Прогулка на мыс Тобизина и мыс Вятлина

Петра Великого. Мы пройдём по живописной тропе к мысу Тобизина, увидим скалы причудливой формы и следы военной истории. А затем направимся к мысу Вятлина и спустимся в уединённую бухту Чернышева с пляжем из чёрной гальки.

Описание экскурсии

Мыс Тобизина

Это окончание одноимённого полуострова на острове Русский. Тропа проходит по возвышенности, и почти на всём маршруте открываются панорамы на залив Петра Великого. Высота обрывов достигает 30–50 метров, поэтому виды здесь действительно впечатляют.

Вы увидите скалы, которые за миллионы лет приняли необычные формы, морские просторы, каменистую косу, следы военных укреплений и, возможно, лис, которые нередко появляются рядом с тропой. Наблюдать за ними лучше со стороны и не кормить.

Мыс Вятлина и бухта Чернышёва

После прогулки к мысу Тобизина отправимся к мысу Вятлина и спустимся в бухту Чернышёва. Это тихое, уединённое место с особенной атмосферой: чёрная галька, шум волн, морской воздух и ощущение спокойствия вдали от города. А желающие могут посетить Дверь возможностей. По пути поговорим о прошлом этих мест, военных укреплениях, бухтах, мостах и о том, почему остров Русский стал обязательной точкой для гостей города.

Организационные детали