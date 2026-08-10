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Мыс Сосновый и его окрестности: три приключения за один день

Заповедные бухты, лежбища тюленей, морской космодром и десятки островов вокруг Владивостока
Если вам хочется увидеть Приморье без долгих переездов, этот маршрут — именно то, что нужно.

Вы отправитесь в путешествие на быстроходном катере и за один день побываете там, куда редко добираются самостоятельно.

Вас ждут живописные острова и малахитовые бухты, пустынный пляж, суровые скалы, напоминающие исландские пейзажи, лежбища тюленей, плавучий морской космодром и заповедный мыс Сосновый.
Мыс Сосновый и его окрестности: три приключения за один день
Мыс Сосновый и его окрестности: три приключения за один день
Мыс Сосновый и его окрестности: три приключения за один день

Описание экскурсии

8:00 — отправление из Владивостока

После инструктажа по технике безопасности вы отправитесь на быстроходном катере навстречу самым живописным уголкам южного Приморья.

8:30–10:30 — острова и бухты

По пути вы увидите более двадцати островов, пройдёте вдоль изрезанного побережья, полюбуетесь укромными уголками, куда можно попасть только с моря. Гид расскажет об истории этих мест, особенностях местной природы и морских маршрутах.

10:30–11:00 — лежбища тюленей

Вы сможете понаблюдать за ластоногими в естественной среде, не нарушая покой животных, и узнать интересные факты о морских обитателях Японского моря.

11:00–11:40 — плавучий морской космодром

Перед вами — уникальный инженерный комплекс, с которого запускали космические аппараты. Его конструкция выглядит особенно впечатляюще на фоне морских просторов.

11:40–12:20 — скалы, словно в Исландии

Эти пейзажи легко принять за северную Атлантику. Одна из самых эффектных природных локаций маршрута и отличное место для фотографий.

12:20–15:30 — мыс Сосновый

Вы прогуляетесь по заповедным тропам среди реликтовых сосен и почувствуете атмосферу одного из самых красивых уголков Приморья.

15:30–16:30 — секретный пляж

Устроим высадку на уединённом пляже, который даже в разгар лета остаётся малолюдным. Здесь можно устроить пикник, искупаться в хорошую погоду и насладиться тишиной вдали от туристических маршрутов.

16:30–18:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали

  • На пирс вам нужно добраться самостоятельно — на автомобиле или такси. Время в пути из центра — 25-30 мин (при отсутствии пробок)
  • Выходим в море на комфортабельном быстроходном катере, оснащённом самыми современными моторами
  • Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, получите спасательные жилеты. На борту имеются все необходимые средства безопасности
  • Возможна отмена или перенос выхода в море из-за неблагоприятных погодных условий
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник18 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На одном из пирсов города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 288 туристов
Я родилась и выросла в Приморье и искренне считаю, что ПриМОРЕ — это то, что должно случиться с каждым! Больше 20 лет занимаюсь туризмом, покажу вам край с лучшего ракурса. С моей командой провожу групповые и индивидуальные экскурсии на автомобилях и катерах.

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