1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться природой в полной мере. В апреле и октябре тоже возможно путешествие, но стоит учитывать возможные ветра и прохладу. В зимние месяцы экскурсия возможна, но природные условия могут ограничить доступ к некоторым местам.

Через вантовый мост-рекордсмен начинается увлекательное путешествие по острову Русский. Здесь величественные форты Владивостокской крепости соседствуют с потрясающими морскими панорамами. Посетители могут исследовать подземелья фортов и насладиться красотой отвесных скал. Экскурсия подходит для тех, кто ценит историю и природу, и готов к пешим прогулкам. Не упустите шанс прикоснуться к истории и насладиться уникальными видами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История острова

Главные исторические памятники острова — форты Владивостокской крепости, занимающие ключевые высоты. Пока вы будете любоваться потрясающими видами с господствующих высот. Я расскажу, как остров стал Южным отделом обороны военного Форпоста России на Востоке страны. Поведаю об этапах создания Владивостокской крепости и продемонстрирую их на примере фортов разных исторических периодов. Мы посетим Форт Поспелова (Великого князя Дмитрия Донского 1904 года постройки) и Форт N12 (Великого князя Владимира Святого-Крестителя Руси, построенный уже после русско-японской войны), спустимся в подземелья и тоннели, оценим гений военных инженеров.

Первозданная природа

Остров Русский поражает непередаваемыми природными пейзажами. Вы насладитесь красотой отвесных скал, изумрудным морским прибоем и даже общением с дикими лисами! По живописной тропе мы прогуляемся к самой южной оконечности острова — легендарному мысу Тобизина. Вы по желанию сможете посетить Океанариум или же ресторан в бухте Новик с лучшими блюдами дальневосточной кухни и уникальной деревянной набережной.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле-кроссовере

Гид прошёл курсы безаварийного вождения

В машине отсутствуют детские кресла и специальные удерживающие устройства, поэтому экскурсия не подойдет для детей младше 12 лет

Экскурсия приключенческая, поэтому в программе возможны изменения из-за перемен погоды

Пешеходная часть маршрута 5-6 километров, поэтому будьте готовы много ходить: наденьте удобную обувь и теплую одежду (возможен ветер). В теплое время года пригодится купальник, резиновые тапочки и полотенца.

Желательно взять с собой перекус для пикника

Существует возможность провести вечернюю экскурсию по фортам острова Русский без посещения мыса Тобизина. Начало экскурсии в 17:00 от автобусной остановки «Восточная верфь». Продолжительность около 3 часов. Цена вечерней экскурсии 5900 ₽.

Что входит в стоимость, а что — нет

Для прогулки по подземельям предоставляется фонарик

Посещение Океанариума по желанию и оплачивается отдельно: 1000 ₽/взросл., 500 ₽/детск.

Обед в ресторане оплачивается отдельно

Стоимость посещения форта Поспелова 100 ₽/чел. (льготный 50 ₽/чел).

Стоимость посещения Новосильцевской батареи 100 ₽/чел. (льготный 50 ₽/чел).

Уважаемые путешественники, при бронировании прошу обращать внимание на разницу во времени (Москва +7 часов). Если не отвечаю сразу, то возможно, во Владивостоке глубокая ночь, и я отвечу, как только проснусь:)