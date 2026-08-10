Вы отправитесь в путешествие на быстроходном катере и за один день побываете там, куда редко добираются самостоятельно.
Вас ждут живописные острова и малахитовые бухты, пустынный пляж, суровые скалы, напоминающие исландские пейзажи, лежбища тюленей, плавучий морской космодром и заповедный мыс Сосновый.
Описание экскурсии
8:00 — отправление из Владивостока
После инструктажа по технике безопасности вы отправитесь на быстроходном катере навстречу самым живописным уголкам южного Приморья.
8:30–10:30 — острова и бухты
По пути вы увидите более двадцати островов, пройдёте вдоль изрезанного побережья, полюбуетесь укромными уголками, куда можно попасть только с моря. Гид расскажет об истории этих мест, особенностях местной природы и морских маршрутах.
10:30–11:00 — лежбища тюленей
Вы сможете понаблюдать за ластоногими в естественной среде, не нарушая покой животных, и узнать интересные факты о морских обитателях Японского моря.
11:00–11:40 — плавучий морской космодром
Перед вами — уникальный инженерный комплекс, с которого запускали космические аппараты. Его конструкция выглядит особенно впечатляюще на фоне морских просторов.
11:40–12:20 — скалы, словно в Исландии
Эти пейзажи легко принять за северную Атлантику. Одна из самых эффектных природных локаций маршрута и отличное место для фотографий.
12:20–15:30 — мыс Сосновый
Вы прогуляетесь по заповедным тропам среди реликтовых сосен и почувствуете атмосферу одного из самых красивых уголков Приморья.
15:30–16:30 — секретный пляж
Устроим высадку на уединённом пляже, который даже в разгар лета остаётся малолюдным. Здесь можно устроить пикник, искупаться в хорошую погоду и насладиться тишиной вдали от туристических маршрутов.
16:30–18:00 — возвращение во Владивосток
Организационные детали
- На пирс вам нужно добраться самостоятельно — на автомобиле или такси. Время в пути из центра — 25-30 мин (при отсутствии пробок)
- Выходим в море на комфортабельном быстроходном катере, оснащённом самыми современными моторами
- Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, получите спасательные жилеты. На борту имеются все необходимые средства безопасности
- Возможна отмена или перенос выхода в море из-за неблагоприятных погодных условий
- С вами будет гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|18 900 ₽