Если вам хочется увидеть Приморье без долгих переездов, этот маршрут — именно то, что нужно. Вы отправитесь в путешествие на быстроходном катере и за один день побываете там, куда редко добираются самостоятельно. Вас ждут живописные острова и малахитовые бухты, пустынный пляж, суровые скалы, напоминающие исландские пейзажи, лежбища тюленей, плавучий морской космодром и заповедный мыс Сосновый.

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Описание экскурсии

8:00 — отправление из Владивостока

После инструктажа по технике безопасности вы отправитесь на быстроходном катере навстречу самым живописным уголкам южного Приморья.

8:30–10:30 — острова и бухты

По пути вы увидите более двадцати островов, пройдёте вдоль изрезанного побережья, полюбуетесь укромными уголками, куда можно попасть только с моря. Гид расскажет об истории этих мест, особенностях местной природы и морских маршрутах.

10:30–11:00 — лежбища тюленей

Вы сможете понаблюдать за ластоногими в естественной среде, не нарушая покой животных, и узнать интересные факты о морских обитателях Японского моря.

11:00–11:40 — плавучий морской космодром

Перед вами — уникальный инженерный комплекс, с которого запускали космические аппараты. Его конструкция выглядит особенно впечатляюще на фоне морских просторов.

11:40–12:20 — скалы, словно в Исландии

Эти пейзажи легко принять за северную Атлантику. Одна из самых эффектных природных локаций маршрута и отличное место для фотографий.

12:20–15:30 — мыс Сосновый

Вы прогуляетесь по заповедным тропам среди реликтовых сосен и почувствуете атмосферу одного из самых красивых уголков Приморья.

15:30–16:30 — секретный пляж

Устроим высадку на уединённом пляже, который даже в разгар лета остаётся малолюдным. Здесь можно устроить пикник, искупаться в хорошую погоду и насладиться тишиной вдали от туристических маршрутов.

16:30–18:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали