Прогулка на мыс Тобизина и мыс Вятлина - из Владивостока
Отвесные скалы, бескрайнее море, уединённые бухты и самые впечатляющие пейзажи Приморья
Мыс Тобизина — одно из самых узнаваемых природных мест Владивостока.
Здесь остров Русский становится особенно впечатляющим: отвесные скалы, открытое море, тропа вдоль обрывов, шум волн, морской ветер и виды на залив читать дальшеуменьшить
Петра Великого.
Мы пройдём по живописной тропе к мысу Тобизина, увидим скалы причудливой формы и следы военной истории.
А затем направимся к мысу Вятлина и спустимся в уединённую бухту Чернышева с пляжем из чёрной гальки.
Описание экскурсии
Мыс Тобизина
Это окончание одноимённого полуострова на острове Русский. Тропа проходит по возвышенности, и почти на всём маршруте открываются панорамы на залив Петра Великого. Высота обрывов достигает 30–50 метров, поэтому виды здесь действительно впечатляют. Вы увидите скалы, которые за миллионы лет приняли необычные формы, морские просторы, каменистую косу, следы военных укреплений и, возможно, лис, которые нередко появляются рядом с тропой. Наблюдать за ними лучше со стороны и не кормить.
Мыс Вятлина и бухта Чернышёва
После прогулки к мысу Тобизина отправимся к мысу Вятлина и спустимся в бухту Чернышёва. Это тихое, уединённое место с особенной атмосферой: чёрная галька, шум волн, морской воздух и ощущение спокойствия вдали от города. А желающие могут посетить Дверь возможностей. По пути поговорим о прошлом этих мест, военных укреплениях, бухтах, мостах и о том, почему остров Русский стал обязательной точкой для гостей города.
Организационные детали
Продолжительность экскурсии — около 6 часов, в зависимости от темпа группы
Общее расстояние пешей части — около 8 км. Маршрут проходит в умеренном темпе, с остановками для фото. Тропа грунтовая, местами проходит вдоль обрывов, есть подъёмы, спуски и крутые участки
В случае осадков экскурсия отменяется: из-за глинистой почвы и обрывов маршрут становится небезопасным
Возьмите воду, перекус, тёплую одежду по погоде
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6182 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как читать дальшеуменьшить
любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Прогулка на мыс Тобизина и мыс Вятлина - из Владивостока»