт N12
Новосильцевская батарея
Описание экскурсии
История острова
Главные исторические памятники острова — форты Владивостокской крепости, занимающие ключевые высоты. Пока вы будете любоваться потрясающими видами с господствующих высот. Я расскажу, как остров стал Южным отделом обороны военного Форпоста России на Востоке страны. Поведаю об этапах создания Владивостокской крепости и продемонстрирую их на примере фортов разных исторических периодов. Мы посетим Форт Поспелова (Великого князя Дмитрия Донского 1904 года постройки) и Форт N12 (Великого князя Владимира Святого-Крестителя Руси, построенный уже после русско-японской войны), спустимся в подземелья и тоннели, оценим гений военных инженеров.
Первозданная природа
Остров Русский поражает непередаваемыми природными пейзажами. Вы насладитесь красотой отвесных скал, изумрудным морским прибоем и даже общением с дикими лисами! По живописной тропе мы прогуляемся к самой южной оконечности острова — легендарному мысу Тобизина. Вы по желанию сможете посетить Океанариум или же ресторан в бухте Новик с лучшими блюдами дальневосточной кухни и уникальной деревянной набережной.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле-кроссовере
Гид прошёл курсы безаварийного вождения
В машине отсутствуют детские кресла и специальные удерживающие устройства, поэтому экскурсия не подойдет для детей младше 12 лет
Экскурсия приключенческая, поэтому в программе возможны изменения из-за перемен погоды
Пешеходная часть маршрута 5-6 километров, поэтому будьте готовы много ходить: наденьте удобную обувь и теплую одежду (возможен ветер). В теплое время года пригодится купальник, резиновые тапочки и полотенца.
Желательно взять с собой перекус для пикника
Существует возможность провести вечернюю экскурсию по фортам острова Русский без посещения мыса Тобизина. Начало экскурсии в 17:00 от автобусной остановки «Восточная верфь». Продолжительность около 3 часов. Цена вечерней экскурсии 5900 ₽.
Что входит в стоимость, а что — нет
Для прогулки по подземельям предоставляется фонарик
Посещение Океанариума по желанию и оплачивается отдельно: 1000 ₽/взросл., 500 ₽/детск.
Обед в ресторане оплачивается отдельно
Стоимость посещения форта Поспелова 100 ₽/чел. (льготный 50 ₽/чел).
Стоимость посещения Новосильцевской батареи 100 ₽/чел. (льготный 50 ₽/чел).
Уважаемые путешественники, при бронировании прошу обращать внимание на разницу во времени (Москва +7 часов). Если не отвечаю сразу, то возможно, во Владивостоке глубокая ночь, и я отвечу, как только проснусь:)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 293 туристов
Люблю неповторимую энергию Владивосток, такое разное море и потрясающие закаты на фоне Амурского залива. Увлечен историей города и Владивостокской крепости, профессионально занимаюсь фотографией.
С радостью помогу вам почувствовать ритм и дух этого замечательного города на берегу Тихого океана и влюбиться во Владивосток!
Чтобы обеспечить вашу безопасность в пути, прошёл теоретический и практический курс «Начальная контраварийная подготовка и активная безопасность водителя».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Денис
С Владимиром мы посещали форт Поспелова и мыс Тобизина. Интересный, энергичный и общительный человек, который искренне любит свое дело! Все постоянно подробно и интересно рассказывал — не давал унывать. Тех, читать дальшеуменьшить
кто выбирает мыс Тобизина для экскурсий, хочется предупредить, что маршрут с некоторым перепадом высот. Однако, позитивные впечатления и эмоции от местной природы, моря и общения с Владимиром с лихвой окупают этот недостаток. Одевайтесь правильно — на маршруте жарковато, а у моря прохладно. Треккинговая обувь будет тоже очень кстати. Дойдя до края мыса Тобизина, был привал, где Владимир угостил кофе и домашним салом — очень вкусно. В ходе экскурсии гид нас много фотографировал, человек увлечен, любит и, главное, умеет это делать — снимки получились впечатляющими, на долгую память. За это — отдельная благодарность. Вдоволь нагулявшись по мысу, по рекомендации Владимира мы отправились в океанариум, о чем ни разу не пожалели. Исключительно положительные эмоции и лучшие рекомендации.
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М
Мария
Хочу поблагодарить Владимира за интереснейшую прогулку. Сын (подросток) был в восторге. Мы не заметили, как пролетел день. Замечательные фотографии, отличная подача информации. Кроме экскурсии, нам рассказали, что можно посетить самостоятельно. Могу сказать точно, если бы мы начали отдых с самостоятельных прогулок, могли бы, и разочароваться во Владивостоке. Человек любит свой город и готов этим поделиться с гостями. Очень приятно. Спасибо!!!
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И
Инна
Это был лучший день за все наше путешествие по Владивостоку! Огромная благодарность Владимиру, который с любовью рассказал нам историю города, показал форты острова Русский, провел нас тайными тропами)) к мысу Тобизина, где мы насладились всем величием и красотой природы! И конечно же прекрасные фотографии от нашего экскурсовода!
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Мария
Это был самый яркий, познавательный, полный впечатлений день за те шесть дней, которые мы провели во Владивостоке. Спасибо огромное за это Владимиру;)))
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А
Алексей
Были на экскурсии в сентябре. Очень понравилось. Содержательный и интересный рассказ, прекрасная природа. Местами было немного экстремально:)
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А
Антон
Спасибо Владимиру за содержательную и интересную экскурсию. Места очень живописные, море великолепно, сохранившиеся исторические оборонительные сооружения на острове достойны посещения. Чувствовалось, что наш гид свободно владеет материалом, хорошо знает то, о чем рассказывает. Отдельная благодарность за кофе и вкусный травяной чай!
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