1 отзыв оставили туристы

Мыс Тобизина и форты острова Русский

Осмотреть форты Владивостокской крепости и насладиться живописными панорамами архипелага

5
1 отзыв
Владимир
Владимир – Гид из Владивостока
Мы отправляемся в путешествие на остров 🏝️ Русский архипелага Императрицы Евгении.

Будем наслаждаться захватывающими видами с мысов, знакомиться с непростой инженерией фортов и вспоминать истории 📖 былых столетий.

Я расскажу, как остров 🏝️ стал частью России, и вспомню людей, оставивших свой след в его истории 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 95008 550 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский

Что вас ожидает

История 📖 острова
Главные исторические памятники острова — форты Владивостокской крепости, занимающие ключевые высоты. Пока вы будете любоваться потрясающими видами на город 🏙️ и пролив Босфор Восточный со стороны Канала, построенного в 1899 году, я расскажу, как остров 🏝️ стал Южным отделом обороны военного Форпоста России на Востоке страны. А также открою историю 📖 создания расположенных на нем 6 крепостных фортов и 50 артиллерийских батарей. Мы посетим Форт Поспелова (Великого князя Дмитрия Донского 1904 года постройки) и Форт N12 (Великого князя Владимира Святого-Крестителя Руси, построенный уже после русско-японской войны), спустимся в подземелья и тоннели и сравним разницу укреплений. А после увидим Владивосток со стороны канала, построенного в 1899 году для кратчайшего прохода по нему миноносцев и миноносок из бухты Золотой рог в бухту Новик.

Первозданная природа
Остров 🏝️ Русский поражает непередаваемыми природными пейзажами. Вы насладитесь красотой отвесных скал высотой до 50 метров, изумрудным морским прибоем и даже общением с дикими лисами! По живописной тропе мы прогуляемся к самой южной оконечности острова — легендарному мысу Тобизина. А в завершение вы по желанию сможете посетить Океанариум или же ресторан в бухте Новик с лучшими блюдами дальневосточной кухни 🥧.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • На комфортабельном автомобиле 🚘. В машине нет детских кресел, поэтому экскурсия ⛳ не подойдет для детей младше 7 лет.
  • В программе возможны изменения из-за перемен погоды
  • Пешеходная часть маршрута 5-6 километров, поэтому будьте готовы много ходить: наденьте удобную обувь и теплую одежду (возможен ветер). В теплое время года пригодится купальник, резиновые тапочки и полотенца.
  • Желательно взять с собой перекус для пикника

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Для прогулки по подземельям предоставляется фонарик
  • Посещение Океанариума по желанию и оплачивается отдельно: 1000 руб. /взросл., 500 руб. /детск.
  • Обед в ресторане оплачивается отдельно
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Мыс Тобизина и форты острова Русский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир, и я очень люблю Владивосток. Люблю его неповторимую энергию, такое разное море и потрясающие закаты на фоне Амурского залива. Увлечен историей города и Владивостокской крепости, профессионально занимаюсь фотографией. С радостью помогу вам почувствовать ритм и дух этого замечательного города на берегу Тихого океана и влюбиться во Владивосток!
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1 отзыв оставили туристы

23 дек 2020
Очень интересная, насыщенная программа, несколько противоречивая: военные сооружения и такая живописная природа. Виды при походе на мыс Тобзина завораживают. Владимир не только человек знающий, но и любящий свое дело. Кроме информации по программе, рассказал очень много интересного, порекомендовал что посетить во Владивостоке. Если начать свое прибывание во Владивостоке с этой экскурсии, то будет чем заполнить следующие дни.

Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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