1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

История 📖 острова

Главные исторические памятники острова — форты Владивостокской крепости, занимающие ключевые высоты. Пока вы будете любоваться потрясающими видами на город 🏙️ и пролив Босфор Восточный со стороны Канала, построенного в 1899 году, я расскажу, как остров 🏝️ стал Южным отделом обороны военного Форпоста России на Востоке страны. А также открою историю 📖 создания расположенных на нем 6 крепостных фортов и 50 артиллерийских батарей. Мы посетим Форт Поспелова (Великого князя Дмитрия Донского 1904 года постройки) и Форт N12 (Великого князя Владимира Святого-Крестителя Руси, построенный уже после русско-японской войны), спустимся в подземелья и тоннели и сравним разницу укреплений. А после увидим Владивосток со стороны канала, построенного в 1899 году для кратчайшего прохода по нему миноносцев и миноносок из бухты Золотой рог в бухту Новик.

Первозданная природа

Остров 🏝️ Русский поражает непередаваемыми природными пейзажами. Вы насладитесь красотой отвесных скал высотой до 50 метров, изумрудным морским прибоем и даже общением с дикими лисами! По живописной тропе мы прогуляемся к самой южной оконечности острова — легендарному мысу Тобизина. А в завершение вы по желанию сможете посетить Океанариум или же ресторан в бухте Новик с лучшими блюдами дальневосточной кухни 🥧.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

На комфортабельном автомобиле 🚘. В машине нет детских кресел, поэтому экскурсия ⛳ не подойдет для детей младше 7 лет.

В программе возможны изменения из-за перемен погоды

Пешеходная часть маршрута 5-6 километров, поэтому будьте готовы много ходить: наденьте удобную обувь и теплую одежду (возможен ветер). В теплое время года пригодится купальник, резиновые тапочки и полотенца.

Желательно взять с собой перекус для пикника

Что входит в стоимость, а что — нет